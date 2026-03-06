Złoto i pieniądze. Tajny plan prezydenta i szefa NBP

Logo TVN24
W sprawie zaproponowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego programu "SAFE zero procent" jest więcej pytań niż odpowiedzi. Najbardziej prawdopodobny wariant tajnego na razie planu budzi jednak obawy ekonomistów.
W środę w trakcie wspólnej konferencji prasowej prezydent Karol Nawrocki i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński przedstawili swoją propozycję finansowania wydatków na zbrojenia. Alternatywa wobec korzystnie oprocentowanych pożyczek unijnych w ramach programu SAFE ma zdaniem głowy państwa nie tylko zagwarantować 185 miliardów złotych na bezpieczeństwo Polski, ale dodatkowo nie będzie wymagała zaciągania kredytów.

Prezydent przekonywał, że projekt będzie "polską, bezpieczną i suwerenną alternatywą" dla unijnych pożyczek. Z kolei szef NBP stwierdził, że alternatywa dla SAFE "nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi". Równocześnie Nawrocki i Glapiński nie wskazali, jak w szczegółach ma wyglądać kwestia pozyskania środków na program określany mianem "SAFE zero procent".

Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Marcin Złotkowski
Marcin Złotkowski
Dziennikarz tvn24.pl
