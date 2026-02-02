Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Najpopularniejsze imiona w Polsce. Nowy ranking

Jan i Zofia to najpopularniejsze imiona dla dzieci w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Oskar Sobolewski: odpowiedzi na to, jak walczyć z niską dzietnością, raczej nie ma
Źródło: TVN24+
W drugiej połowie 2025 roku w Polsce najczęściej nadawanymi pierwszymi imionami były Zofia i Nikodem - wynika z najnowszego rankingu Ministerstwa Cyfryzacji. Na kolejnych miejscach znalazły się też Zuzanna, Maja, Antoni i Leon. Trendy pokazują, że rodzice coraz częściej sięgają zarówno po klasyczne, jak i rzadziej spotykane imiona, które wcześniej były mniej popularne.

Resort cyfryzacji zwrócił uwagę, że nadawane dzieciom imiona odzwierciedlają zmieniające się gusta i trendy, a te, które jeszcze niedawno były rzadko spotykane, dziś wracają na szczyt popularności.

Z rankingu resortu wynika, że w przypadku imion żeńskich nie ma większych zmian w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku. Na pierwszym miejscu utrzymuje się Zofia (4415), na drugie miejsce awansowała Zuzanna (3881), a na pozycji trzeciej (spadek o dwa miejsca) jest Maja (3873).

Na kolejnych miejscach znalazły się: Laura (3821), Hanna (3452), Julia (3207), Oliwia (3067), Pola (2812), Alicja (2788) i Emilia (2556), która awansowała z miejsca 12.

Wśród imion męskich pierwsze miejsce utrzymuje Nikodem (5772), a tuż za nim są Antoni (5253) i Leon (5079), który awansował z miejsca czwartego, wyprzedzając Jana (5054). Top imionami drugiego półrocza ubiegłego roku są również: Aleksander (4687), Franciszek (4548), Ignacy (4222), Stanisław (3554), Jakub (3386) i Mikołaj (3215).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Polaków ubywa. Pomóc mogą nowe technologie i "moda na rodzicielstwo"

Polaków ubywa. Pomóc mogą nowe technologie i "moda na rodzicielstwo"

Moda się nie zmienia, te imiona wciąż są najpopularniejsze

Moda się nie zmienia, te imiona wciąż są najpopularniejsze

WARSZAWA

Popkulturowe inspiracje

Resort zauważył, że nie wszyscy rodzice podążają za trendami i wybierają imiona rzadziej spotykane. Wśród imion kobiecych to np.: Blanka (1235), Mia (1013), Jaśmina (964), Liwia (656), Aurora (192), Florentyna (140), Alisa (131) i Solomiia (123). Wśród imion męskich: Liam (317), Nataniel (198), Matvii (195), Samuel (169), Damir (147), Aron (94) i Makar (86).

"Popularność takich imion często wiąże się z filmami, serialami lub postaciami w przestrzeni publicznej. Warto pamiętać, że imię będzie towarzyszyć dziecku przez całe życie, dlatego decyzja o jego wyborze powinna być dobrze przemyślana" - zaznaczyło Ministerstwo Cyfryzacji.

Najczęściej nadawane drugie imiona pozostają niezmienne; wśród żeńskich są to: Maria, Anna i Zofia, a męskich: Jan, Piotr i Józef.

OGLĄDAJ: Jeśli nie musisz, nie wychodź z domu. Ostrzeżenia przed silnym mrozem
OLSZTYN OGRZEWANY NAMIOT W CENTRUM MIASTA

Jeśli nie musisz, nie wychodź z domu. Ostrzeżenia przed silnym mrozem
WYDANIE SPECJALNE

