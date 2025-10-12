Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Nowy system wjazdowy w UE. Dwa miejsca w Polsce

medyka przejscie granica - kartli777 shutterstock_1666650490
Resort zapowiada zmiany dla kierowców
Źródło: TVN24
W niedzielę w całej Europie startuje Entry/Exit System (EES) - nowy system rejestracji wjazdów i wyjazdów obywateli spoza Unii Europejskiej. W Polsce pilotażowo zostanie on uruchomiony na przejściach granicznych Medyka-Szeginie oraz Przemyśl-Mościska - poinformował rzecznik Straży Granicznej, ppłk Andrzej Juźwiak.

Jak wyjaśnił rzecznik SG, w EES będą rejestrowani obywatele państw spoza Unii Europejskiej udający się na krótki pobyt, tj. do 90 dni w okresie 180 dni, do krajów europejskich posługujących się EES.

Nowy system

- Dane podróżnych będą rejestrowane w EES niezależnie od tego, czy potrzebują oni wizy krótkoterminowej, czy też korzystają z ruchu bezwizowego. W systemie będą również rejestrowane odmowy wjazdu. Wraz z EES nie zostaną wprowadzone żadne nowe wymogi dla osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się - zaznaczył Juźwiak. Dzięki EES ma być wiadomo, kto, gdzie i kiedy wjeżdża do Unii Europejskiej. System umożliwi skuteczniejszą identyfikację osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa, osób przekraczających dozwolony okres pobytu oraz zapobieganie oszustwom związanym z tożsamością i dokumentami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Uszkodzenie, którego nie było. Skokowy wzrost liczby skarg

Uszkodzenie, którego nie było. Skokowy wzrost liczby skarg

Moto
Rekord pobity. Rośnie popularność chińskich aut

Rekord pobity. Rośnie popularność chińskich aut

Moto

- Dzięki wykorzystaniu danych biometrycznych będzie pewność, że podróżni nie mogą posługiwać się wieloma tożsamościami ani nadużywać dokumentów podróży w celu przekroczenia dozwolonego okresu pobytu. Europejski System Wjazdu/Wyjazdu (EES) zwiększa efektywność kontroli granicznych, wykrywając zagrożenia bezpieczeństwa i zapewniając, że granice zewnętrzne przekraczają wyłącznie osoby upoważnione - podkreślił rzecznik SG.

Dodał, że EES będzie wdrażany stopniowo, a państwa europejskie będą wprowadzać poszczególne elementy EES etapami, w tym gromadzić dane biometryczne, takie jak wizerunek twarzy i odciski palców. - Oznacza to, że dane biometryczne podróżnych, jak wizerunek twarzy i odciski palców, mogą nie być od razu pobierane na każdym przejściu granicznym - powiedział Juźwiak.

Rzecznik przyznał, że w początkowej fazie uruchamiania mogą pojawiać się utrudnienia związane z wydłużonym czasem odpraw granicznych. - To stopniowe wdrażanie potrwa do 9 kwietnia 2026 r. Od 10 kwietnia 2026 r. EES będzie w pełni operacyjny i od tego dnia stemplowanie paszportów zostanie zastąpione elektroniczną rejestracją w systemie - przekazał.

Entry/Exit System

Entry/Exit System to nowy europejski system zarządzania granicami umożliwiający rejestrowanie obywateli państw spoza Unii, udających się na krótki pobyt na terenie UE, za każdym razem, gdy przekraczają granice zewnętrzne 29 krajów europejskich.

Kraje europejskie, które stosują EES to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Islandia, Królestwo Niderlandów, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy i Łotwa.

Jakie dane są gromadzone?

W EES gromadzone będą dane osobowe widniejące na dokumencie podróży, w tym imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo; data i miejsce każdego wjazdu i wyjazdu z 29 krajów europejskich posługujących się EES; dane biometryczne, w tym zdjęcie twarzy i/lub odciski palców, a także ewentualna informacja o odmowie wjazdu.

Nowy zintegrowany system pozwoli służbom wszystkich państw członkowskich sprawdzić w każdej chwili, czy pobyt danej osoby jest legalny. Będzie on pomagał zidentyfikować podróżnych, którzy przekraczają dozwolony pobyt i jednocześnie eliminuje konieczność manualnego stemplowania paszportów.

