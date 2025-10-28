Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Resort finansów chce obniżenia tego podatku. Rząd przyjmuje projekt

Huta Miedzi Legnica
Szłapka o obietnicy podwyższenia kwoty wolnej od podatku
Źródło: TVN24
Rząd przyjął projekt ustawy obniżającej podatku od wydobycia miedzi oraz srebra - przekazał resort finansów. W latach 2026-2028 mają być stosowane niższe współczynniki obliczania podatku, a od 2029 r. będzie można odliczyć od podatku 40 proc. nakładów inwestycyjnych. Prezes państwowego giganta KGHM Polska Miedź, ocenia propozycję jako "krok w dobrym kierunku".

"Proponowane w projekcie ustawy przepisy wprowadzą korzystne rozwiązania dla podmiotów zajmujących się działalnością wydobywczą miedzi oraz srebra w Polsce. Jednocześnie stworzą większe możliwości do inwestowania w istniejące i nowe projekty wydobywcze” – wskazano we wtorkowym komunikacie resortu finansów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_1457455880
Tych surowców może zabraknąć. Resort pracuje nad dokumentem
Siedziba KGHM w Lubinie
Przerwana operacja przelewu milionów z KGHM
Robert Zieliński
shutterstock_1246222969
Fundacja giganta pod lupą prokuratury. Chodzi o kampanię PiS

Obniżka podatku od wydobycia niektórych kopalin

Ministerstwo podało, że projekt przewiduje obniżenie od 2026 r. podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi oraz srebra poprzez modyfikację w latach 2026-2028 wzorów, według których obliczane są stawki podatku dla miedzi oraz srebra, a także poprzez umożliwienie od 2029 r. podatnikom odliczania od podatku części nakładów poniesionych w związku z wydobywaniem miedzi oraz srebra w Polsce, w tym tych poniesionych od dnia wejścia ustawy w życie.

Kancelaria premiera podała, że w 2026 roku współczynnik 0,85 we wzorach, które służą do obliczania wysokości podatku od wydobycia miedzi i srebra, zostanie obniżony do 0,74, natomiast w latach 2027-2028 będzie wynosił 0,68. W efekcie przedsiębiorstwa wydobywające miedź i srebro mają zyskać łącznie 500 mln zł w 2026 roku i po 750 mln zł rocznie w latach 2027-2028.

„Ponadto, od 2029 roku obowiązywać ma mechanizm, który umożliwi odliczenie od podatku 40 proc. kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych związanych z wydobyciem miedzi i srebra” - poinformowała również kancelaria premiera w komunikacie. „Maksymalna wysokość odliczenia w danym okresie rozliczeniowym nie będzie mogła przekroczyć 30 proc. wysokości podatku od wydobytej miedzi i srebra” - dodano.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r. 

"Zapisy pozwolą nam na realizację istotnej części naszych planów"

- Decyzja rządu o przyjęciu projektu ustawy o zmianie podatku od wydobycia niektórych kopalin to krok w dobrym kierunku - ocenił prezes KGHM Polska Miedź (KGHM) Andrzej Szydło.

- Proponowane zapisy pozwolą nam na realizację istotnej części naszych planów i pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie KGHM i Zagłębia Miedziowego w nadchodzących latach. To ważny kompromis pomiędzy potrzebami inwestycyjnymi przemysłu miedziowego, a wydatkami budżetowymi - stwierdza.

Jak dodaje, "dla przyszłości KGHM kluczowe są inwestycje w Główny Ciąg Technologiczny". - Budowa trzech nowych szybów: GG-2, Retków i Gaworzyce w Zagłębiu Miedziowym ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania spółki w następnych dziesięcioleciach. To inwestycje wysoce kapitałochłonne, których czas realizacji szacowany jest na około 10-15 lat. Proponowane zmiany podatkowe to pozytywny impuls dla realizacji tych inwestycji - dodał prezes.

