Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Ceny poszybowały, ogromne kłopoty z zakupem

|
Napełnianie kotła pelletem
Napełnianie kotła pelletem
Źródło: Shutterstock
Pelletu u dystrybutorów właściwie nie ma, a nawet jeśli ktoś znajdzie, to cena jest znacznie wyższa niż na początku sezonu. "Sytuacja na rynku jest dynamiczna, dostępność zmienia się bardzo szybko, a liczba zapytań znacząco wzrosła" - informuje jedna z firm. Problem jest poważny, bo za oknem zima, a według szacunków kotłami na pellet domy ogrzewa nawet 800 tysięcy rodzin.
Artykuł dostępny w subskrypcji

Lidia Inglot-Nawrocka, nauczycielka ze Świerczynek w województwie kujawsko-pomorskim, to jedna z wielu osób, które w ostatnich dniach napisały w tej sprawie na Kontakt24.

Na inwestycję w kocioł na pellet zdecydowała się już przed dziewięcioma laty. - Nie kwalifikowaliśmy się do żadnego programu, bo mąż pracuje i rozlicza się w Danii. Wszystko kupiliśmy z własnej kieszeni - wspomina. Pelletem zastąpiła bardziej emisyjny ekogroszek. Do tego roku była zadowolona. Mieszkanie ogrzane, a powietrze wokół domu czyste.

Co to jest i jak działa pellet?

Pellet to sprasowane trociny z drzew, głównie iglastych, pozyskiwane z tartaków i fabryk mebli. Mają formę wałeczków i do niej odwołuje się nazwa biomasy w języku angielskim. Stąd charakterystyczna podwójna litera "l".

"Wysoka wydajność i ekologia - niska emisja CO2 i brak chemicznych dodatków". "Czystość i wygoda - nie brudzi, nie pyli i pozostawia minimalną ilość popiołu". "Łatwe przechowywanie - pakowany w worki, zajmuje mało miejsca i nie wymaga specjalnych warunków". To popularne hasła wykorzystywane przez liczne podmioty zajmujące się produkcją i sprzedażą pelletu. Takie firmy powstały wraz z rosnącym zapotrzebowaniem.

W ramach kolejnych edycji programu Czyste Powietrze państwo dopłacało do inwestycji w kocioł nawet całość kosztu zakupu, zależnie od dochodów. W 2025 r. to było maksymalnie 20,5 tys. zł. Wystarczyło na model o wysokiej mocy, do dużego domu.

- Szacuje się, że obecnie funkcjonuje około 420 tysięcy instalacji dedykowanych do spalania pelletu, które zostały zainstalowane w ramach programów wsparcia, a dodatkowo co najmniej drugie tyle kotłów pelletowych działa poza systemem dotacyjnym - mówi w rozmowie z TVN24+ wiceprezeska Polskiej Rady Pelletu Agnieszka Kędziora-Urbanowicz.

Aż tu nagle... paliwo się skończyło

Tona pelletu pani Lidii wystarcza nawet na dwa miesiące - jeśli korzysta dodatkowo z kominka. Na początku sezonu grzewczego pellet był bez problemu dostępny w lokalnym składzie opału, kosztował 1500-1800 zł za tonę.

Sytuacja zmieniła się niespodziewanie. - Pierwsze sygnały pojawiły się w połowie stycznia. Moja szefowa w szkole powiedziała, że musi kupić pellet, ale nigdzie nie może znaleźć - relacjonuje Inglot-Nawrocka.

Łukasz Figielski
Łukasz Figielski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Xi Jinping
Czystka w sektorze. Kampania Xi Jinpinga
Ze świata
shutterstock_2425689893
Gigantyczne straty producenta samochodów. Akcje w dół
Moto
shutterstock_2613100179
"Cisza alkoholowa" w dniu głosowania. Przełomowe referendum
Ze świata
shutterstock_314177504
Uber zapłaci miliony. To kara za gwałt na pasażerce
Ze świata
blok mieszkania budynek Kielce podatek od nieruchomości
Polacy zainteresowani kupnem mieszkań. Jest ku temu powód
Nieruchomości
shutterstock_2699009833
Zmiana w podejściu do alkoholu w muzułmańskim kraju
Ze świata
Jeff Bezos
Potężne inwestycje Amazona. Niedługo po cięciach w "Washington Post"
Ze świata
Bitcoin
Bitcoin najsłabszy od wyborów w USA. Co jest powodem?
Ze świata
enea logo shutterstock_2139081777
Regulator bierze się za Eneę. Stawką setki milionów
Z kraju
Donald Trump podczas ogłoszenia otwarcia portalu TrumpRx
Trump uruchomia portal. Amerykanie mają mieć dostęp do tańszych leków
Ze świata
shutterstock_2250571743
Padła główna wygrana w Lotto Plus
Pieniądze
walizka podroz lotnisko wakcje kobieta bagaz bagaze shutterstock_2629869557
Z Krakowa nad morze w nieco ponad godzinę. Wkrótce nowe połączenie
Z kraju
Władimir Putin
Tania ropa, złoto na sprzedaż. "Kreml nigdy nie oszczędza na przetrwaniu władzy"
Maja Piotrowska
shutterstock_2651818499
Toksyna w produktach dla niemowląt. Ostrzeżenie
Handel
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa wyprzedziła Paryż i Mediolan. Stolica zyskuje w oczach inwestorów
Nieruchomości
Zimowa burza w Nowym Jorku
Najgorszy wynik od Wielkiej Recesji. Przyczynił się do tego Amazon
Ze świata
shutterstock_2689149051
CBA zatrzymało twórców projektu gry mobilnej. Chodzi o milionowe szkody
Tech
Europejski Bank Centralny EBC
EBC zdecydowało. Jak zmienią się koszty pożyczek w strefie euro?
Najnowsze
Adam Glapiński
Co dalej ze stopami? Prezes NBP o marcowej perspektywie
Pieniądze
Radosław Sikorski
Sikorski komentuje Muska. "Dziękuję"
Z kraju
Moskwa Kreml
Niemiecki wywiad: Rosja wydaje więcej, niż zakładano
Ze świata
mediolan wlochy shutterstock_2298548261
Drożej niż podczas Tygodnia Mody. Gwałtowny wzrost
Ze świata
Wenezuela, ropa naftowa
"Namacalne bogactwo". Rządzący namawiają gigantów
Ze świata
Konwencja partii Brauna
Wynajęli pałac Braunowi, pieniądze przekazali Ukrainie
Z kraju
broker, giełda, wall street, stock exchange
"Panuje niepewność". Cena ostro w dół
Ze świata
unicef budynek logo shutterstock_2594306569
"Krzywda, którą powodują, nie ma nic wspólnego z fikcją". UNICEF podał niepokojące dane
Tech
MILANOCORTINA2026_MEDALS_OLY
To najdroższe medale w historii igrzysk
Ze świata
warszawa ludzie ulica
Praca z importu. Rekord pobity
Z kraju
Berlin Brandenburg lotnisko shutterstock_2239720323
Lotnisko wstrzymuje wszystkie odloty
Turystyka
budowa pracownik robotnik praca shutterstock_1031601475
Nadchodzi wielka fala, na horyzoncie wielki problem
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica