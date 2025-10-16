Nagrody Lewiatana rozdane

Henryka Bochniarz o EFNI Źródło: TVN24 BiS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nagrody Konfederacji Lewiatan przyznano podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Konfederacja Lewiatan jest głównym organizatorem EFNI, jednej z największych w tej części kontynentu konferencji, poświęconej globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy.

Laureaci Nagród Lewiatana

Nagrodę Lewiatana im. Andrzeja Wierzbickiego dla przedsiębiorcy zasłużonego dla rozwoju firm mikro, małych i średnich otrzymał Bartosz Świderek, prezes Pol-Inowex. Firma z Lublina specjalizuje się w profesjonalnym demontażu i relokacji maszyn, linii produkcyjnych oraz całych zakładów przemysłowych.

Nagroda Lewiatana im. Andrzeja Wierzbickiego dla dużego przedsiębiorcy trafiła w ręce Ireny Eris oraz Henryka Orfingera, założycieli Dr Irena Eris SA - polskiego przedsiębiorstwa kosmetycznego. "Od ponad trzech dekad budują polski koncern kosmetyczny i sieć hoteli - symbole jakości, innowacji i polskiej gościnności" - uzasadniono.

Laureatem Nagrody im. Władysława Grabskiego został Maciej Berek, minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Nagroda została przyznana za wieloletnią pracę na rzecz deregulacji i tworzenia przyjaznego otoczenia prawnego dla przedsiębiorców.

Nagroda za Odważne Myślenie im. Barbary Skargi powędrowała do Jerzego Buzka, byłego premiera RP i byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Zarząd Konfederacji Lewiatan przyznał też nagrodę specjalną Beacie Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz, honorowej prezesce Sądu Arbitrażowego Lewiatan oraz Romanowi Rewaldowi, prezesowi Centrum Mediacji Lewiatan.

Gessel-Kalinowska vel Kalisz została wyróżniona za kształtowanie standardów arbitrażu w Polsce i na świecie oraz budowanie środowiska opartego na dialogu, natomiast Rewald - za trzy dekady budowania kultury porozumienia w polskim biznesie przez arbitraż, mediację i tworzenie mostów między prawem a gospodarką.

Nagrodę dla dziennikarza ekonomicznego otrzymał Łukasz Kijek, szef redakcji money.pl. Wyróżnienie przyznano za "umiejętne łączenie ekonomicznej ekspertyzy z nowymi mediami i przybliżanie świata gospodarki szerokiej publiczności".

O Konfederacji Lewiatan

Konfederacja Lewiatan to organizacja pozarządowa, która reprezentuje interesy polskich przedsiębiorców prywatnych w różnych sektorach gospodarki. Jej głównym zadaniem jest wpływanie na kształtowanie prawa, prowadzenie dialogu społecznego z rządem i uczestniczenie w tworzeniu polityki gospodarczej. Jest to jedna z największych organizacji biznesowych w Polsce.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: /ToL Źródło: tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: lewiatan.org