Najpopularniejsze imiona w Polsce. Nowy ranking

Resort cyfryzacji zwrócił uwagę, że nadawane dzieciom imiona odzwierciedlają zmieniające się gusta i trendy, a te, które jeszcze niedawno były rzadko spotykane, dziś wracają na szczyt popularności.

Z rankingu resortu wynika, że w przypadku imion żeńskich nie ma większych zmian w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku. Na pierwszym miejscu utrzymuje się Zofia (4415), na drugie miejsce awansowała Zuzanna (3881), a na pozycji trzeciej (spadek o dwa miejsca) jest Maja (3873).

Na kolejnych miejscach znalazły się: Laura (3821), Hanna (3452), Julia (3207), Oliwia (3067), Pola (2812), Alicja (2788) i Emilia (2556), która awansowała z miejsca 12.

Wśród imion męskich pierwsze miejsce utrzymuje Nikodem (5772), a tuż za nim są Antoni (5253) i Leon (5079), który awansował z miejsca czwartego, wyprzedzając Jana (5054). Top imionami drugiego półrocza ubiegłego roku są również: Aleksander (4687), Franciszek (4548), Ignacy (4222), Stanisław (3554), Jakub (3386) i Mikołaj (3215).

Popkulturowe inspiracje

Resort zauważył, że nie wszyscy rodzice podążają za trendami i wybierają imiona rzadziej spotykane. Wśród imion kobiecych to np.: Blanka (1235), Mia (1013), Jaśmina (964), Liwia (656), Aurora (192), Florentyna (140), Alisa (131) i Solomiia (123). Wśród imion męskich: Liam (317), Nataniel (198), Matvii (195), Samuel (169), Damir (147), Aron (94) i Makar (86).

"Popularność takich imion często wiąże się z filmami, serialami lub postaciami w przestrzeni publicznej. Warto pamiętać, że imię będzie towarzyszyć dziecku przez całe życie, dlatego decyzja o jego wyborze powinna być dobrze przemyślana" - zaznaczyło Ministerstwo Cyfryzacji.

Najczęściej nadawane drugie imiona pozostają niezmienne; wśród żeńskich są to: Maria, Anna i Zofia, a męskich: Jan, Piotr i Józef.

