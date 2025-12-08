Prezes PGE odwołany

Minister energii o umowie ZE PAK i PGE Źródło: TVN24 BiS

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ponadto, jak przekazano w komunikacie, rada nadzorcza PGE w dniu 8 grudnia 2025 r. podjęła uchwałę o delegowaniu członka rady nadzorczej Dariusza Lubery "do czasowego wykonywania czynności członka zarządu spółki na okres do 3 miesięcy oraz o powierzeniu mu obowiązków prezesa zarządu".

Uchwała rady nadzorczej nie zawiera przyczyn dokonanych zmian.

Lubera to były wieloletni prezes Taurona; pełnił to stanowisko w latach 2008-2015, w 2010 r. wprowadzał spółkę na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Do rady nadzorczej PGE został powołany 4 grudnia na żądanie Ministra Aktywów Państwowych.

Dariusz Marzec był prezesem PGE od 18 marca 2024 r. Wcześniej, w latach 2013-2016, był wiceprezesem PGE ds. rozwoju.

PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna jest spółką akcyjną notowaną na GPW, największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce.

Skarb Państwa ma niecałe 61 proc. akcji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: /dap Źródło: tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: TVN24