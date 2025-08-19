Koniec z mobbingiem w pracy? Ministra chce zmian

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przekazała do Stałego Komitetu Rady Ministrów projekt ustawy mającej lepiej chronić pracowników przed mobbingiem. Nowe przepisy upraszczają i precyzują definicję tego zjawiska.

Ministra Dziemianowicz-Bąk w poniedziałkowym wpisie na X podkreśliła, że celem nowych przepisów jest: uproszczenie definicji mobbingu i doprecyzowanie jego cech, wprowadzenie zachęt dla pracodawców do bardziej intensywnego zapobiegania zachowaniom niepożądanym w pracy oraz zwiększenie zadośćuczynienia dla pracowników doświadczających mobbingu.

- Skierowałam dziś projekt ustawy do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów - poinformowała.

Nowa definicja mobbingu

Przygotowany przez MRPiPS projekt nowelizacji Kodeksu pracy definiuje mobbing jako "uporczywe nękanie pracownika". Działania te mogą mieć charakter fizyczny, werbalny i pozawerbalny. Według propozycji uporczywość nękania ma polegać na tym, że jest ono powtarzalne, nawracające lub stałe. Sprecyzowano również, że mobbingiem nie są zachowania incydentalne – choćby stanowiły naruszenie dóbr osobistych pracownika.

W projekcie wyróżniono przejawy mobbingu jako: upokarzanie lub uwłaczanie, zastraszanie, zaniżanie oceny przydatności zawodowej pracownika, nieuzasadnioną krytykę, poniżanie lub ośmieszanie pracownika, utrudnianie funkcjonowania w środowisku pracy w zakresie możliwości osiągania efektów pracy, wykonywania zadań służbowych, wykorzystania posiadanych kompetencji, komunikacji ze współpracownikami, dostępu do koniecznych informacji oraz izolowanie pracownika lub eliminowanie z zespołu.

Ponadto za mobbing uważane będzie również nakazanie lub zachęcanie osoby do podejmowania wymienionych działań wobec pracownika. Będzie nim również niecelowe przejawianie takich zachowań.

Odszkodowania dla pracowników

Pracownik, który doznał mobbingu, otrzyma prawo do ubiegania się u pracodawcy o zadośćuczynienie w wysokości nie niższej niż dwunastokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę lub odszkodowanie. Pracodawca będzie mógł z kolei po wypłacie zażądać wyrównania od osoby, która dopuściła się mobbingu.

Propozycja wprowadza zwolnienie pracodawcy z odpowiedzialności cywilnoprawnej względem pracownika za wystąpienie mobbingu w przypadku, w którym mobbing ten nie pochodził od przełożonego pracownika, a pracodawca wdrożył skuteczne działania w obszarze prewencji antymobbingowej. Ponadto w ocenie, czy doszło do mobbingu, uwzględniane będą okoliczności konkretnego przypadku.

Dyskryminacja w pracy

W projekcie sprecyzowano również przepisy dotyczące dyskryminacji. Zgodnie z propozycją jej przejawem będą również sytuacje, w których pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w ustawie był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy, "choćby przyczyna ta była mylnie z nim wiązana (dyskryminacja przez asumpcję) lub z uwagi na powiązanie z osobą, której ta przyczyna dotyczy (dyskryminacja przez asocjację)".

Do przejawów dyskryminacji należeć będzie każde działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady, a także każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Jak doprecyzowano – na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie).

Prawo do zadośćuczynienia

Według projektu osoba, wobec której pracodawca naruszy zasady równego traktowania w zatrudnieniu i jednakowego wynagradzania za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, otrzyma prawo do zadośćuczynienia w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Pracownik, który skorzysta ze swoich uprawnień ws. naruszenia przepisów prawa pracy, nie będzie mógł z tego powodu doświadczyć negatywnych konsekwencji. Przepisy te obejmują również pracownika, który w jakiejkolwiek formie udzieli wsparcia poszkodowanemu.

Pracodawca będzie zobowiązany do przeciwdziałania naruszaniu zasady równego traktowania oraz mobbingowi. Działania, które będzie musiał wdrożyć, obejmują: stosowanie działań prewencyjnych, wykrywanie i reagowanie, a także działania naprawcze i wsparcie poszkodowanych osób.

Autorka/Autor:mp/ams

Źródło: PAP