KGHM Polska Miedź zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem surowców naturalnych, m.in. miedzi i srebra. Koncern notowany na GPW w Warszawie posiada aktywa w Europie i obu Amerykach. Największym akcjonariuszem KGHM jest Skarb Państwa, który posiada ok. 31,8 proc. udziałów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KGHM Polska Miedź S.A.

Udostępnij:
TAGI:
KGHMPodatek
Zobacz także:
Autobus Yutong w Norwegii
W pełnej tajemnicy rozebrali chiński autobus. Oto, co wykryli
Maciej Wacławik
Nowojorska giełda
Technologiczni giganci w górę. Przekroczyli psychologiczną granicę
Tech
100 tysięcy złotych pożyczki dla górnika "na start" po ślubie?
Osłona dla górników przyjęta przez rząd
Z kraju
Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Krótka piłka Brukseli: albo rosyjskie pieniądze, albo z waszych portfeli
Ze świata
cpk3
Sprzedaż działki pod CPK. Kupujący zabiera głos
Z kraju
Bobrowniki
Tusk: w listopadzie będziemy gotowi do otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią
Z kraju
portfel, pieniądze
Taką moralność podatkową mają Polacy. "Musimy sięgnąć głębiej"
Pieniądze
Daniel Obajtek
Orlen zdecydował w sprawie Daniela Obajtka
Z kraju
shutterstock_2374506117
Gates ostrzega przed Chinami. Wydają "więcej niż reszta świata razem wzięta razy dwa"
Ze świata
shutterstock_2089176337
"Stałe ceny" prądu? "Ja z takiej oferty nie skorzystałem"
Pieniądze
shutterstock_1918025429
Atak na klientów wielkiego banku. Nowe informacje
Pieniądze
shutterstock_203417077
Sąd ogłasza upadłość znanego kantoru wymiany walut
Z kraju
Donald Tusk
Tusk: już nigdy nie użyję tego skrótu
Z kraju
ludzie, ulica, przechodnie
"Niewykluczone, że już w listopadzie". Głos z RPP
Pieniądze
Bankomat
Nielegalne wypłaty na "analogowe" sposoby. Ekspert o tym, co trzeba powiedzieć klientom
Z kraju
Stacja Łukoil w Moskwie
Rosyjski gigant reaguje na sankcje. "Najbardziej znacząca decyzja"
Ze świata
shutterstock_2520822051
"Jazda na nich to ruletka". Apel do kierowców
Moto
prad cena shutterstock_2104862663
Ważna deklaracja ministra w sprawie mrożenia cen prądu
Pieniądze
cpk1
"Nie wierzę w przypadki, jeżeli chodzi o takie transakcje"
Z kraju
Donald Trump
Dwa miliony osób mniej. Trump "na dobrej drodze, by pobić historyczny rekord"
Ze świata
pap_20250428_1M1
Węgry "uzależnione”. Orban leci do Trumpa, bo ten "się myli"
TVN24
amazon magazyn shutterstock_1514808617
Tysiące osób mają stracić pracę. Fala zwolnień
Ze świata
Mark Carney
Carney: negocjacje trwały aż do chwili, gdy pojawiły się te reklamy
Ze świata
CPK
KOWR: w umowie sprzedaży działki pod CPK nie ma prawa odkupu
Z kraju
Via Baltica przy polsko-litewskim przejściu granicznym Budzisko-Kalvarija
"Droga, która może uratować NATO przed agresją Putina"
Moto
Karol Nawrocki
Jest oświadczenie majątkowe prezydenta Nawrockiego
Z kraju
Seniorzy
Bon senioralny. "Kierujemy ten projekt na finisz prac rządowych"
Dla seniora
Władimir Putin
Putin wypowiada umowę USA
Ze świata
pap_20230427_0SZ
Setki milionów na lotnisko. "Decyzja miała charakter czysto polityczny"
Z kraju
CPK
Rzecznik prokuratury o śledztwie w związku z kontrowersyjną sprzedażą
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica