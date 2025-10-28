Prezes CPK wnioskował o "pilne podjęcie działań". Co napisano w piśmie 

Szłapka: Horała ponosi odpowiedzialność za sprzedaż działki pod CPK Źródło: TVN24

Reporterka TVN24 Agata Adamek dotarła do pisma z 24 listopada 2013 roku wysłanego do Marcin Horały, ówczesnego pełnomocnika rządu do spraw CPK, z wnioskiem o "pilne podjęcie działań w celu wstrzymania trwającego procesu sprzedaży o nieodwracalnego zadysponowania majątkiem Skarbu Państwa".

Chodzi o działkę o powierzchni 160 ha w miejscowości Zabłotnia, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK, a która - jak poinformowała w poniedziałek Wirtualna Polska, finalnie została sprzedana prywatnej osobie - Piotrowi Wielgomasowi.

Treść pisma - wniosku, skierowanego do Horały

Z pisma wynika, że działka wcześniej nie mogła zostać przekazana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na rzecz Centralnego Portu Komunikacyjnego, z racji ujawnionych w księdze wieczystej roszczeń.

"Nieruchomość znajduje się w obszarze określonym w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 99 ust. 11 Ustawy o CPK, pozostaje w gospodarowaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ('KOWR") i została umieszona w wykazie opracowanym przez KOWR" - czytamy w treści pisma. Jak wskazano dalej, "w wykazie zaznaczono, że odnoście działek tej Nieruchomości zgłoszono roszczenia". Dodano, że "taka sytuacja formalnie uniemożliwiałaby zgłoszenie wniosku o przekazanie Nieruchomości".

Szef CPK zwraca jednak w piśmie uwagę, że "Nieruchomość została przeznaczona przez KOWR OT Warszawa do sprzedaży", co wskazuje na to że KOWR w ten sposób sam potwierdził brak roszczeń.

"W nasze ocenie nie sposób przyjąć, że na gruncie obowiązujących przepisów możliwe jest zablokowanie przekazania nieruchomości do gospodarowania pomiędzy dwiema jednostkami reprezentującymi Skarb Państwa, z uwagi na istnienie 'roszczeń', a jednocześnie takie 'roszczenia' nie stanowią przeszkody do zbycia nieruchomości osobom trzecim" - czytamy w piśmie skierowanym do Horały.

Wild napisał: "wskazane jest pilne podjęcie działań w celu wstrzymania trwającego procesu sprzedaży i nieodwracalnego zadysponowania majątkiem Skarbu Państwa".

"Nie zareagował"

O piśmie tym mówił we wtorek sam premier Donald Tusk na konferencji przed posiedzeniem rządu. - 24 listopada dostał pismo od ówczesnego prezesa CPK. Że dzieje się skandal - powiedział premier. - Nie zareagował - dodał.

Tusk: pełnomocnik rządu Horała dostał pismo od ówczesnego prezesa CPK, że dzieje się skandal Źródło: TVN24

Według ustaleń Agaty Adamek Marcin Horała dopiero 8 grudnia 2024 roku interweniował w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Rzecznik rządu Adam Szłapka był pytany we wtorkowym wydaniu "Tak jest" w TVN24 o to pismo. Odparł, że "układałby to jako współudział w tej sprawie" Horały. - Pan minister Horała, który miał występować w interesie CPK, zlekceważył tę sprawę, nie zajął się tym - dodał.

