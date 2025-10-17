Logo TVN24
Kumulacja w Lotto rośnie

emerytka emeryt kupon lotto senior shutterstock_1464157709
Kumulacja w loterii Powerball rozbita. Wygrana to 1,8 miliarda dolarów
Źródło: TVN24
W czwartkowym losowaniu Lotto żaden z graczy nie wytypował poprawnie wszystkich sześciu liczb. Oznacza to, że w sobotę do wygrania będzie pięć milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 16 października 2025 roku.

W czwartek, 16 października, w Lotto padły następujące liczby: 6, 7, 17, 30, 39 i 49. Nikomu nie udało się wytypować prawidłowo wszystkich liczb, zatem kumulacja rośnie do 5 mln zł.

Wyniki losowania Lotto

Podczas czwartkowego losowania padły 54 piątki - każda o wartości 4568,30  zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W najbliższym losowaniu główna nagroda w Lotto wyniesie pięć milionów złotych.

Lotto Plus. Wyniki losowania

Z kolei w Lotto Plus w czwartek wylosowano następujące liczby: 9, 22, 23, 24, 30 i 44.

W przypadku tej gry także nikt nie trafił szóstki. Padło natomiast 35 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 18 października, o godzinie 22:00.

Groszowa sprawa? U nas tajemnicza petycja, w innych krajach decyzje

Groszowa sprawa? U nas tajemnicza petycja, w innych krajach decyzje

Michał Istel
Cena ostro w górę. "Zyskuje, kiedy ludzie się boją"

Cena ostro w górę. "Zyskuje, kiedy ludzie się boją"

Rynki

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Autorka/Autor: mp/ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