OLSZTYN OGRZEWANY NAMIOT W CENTRUM MIASTA
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wk/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
dzieciministerstwo cyfryzacji
Zobacz także:
bitcoin pln shutterstock_785272210
Czarna seria trwa. Bitcoin najtańszy od 10 miesięcy
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
Ponad 34 miliony złotych kary dla Orange Polska
Z kraju
faktury shutterstock_2205886299
100 tysięcy faktur pierwszego dnia. "Wielu się obawiało czy system wytrzyma"
Dla firm
Ropa, pole naftowe, Syria
Obawy o konflikt słabną, ceny ropy wyraźnie spadają
Elon Musk
Rosjanie bez Starlinka? Musk o pierwszych krokach
TVN24
Gliwicka fabryka Opla zwiększyła produkcję samochodów o połowę
Ogromna redukcja etatów. "Przewyższa nawet najtrudniejsze momenty pandemii COVID-19"
Najnowsze
Mróz w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
W tym tygodniu ważna decyzja dla kredytobiorców
Pieniądze
shutterstock_2647381995
Inspektorat sanitarny ostrzega przed szklankami z ołowiem
Handel
Marco Rubio
Normalizacja relacji USA-Brazylia. Kraje stawiają na dialog
Ze świata
29.03 | Zebrał 16 ton ziemniaków, postanowił je rozdać. "Super akcja"
Misja ratunkowa po "ziemniaczanej powodzi". Tysiące ton warzyw są rozdawane za darmo
Ze świata
Elon Musk
Musk chce wystrzelić na orbitę milion satelitów. Mają wspierać rozwój AI
Tech
Kierowcy mają pomysły na to, jak poradzić sobie z korkami przy bramkach
Od niedzieli nowe opłaty na drogach
Moto
shutterstock_1901005918
Początek rewolucji. To trzeba wiedzieć o KSeF
Prawo
Błędne faktury od PGE Obrót
Ponad 300 tysięcy użytkowników KSeF. "System działa stabilnie"
Dla firm
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Wygrana w Lotto drugi raz z rzędu
Pieniądze
Gry komputerowe komputer
Branża gier ze znacznymi spadkami po premierze narzędzia od Google
Tech
pap_20240118_1KH
Zwolnienia w tyskiej fabryce. Związki zawodowe porozumiały się w sprawie odejść
Moto
Huta Miedzi Legnica
Gwałtowny spadek akcji po wpisie posła. Urzędnicy badają sprawę
Z kraju
GettyImages-1821107484
Najbogatszy człowiek na świecie w dokumentach Epsteina. "Planujesz jakieś imprezy?"
Ze świata
lotnisko bagaz podroz samolot walizaka wakacje shutterstock_2060787821
Dokąd latają Polacy? Te kierunki wybieramy najczęściej
Turystyka
Podobno to kobiety są winne niskiej dzietności. Ale to polski rząd nie chce refundować in vitro
Polaków ubywa. Pomóc mogą nowe technologie i "moda na rodzicielstwo"
Z kraju
Zjednoczone Emiraty Arabskie, handel złotem, biżuteria
Złoto na ulicach Dubaju. Tak Emiraty finansują wojnę domową
Ze świata
AI Slopy zalewają social media
Milionowe zasięgi, jedno ostrzeżenie. "Niektórzy są gotowi zrobić wszystko"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
USA, Kongres, Kapitol, Senat USA, Izba Reprezentantów USA, republikanie, demokraci
W USA rozpoczął się kolejny shutdown
Ze świata
Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podczas szczytu klimatycznego COP29
ONZ ma ogromne zaległości. Guterres: finanse są na skraju załamania
Najnowsze
shutterstock_1064779697
Prezes polskiego giganta odwołany. Akcje mocno w dół
Z kraju
shutterstock_2239909941
Padła główna wygrana w Eurojackpot
Z kraju
Bez kitu - Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
"Nie boję się używać tego słowa"
"#BezKitu"
Taco Hemingway
Kontrowersje wokół utworu Taco Hemingwaya. Państwowa instytucja reaguje
Z kraju
Auto zima
Zimowy niezbędnik kierowcy. Jak ochronić auto przed mrozem i awarią
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica