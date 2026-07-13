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Nowy polski port. "Naprawdę odważny projekt"

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Dariusz Klimczak: wykorzystujemy wszelkie instrumenty, które pomagają w rozwoju Polski
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: https://x.com/DariuszKlimczak / ZMPSiŚ
Rozpoczęła się budowa nowego portu w Świnoujściu. - Zaczynamy od budowy drogi technicznej. To jest fizyczne rozpoczęcie tej inwestycji, na którą czekała polska gospodarka morska - powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

"Startujemy z największą portową inwestycją w Polsce" - napisał w mediach społecznościowych Klimczak.

Jak wyjaśnił, "rozpoczyna się realizacja Projektu Przylądek Pomerania - największej inwestycji w ponad 75-letniej historii Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz jednej z największych inwestycji portowych realizowanych obecnie na Bałtyku".

Minister o nowym polskim porcie

- Zaczynamy od budowy drogi technicznej. To jest fizyczne rozpoczęcie tej megainwestycji, na którą czekała polska gospodarka morska. Inwestycja o wartości dziesięciu miliardów złotych zmieni oblicze polskiej gospodarki morskiej - powiedział w poniedziałek szef resortu infrastruktury podczas inauguracji budowy Głębokowodnego Terminala Kontenerowego - Przylądka Pomerania.

- Będziemy mogli konkurować z najważniejszymi portami europejskimi, dzięki temu, że zdecydowaliśmy się na naprawdę odważny projekt - dodał.

Dariusz Klimczak, Arkadiusz Marchewka, Jarosław Siergiej i Wojciech Zdanowicz
Dariusz Klimczak, Arkadiusz Marchewka, Jarosław Siergiej i Wojciech Zdanowicz
Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Bielecki

Jak zaznaczył, najważniejszą kwestią jest wkomponowanie się nowego portu w sieć połączeń kolejowych i drogowych. - Jest to niezbędne do tego, aby móc mieć jak najwyższą przepustowość i żeby to miejsce mogło zarabiać, stworzyć najlepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej przez port - zauważył.

Według Klimczaka otwarcie drogi technicznej spodziewane jest za 10 miesięcy. Będzie to infrastruktura, po której poruszać się będzie sprzęt, materiały i ekipy budowlane podczas powstawania terminala.

Inauguracja budowy Głębokowodnego Terminala Kontenerowego Przylądek Pomerania
Inauguracja budowy Głębokowodnego Terminala Kontenerowego Przylądek Pomerania
Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Bielecki

- Mamy taką ambicję, żeby nasze porty były bramą dla tej części Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki portowi w Świnoujściu, nowemu portowi głębokowodnemu, polska gospodarka będzie miejscem, które będzie odgrywać kluczowe znaczenie w międzynarodowym handlu. Te towary będą mogły obsługiwać nie tylko polski rynek, ale także naszych południowych sąsiadów i wschodnich Niemiec. To są wielkie możliwości i wielkie szanse na rozwój gospodarczy - powiedział z kolei wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

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Przylądek Pomerania. O inwestycji

Przylądek Pomerania będzie nowym portem zewnętrznym w Świnoujściu i jednocześnie jedną z największych inwestycji na Bałtyku. Według założeń, to 186 hektarów nowego lądu, blisko 3 km nowego nabrzeża z falochronem, tor podejściowy, basen portowy o głębokości 17 metrów i przede wszystkim Głębokowodny Terminal Kontenerowy z nabrzeżem o długości 1,3 km oraz zdolnością przeładunkową 2 mln TEU rocznie.

Ma on obsługiwać zarówno międzynarodowe relacje międzykontynentalne, jak i zaplecze Europy Środkowej - Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, a nawet Austrii i Węgier.

Przylądek Pomerania powstanie na wschód od falochronu LNG, na zalądowionym obszarze Zatoki Pomorskiej. Będzie przystosowany do obsługi największych oceanicznych kontenerowców wpływających na Bałtyk. Będzie zdolny do jednoczesnej obsługi trzech statków: dwóch o długości 400 metrów i jednego o długości 250 metrów. Koszt budowy zakresu, za który odpowiada Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, to ok 1,5 mld zł.

Pogłębione zostanie też 70 kilometrów toru podejściowego do portu, nowego basenu portowego oraz infrastruktury lądowej zasilającej port, węzłów drogowych oraz kolejowych.

Projekt Przylądek Pomerania
Projekt Przylądek Pomerania
Źródło zdjęcia: https://x.com/DariuszKlimczak / ZMPSiŚ

Według założeń terminal będzie portem ekologicznym. Zastosowane zostaną zeroemisyjne technologie przeładunkowe oraz system zasilania statków z lądu, co ograniczy emisję hałasu i spalin.

Ponadto na obszarze ponad 47 ha zostanie wybudowany nowy układ kolejowy i drogowy. Powstaną dwa tory dojazdowe o długości ponad 3 km. Na samym terminalu powstanie bocznica kolejowa. Do terminala będzie prowadził układ drogowy o długości 2 km. Powstanie infrastruktura wodno-kanalizacyjna, informatyczna, sanitarna oraz budynki dla Straży Granicznej, celnej i służb sanitarnych.

Terminal będzie przygotowany do podwójnego, cywilno-wojskowego wykorzystania. Inwestycja ma zostać zakończona około 2030 roku.

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TVN24

Protesty mieszkańców

Przed konferencją inaugurującą budowę Głębokowodnego Terminala Kontenerowego zebrała się grupa protestujących mieszkańców.

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Mieli oni między innymi transparenty z napisami: "Stop zabetonowaniu Morza Bałtyckiego" oraz "Port nie może zniszczyć naszego prawobrzeża".

Protesty w trakcie inauguracji budowy Głębokowodnego Terminala Kontenerowego Przylądek Pomerania
Protesty w trakcie inauguracji budowy Głębokowodnego Terminala Kontenerowego Przylądek Pomerania
Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Bielecki

Jak podkreślali, zdanie mieszkańców nie jest brane pod uwagę przy realizacji tej inwestycji, a ona sama - w obecnym kształcie - negatywnie wpłynie na turystykę.

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Tagi:
Dariusz KlimczakŚwinoujścieMorze BałtyckieMinisterstwo Infrastruktury
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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