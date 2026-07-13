Nowy polski port. "Naprawdę odważny projekt"

Dariusz Klimczak: wykorzystujemy wszelkie instrumenty, które pomagają w rozwoju Polski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: https://x.com/DariuszKlimczak / ZMPSiŚ

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"Startujemy z największą portową inwestycją w Polsce" - napisał w mediach społecznościowych Klimczak.

Jak wyjaśnił, "rozpoczyna się realizacja Projektu Przylądek Pomerania - największej inwestycji w ponad 75-letniej historii Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz jednej z największych inwestycji portowych realizowanych obecnie na Bałtyku".

⚓ Startujemy z największą portową inwestycją w Polsce.



🚢 Rozpoczyna się realizacja Projektu Przylądek Pomerania – największej inwestycji w ponad 75-letniej historii Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz jednej z największych inwestycji portowych realizowanych… pic.twitter.com/aFEQrOC2l2 — Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) July 13, 2026 Rozwiń

Minister o nowym polskim porcie

- Zaczynamy od budowy drogi technicznej. To jest fizyczne rozpoczęcie tej megainwestycji, na którą czekała polska gospodarka morska. Inwestycja o wartości dziesięciu miliardów złotych zmieni oblicze polskiej gospodarki morskiej - powiedział w poniedziałek szef resortu infrastruktury podczas inauguracji budowy Głębokowodnego Terminala Kontenerowego - Przylądka Pomerania.

- Będziemy mogli konkurować z najważniejszymi portami europejskimi, dzięki temu, że zdecydowaliśmy się na naprawdę odważny projekt - dodał.

Dariusz Klimczak, Arkadiusz Marchewka, Jarosław Siergiej i Wojciech Zdanowicz Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Bielecki

Jak zaznaczył, najważniejszą kwestią jest wkomponowanie się nowego portu w sieć połączeń kolejowych i drogowych. - Jest to niezbędne do tego, aby móc mieć jak najwyższą przepustowość i żeby to miejsce mogło zarabiać, stworzyć najlepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej przez port - zauważył.

Według Klimczaka otwarcie drogi technicznej spodziewane jest za 10 miesięcy. Będzie to infrastruktura, po której poruszać się będzie sprzęt, materiały i ekipy budowlane podczas powstawania terminala.

Inauguracja budowy Głębokowodnego Terminala Kontenerowego Przylądek Pomerania Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Bielecki

- Mamy taką ambicję, żeby nasze porty były bramą dla tej części Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki portowi w Świnoujściu, nowemu portowi głębokowodnemu, polska gospodarka będzie miejscem, które będzie odgrywać kluczowe znaczenie w międzynarodowym handlu. Te towary będą mogły obsługiwać nie tylko polski rynek, ale także naszych południowych sąsiadów i wschodnich Niemiec. To są wielkie możliwości i wielkie szanse na rozwój gospodarczy - powiedział z kolei wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Przylądek Pomerania. O inwestycji

Przylądek Pomerania będzie nowym portem zewnętrznym w Świnoujściu i jednocześnie jedną z największych inwestycji na Bałtyku. Według założeń, to 186 hektarów nowego lądu, blisko 3 km nowego nabrzeża z falochronem, tor podejściowy, basen portowy o głębokości 17 metrów i przede wszystkim Głębokowodny Terminal Kontenerowy z nabrzeżem o długości 1,3 km oraz zdolnością przeładunkową 2 mln TEU rocznie.

Ma on obsługiwać zarówno międzynarodowe relacje międzykontynentalne, jak i zaplecze Europy Środkowej - Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, a nawet Austrii i Węgier.

Przylądek Pomerania powstanie na wschód od falochronu LNG, na zalądowionym obszarze Zatoki Pomorskiej. Będzie przystosowany do obsługi największych oceanicznych kontenerowców wpływających na Bałtyk. Będzie zdolny do jednoczesnej obsługi trzech statków: dwóch o długości 400 metrów i jednego o długości 250 metrów. Koszt budowy zakresu, za który odpowiada Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, to ok 1,5 mld zł.

Pogłębione zostanie też 70 kilometrów toru podejściowego do portu, nowego basenu portowego oraz infrastruktury lądowej zasilającej port, węzłów drogowych oraz kolejowych.

Projekt Przylądek Pomerania Źródło zdjęcia: https://x.com/DariuszKlimczak / ZMPSiŚ

Według założeń terminal będzie portem ekologicznym. Zastosowane zostaną zeroemisyjne technologie przeładunkowe oraz system zasilania statków z lądu, co ograniczy emisję hałasu i spalin.

Ponadto na obszarze ponad 47 ha zostanie wybudowany nowy układ kolejowy i drogowy. Powstaną dwa tory dojazdowe o długości ponad 3 km. Na samym terminalu powstanie bocznica kolejowa. Do terminala będzie prowadził układ drogowy o długości 2 km. Powstanie infrastruktura wodno-kanalizacyjna, informatyczna, sanitarna oraz budynki dla Straży Granicznej, celnej i służb sanitarnych.

Terminal będzie przygotowany do podwójnego, cywilno-wojskowego wykorzystania. Inwestycja ma zostać zakończona około 2030 roku.

Protesty mieszkańców

Przed konferencją inaugurującą budowę Głębokowodnego Terminala Kontenerowego zebrała się grupa protestujących mieszkańców.

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Mieli oni między innymi transparenty z napisami: "Stop zabetonowaniu Morza Bałtyckiego" oraz "Port nie może zniszczyć naszego prawobrzeża".

Protesty w trakcie inauguracji budowy Głębokowodnego Terminala Kontenerowego Przylądek Pomerania Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Bielecki

Jak podkreślali, zdanie mieszkańców nie jest brane pod uwagę przy realizacji tej inwestycji, a ona sama - w obecnym kształcie - negatywnie wpłynie na turystykę.