Uruchomienie zintegrowanego systemu Entry/Exit (EES) w październiku 2025 r. zostało ustalone i potwierdzone w trakcie polskiej prezydencji w Radzie UE.

Oglądaj "Kawę na ławę" w TVN24 i TVN24+
Dowiedz się więcej:

Oglądaj "Kawę na ławę" w TVN24 i TVN24+

Na żywo

Autorka/Autor: mp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
Motoryzacja
Zobacz także:
Qantas lotnisko sydney australia shutterstock_1710658291
Dane milionów osób krążą w sieci. Gigant potwierdza
Tech
Pekin
"Podwójne standardy". Jest reakcja Chin na zapowiedź Trumpa
Ze świata
toskania wlochy shutterstock_315689663
Oferują 20 tysięcy euro za przeprowadzkę
Turystyka
emerytka emeryt kupon lotto senior shutterstock_1464157709
Padła szóstka w Lotto
Pieniądze
trump maduro shutterstock_2668583073
Oferta dla Trumpa. Ropa i zerwanie z Rosją
Ze świata
cupertino kalifornia shutterstock_2477988435
"Skutki będą fatalne, to pociągnie w dół całą gospodarkę"
Tech
kukurudza paleczki shutterstock_2664689175
Wstrzymują sprzedaż tego produktu. Ostrzeżenie
Z kraju
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Towary z tym znakiem trafiają już do sklepów
Z kraju
Alkohol (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Nowy projekt
Z kraju
hiszpania malaga konie dorozki shutterstock_2589521111
"Już ich nie ma". Koniec popularnej atrakcji dla turystów
Turystyka
pekin
Bezprecedensowy krok Chin. "Bardzo poważna eskalacja"
Ze świata
Donald Trump
Trump zapowiada 100 procent dodatkowego cła po "wyjątkowo agresywnym" działaniu Chin
Ze świata
shutterstock_2044480022
Kumulacja w górę. Do wygrania olbrzymia suma
Pieniądze
W Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się zwolnienia pracowników federalnych
Dzień wypłaty. Ruszyła "znacząca" fala zwolnień
Ze świata
microsoft shutterstock_2453978703
Były premier znalazł pracę w technologicznym gigancie
Tech
uzywane samochody shutterstock_2262370409
Uszkodzenie, którego nie było. Skokowy wzrost liczby skarg
Moto
koszyk sklep zakupy inflacja AdobeStock_493101486
Ta opłata pójdzie w górę. Jest zapowiedź ministerstwa
Z kraju
faktury shutterstock_2205886299
Nawet 2400 złotych więcej. Uderzenie po kieszeni
Pieniądze
shutterstock_2651603895
Auta przejeżdżały na czerwonym świetle, jechały pod prąd. Jest dochodzenie
Moto
telefon smartfon shutterstock_1370080886_1
Giganci na celowniku. Bruksela wszczyna postępowanie kontrolne
Tech
shutterstock_2650540179
Inaczej nie wejdą do budynku. Rewolucja w wielkim banku
Ze świata
laptop, telefon, komputer
Utrudnienia dla klientów banków
Pieniądze
warszawa most siekierkowski - Grand Warszawski shutterstock_2677258969
"Prawdziwa fala korekt". Zawirowania na rynku
Nieruchomości
stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
"Świadectwo niewidzialnego kryzysu" na rynku pracy
Dla pracownika
shutterstock_2470127991
Mogły wyciec dane tysięcy użytkowników popularnej platformy
Tech
shutterstock_1264052794
Tylko jeden kraj wyprzedza Polskę. To europejski hit eksportowy
Z kraju
Berlin
"O niebo lepiej". Niemcy przed Polską w technologicznym wyścigu
Tech
shutterstock_2608069097
Odchylenie fotela za dopłatą. Nowa oferta przewoźnika
Turystyka
Niemowle
Wadliwe artykuły dla niemowląt. Ryzyko zaklinowania, połknięcia
Z kraju
Moskwa, Rosja
Wielkie firmy w Rosji w tarapatach. "Jest to konieczny środek"
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica