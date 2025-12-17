Logo TVN24
Z kraju

O tyle mniej zapłacimy za prąd i gaz w 2026 roku

Średnie ceny energii od nowego roku spadną o 1 procent. Urząd Regulacji Energetyki (URE) poinformował, że stawki od 1 stycznia wyniosą średnio 495 złotych za MWh, czyli o 5 złotych mniej. Stawki za gaz spadną natomiast o 1,7 procent.

Średnia cena w taryfach na energię elektryczną wyniesie od 1 stycznia 495 zł za MWh netto - poinformowała w środę prezes URE Renata Mroczek. Dla gospodarstw domowych, korzystających z zamrożonej ceny energii, oznacza to spadek o 1 proc., czyli o 5 złotych.

Nowe stawki za prąd od 1 stycznia 2026

Nowe taryfy wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku. 31 grudnia br. kończy się okres, w którym gospodarstwa domowe miały prawo korzystać z zamrożonej ceny energii w wysokości 500 zł za MWh.

Od nowego roku wzrosną z kolei opłaty za dystrybucję dla odbiorców w gospodarstwach domowych - o 7,6 proc. W przypadku stawek dystrybucyjnych mają one pozostać na poziomie tegorocznym bądź wzrosnąć poniżej inflacji, ale wzrost wynika ze wzrostu innych opłat, zawartych na rachunku.

Stawki za gaz

Prezes URE poinformowała także o zatwierdzeniu przyszłorocznych stawek za dystrybucję gazu przez największego krajowego dystrybutora: Polską Spółkę Gazownictwa. Średnio, dla grup taryfowych w których są gospodarstwa domowe, spadnie ona o 1,7 proc., co przy utrzymaniu obecnej taryfy za gaz PGNiG OD oznacza ok. 1-procentowy spadek wysokości rachunku

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

