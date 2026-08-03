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Z kraju

Pięć tysięcy kurierów kończy zatrudnienie. "Nowy model"

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Stanisław Kierwiak, kurier z Pyszne.pl i związkowiec o zwolnieniach grupowych w firmie
Źródło zdj. gł.: Kvitka Nastroyu / Shutterstock.com
Dzisiaj w Pyszne.pl rozpoczął się proces redukcji całego zespołu kurierów, którzy mają dostać propozycję zatrudnienia u partnerów flotowych firmy. Tam nie będą mieli jednak zapewnionej płacy minimalnej czy podstawowego sprzętu. - Głównym założeniem procesu jest dobrowolny transfer kurierów do nowych operatorów, co umożliwi im kontynuowanie współpracy w nowym modelu, który zapewnia większą elastyczność i szersze możliwości działania - stwierdza w rozmowie z tvn24.pl rzecznik prasowy firmy Aleksander Rosa.

W połowie lipca Takeaway Express Poland sp. z o.o. (działająca pod marką Pyszne.pl) ogłosiła, że do końca sierpnia zamierza zakończyć zatrudnienie wszystkich kurierów. Związki zawodowe podają, że chodzi o 5 tys. osób, którym ma zostać zaproponowana ponowna praca u jednego z pięciu wybranych partnerów flotowych, ale na innych warunkach.

Partnerzy ci nie oferują gwarantowanej płacy minimalnej czy podstawowego sprzętu koniecznego do wykonywania pracy, w tym plecaków czy strojów pracowniczych. Kurierzy mieliby być opłacani wyłącznie za zrealizowane dostawy.

W spółce trwa obecnie kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, przeprowadzana na zlecenie szefowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Swoje działania kontrolne prowadzi również Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Pyszne.pl komentuje

Członek zarządu organizacji związkowej Konfederacji Pracy zrzeszającej kurierów Pyszne.pl Stanisław Kierwiak podkreślił, że dotychczas kurierzy pracowali na umowach-zleceniach, z gwarantowaną stawką godzinową oraz dodatkowymi bonusami. - 14 lipca bieżącego roku firma ogłosiła nam, że od 3 sierpnia rozpoczyna proces zwalniania wszystkich kurierów i kurierek, który zakończy się do końca miesiąca - stwierdził.

Jak przekonuje rzecznik prasowy spółki Aleksander Rosa w odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl, "termin 'zwolnienia' nie oddaje charakteru zachodzącej zmiany". - Osoby realizujące dostawy w wygaszanym modelu świadczą usługi jako niezależni podwykonawcy, dlatego mówimy tu o naturalnym zakończeniu dotychczasowych kontraktów w związku ze zmianą struktury biznesowej, a nie o redukcji etatów - stwierdził Rosa.

- Głównym założeniem całego procesu jest dobrowolny transfer kurierów do nowych operatorów, co umożliwi im kontynuowanie współpracy w nowym modelu, który zapewnia większą elastyczność i szersze możliwości działania. Wszystko to dzieje się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach standardu rynkowego - cała nasza konkurencja działa w tym modelu - dodał.

Biuro prasowe spółki Takeaway Express Poland w oświadczeniu przesłanym PAP wskazało, że Pyszne.pl konsekwentnie rozwijało w Polsce tzw. model Scoober, czyli własną organizację dostaw, odmienną od dominującego w branży systemu współpracy z partnerami flotowymi (opartego na modelu 3PL, czyli zlecania obsługi logistycznej zewnętrznej firmie).

"Wierzyliśmy, że taki kierunek rozwoju będzie stopniowo upowszechniał się w całej branży. Tak się jednak nie stało. Dlatego od momentu rozpoczęcia prac nad dyrektywą platformową konsekwentnie wskazywaliśmy, że rynek pracy platformowej potrzebuje jasnych, równych i przewidywalnych zasad tożsamych dla wszystkich uczestników" - przekazano w oświadczeniu.

"Większość kurierów złożyła wnioski"

Pytany o szczegóły procesu "wygaszania" dotychczasowego modelu rzecznik prasowy firmy przekazał, że "kurierzy otrzymują informacje z wyprzedzeniem o terminie zakończenia funkcjonowania dotychczasowego modelu logistycznego oraz o możliwości kontynuowania współpracy w nowym modelu z opcją na decyzję dla którego operatora chcą jeździć". Do wyboru mają pięciu partnerów flotowych.

- Co ważne nowy model oznacza: pełną dowolność w wyborze godzin pracy, pełną dowolność w równoległej współpracy dla nas czy dla innych platform (tzw. multiapping) oraz stawki dynamiczne - kurier decyduje czy zrobi dostawę za prefereowaną stawkę (analogicznie jak wśród aplikacji na przewóz osób) - dodał.

Zainteresowanie podjęciem pracy u partnerów zewnętrznych ma być "wysokie". - Większość kurierów objętych zmianą złożyła już wnioski o nawiązanie współpracy z wybranymi przez siebie partnerami flotowymi - powiedział.

Rosa zapewnił również, że wdrażanie nowego modelu jest niezależne od trwających kontroli PIP i ZUS. - Przejście na zewnętrzny model logistyczny to długofalowa decyzja biznesowa, zaplanowana i przygotowywana od dłuższego czasu - przekazał.

Unijna dyrektywa o pracy platformowej

Sprawa zakończenia współpracy z kurierami w Pyszne.pl jest związana z dyrektywą unijną o pracy platformowej. Jej celem jest zapewnienie ochrony praw kurierów pracujących dla firm, takich jak Uber, Glovo czy właśnie Pyszne.pl. Ma ona obejmować również również osoby zatrudniane przez pośredników, czyli tzw. partnerów flotowych. Czas na jej wdrożenie państwa członkowskie mają do grudnia 2026 roku. Dyrektywa została przyjęta przez Komisję Europejską już w 2024 roku.

- My od tego czasu apelujemy do rządu (o wdrożenie dyrektywy - red.). Apelujemy jako strona pracownicza, jako Konfederacja Pracy, jako OPZZ - podkreślił przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy Michał Lewandowski w trakcie konferencji prasowej w Sejmie.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Wydanie z 3.08.2025
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Tagi:
Zwolnienia grupowezwolnieniaPaństwowa Inspekcja PracyZUSMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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