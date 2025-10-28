Logo TVN24
Biznes
Prezes CPK wnioskował o "pilne podjęcie działań". Co napisano w piśmie 

Marcin Horała
Szłapka: Horała ponosi odpowiedzialność za sprzedaż działki pod CPK
Źródło: TVN24
Prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego skierował w listopadzie 2023 roku alarmujące pismo do ówczesnego pełnomocnika rządu do spraw CPK Marcina Horały. Mikołaj Wild apelował o podjęcie "pilnych działań" w sprawie działki pod CPK, którą KOWR przeznaczył do sprzedaży. Z ustaleń Agaty Adamek, reporterki TVN24, która dotarła do jego treści, wynika, że Horała interweniował dopiero 8 grudnia 2024.

Reporterka TVN24 Agata Adamek dotarła do pisma z 24 listopada 2013 roku wysłanego do Marcin Horały, ówczesnego pełnomocnika rządu do spraw CPK, z wnioskiem o "pilne podjęcie działań w celu wstrzymania trwającego procesu sprzedaży o nieodwracalnego zadysponowania majątkiem Skarbu Państwa".

Chodzi o działkę o powierzchni 160 ha w miejscowości Zabłotnia, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK, a która - jak poinformowała w poniedziałek Wirtualna Polska, finalnie została sprzedana prywatnej osobie - Piotrowi Wielgomasowi.

CPK
Kolejny członek PiS zawieszony
TVN24
Donald Tusk
Tusk: już nigdy nie użyję tego skrótu
Lotnisko
Pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć
TVN24

Treść pisma - wniosku, skierowanego do Horały

Z pisma wynika, że działka wcześniej nie mogła zostać przekazana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na rzecz Centralnego Portu Komunikacyjnego, z racji ujawnionych w księdze wieczystej roszczeń.

Sprzedaż działki pod CPK. Kupujący zabiera głos
Sprzedaż działki pod CPK. Kupujący zabiera głos

"Nieruchomość znajduje się w obszarze określonym w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 99 ust. 11 Ustawy o CPK, pozostaje w gospodarowaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ('KOWR") i została umieszona w wykazie opracowanym przez KOWR" - czytamy w treści pisma. Jak wskazano dalej, "w wykazie zaznaczono, że odnoście działek tej Nieruchomości zgłoszono roszczenia". Dodano, że "taka sytuacja formalnie uniemożliwiałaby zgłoszenie wniosku o przekazanie Nieruchomości".

Szef CPK zwraca jednak w piśmie uwagę, że "Nieruchomość została przeznaczona przez KOWR OT Warszawa do sprzedaży", co wskazuje na to że KOWR w ten sposób sam potwierdził brak roszczeń.

"W nasze ocenie nie sposób przyjąć, że na gruncie obowiązujących przepisów możliwe jest zablokowanie przekazania nieruchomości do gospodarowania pomiędzy dwiema jednostkami reprezentującymi Skarb Państwa, z uwagi na istnienie 'roszczeń', a jednocześnie takie 'roszczenia' nie stanowią przeszkody do zbycia nieruchomości osobom trzecim" - czytamy w piśmie skierowanym do Horały.

Wild napisał: "wskazane jest pilne podjęcie działań w celu wstrzymania trwającego procesu sprzedaży i nieodwracalnego zadysponowania majątkiem Skarbu Państwa".

cpk3
Minister sprawiedliwości: śledztwo toczy się od września
TVN24
Piotr Gliński, Robert Telus
Poseł PiS: jakiś głupek sprzeda działkę i cała praca w piach
TVN24
Robert Telus
Zawieszony poseł PiS zabrał głos
TVN24

"Nie zareagował"

O piśmie tym mówił we wtorek sam premier Donald Tusk na konferencji przed posiedzeniem rządu. - 24 listopada dostał pismo od ówczesnego prezesa CPK. Że dzieje się skandal - powiedział premier. - Nie zareagował - dodał.

Tusk: pełnomocnik rządu Horała dostał pismo od ówczesnego prezesa CPK, że dzieje się skandal
Źródło: TVN24

Według ustaleń Agaty Adamek Marcin Horała dopiero 8 grudnia 2024 roku interweniował w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Rzecznik rządu Adam Szłapka był pytany we wtorkowym wydaniu "Tak jest" w TVN24 o to pismo. Odparł, że "układałby to jako współudział w tej sprawie" Horały. - Pan minister Horała, który miał występować w interesie CPK, zlekceważył tę sprawę, nie zajął się tym - dodał.

TVN24: szef CPK alarmował Horałę. Rzecznik rządu o "współudziale" byłego ministra PiS
TVN24: szef CPK alarmował Horałę. Rzecznik rządu o "współudziale" byłego ministra PiS

TVN24
Autorka/Autor: pkarp/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Gzell/PAP

CPKMarcin Horała
