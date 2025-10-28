Resort finansów chce obniżenia tego podatku. Rząd przyjmuje projekt

Szłapka o obietnicy podwyższenia kwoty wolnej od podatku Źródło: TVN24

"Proponowane w projekcie ustawy przepisy wprowadzą korzystne rozwiązania dla podmiotów zajmujących się działalnością wydobywczą miedzi oraz srebra w Polsce. Jednocześnie stworzą większe możliwości do inwestowania w istniejące i nowe projekty wydobywcze” – wskazano we wtorkowym komunikacie resortu finansów.

Obniżka podatku od wydobycia niektórych kopalin

Ministerstwo podało, że projekt przewiduje obniżenie od 2026 r. podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi oraz srebra poprzez modyfikację w latach 2026-2028 wzorów, według których obliczane są stawki podatku dla miedzi oraz srebra, a także poprzez umożliwienie od 2029 r. podatnikom odliczania od podatku części nakładów poniesionych w związku z wydobywaniem miedzi oraz srebra w Polsce, w tym tych poniesionych od dnia wejścia ustawy w życie.

Kancelaria premiera podała, że w 2026 roku współczynnik 0,85 we wzorach, które służą do obliczania wysokości podatku od wydobycia miedzi i srebra, zostanie obniżony do 0,74, natomiast w latach 2027-2028 będzie wynosił 0,68. W efekcie przedsiębiorstwa wydobywające miedź i srebro mają zyskać łącznie 500 mln zł w 2026 roku i po 750 mln zł rocznie w latach 2027-2028.

„Ponadto, od 2029 roku obowiązywać ma mechanizm, który umożliwi odliczenie od podatku 40 proc. kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych związanych z wydobyciem miedzi i srebra” - poinformowała również kancelaria premiera w komunikacie. „Maksymalna wysokość odliczenia w danym okresie rozliczeniowym nie będzie mogła przekroczyć 30 proc. wysokości podatku od wydobytej miedzi i srebra” - dodano.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r.

"Zapisy pozwolą nam na realizację istotnej części naszych planów"

- Decyzja rządu o przyjęciu projektu ustawy o zmianie podatku od wydobycia niektórych kopalin to krok w dobrym kierunku - ocenił prezes KGHM Polska Miedź (KGHM) Andrzej Szydło.

- Proponowane zapisy pozwolą nam na realizację istotnej części naszych planów i pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie KGHM i Zagłębia Miedziowego w nadchodzących latach. To ważny kompromis pomiędzy potrzebami inwestycyjnymi przemysłu miedziowego, a wydatkami budżetowymi - stwierdza.

Jak dodaje, "dla przyszłości KGHM kluczowe są inwestycje w Główny Ciąg Technologiczny". - Budowa trzech nowych szybów: GG-2, Retków i Gaworzyce w Zagłębiu Miedziowym ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania spółki w następnych dziesięcioleciach. To inwestycje wysoce kapitałochłonne, których czas realizacji szacowany jest na około 10-15 lat. Proponowane zmiany podatkowe to pozytywny impuls dla realizacji tych inwestycji - dodał prezes.

KGHM Polska Miedź zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem surowców naturalnych, m.in. miedzi i srebra. Koncern notowany na GPW w Warszawie posiada aktywa w Europie i obu Amerykach. Największym akcjonariuszem KGHM jest Skarb Państwa, który posiada ok. 31,8 proc. udziałów.

