Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

"Nie ma zgody na te wagony". PKP nie chce ich, producent tłumaczy, że to druga klasa

Gdańsk, 23.09.2025, TRAKO 2025
Polscy maszyniści ćwiczą w nowoczesnych symulatorach
Źródło: TVN24
Nowy wagon produkowany przez Fabrykę Pojazdów Szynowych H. Cegielski dla PKP Intercity został zaprezentowany podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2025 w Gdańsku. Wywołał kontrowersje z powodu braku okien po stronie korytarza i ciasnoty wnętrza. Producent tłumaczy, że na targach wystawiono wagon klasy drugiej.

Nowy wagon produkowany przez Fabrykę Pojazdów Szynowych H. Cegielski dla PKP Intercity został zaprezentowany w trakcie trwających w Gdańsku Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2025.

Wzbudził on kontrowersje wśród gości targów. Na portalach branżowych najczęściej krytykowanym rozwiązaniem jest brak okien po stronie korytarza, co – zdaniem osób wypowiadających się – ogranicza dostęp naturalnego światła i obniża komfort podczas długich przejazdów. Innym zarzutem jest ciasnota wnętrza wagonów. Osoby wypowiadające się wskazują na ograniczoną przestronność, co może wpływać na komfort podróży, zwłaszcza podczas długich tras.

Gdańsk, 23.09.2025, TRAKO 2025
Prototyp wagonu FPS H. Cegielski
Źródło: Piotr Matusewicz/East News

Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak w czwartek w Radio ZET podkreślił, że „nie ma zgody na te wagony”. - Nie zgodzimy się na te pociągi. Intercity wydał jasny komunikat w tej sprawie - powiedział.

Dodał, że firma (FPS H. Cegielski) podjęła nie najlepszą decyzję przedstawiając wagony, jednak jest to tylko prototyp, który na zlecenie resortu ma być remontowany.

Wagony "nie spełniają standardów PKP"

PKP Intercity oceniło, że "pojazd w obecnej formie nie spełnia naszych oczekiwań ani standardów, jakie chcemy zapewniać naszym pasażerom" i podkreśliło: "Naszym priorytetem jest dostarczanie nowoczesnych, komfortowych i niezawodnych wagonów"

"Oczekujemy, że H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych podejmie działania, które pozwolą jak najszybciej wyeliminować wskazane niedociągnięcia i udoskonalić projekt (...)".

Cegielski tłumaczy się z wagonów

Do sprawy odniósł się również producent wagonów FPS H. Cegielski. W przesłanym PAP oświadczeniu przekazano, że na targach wystawiono wagon klasy drugiej.

Wskazano natomiast, że "naturalne różnice w zakresie wyposażenia i materiałów wynikają zarówno z wymagań kontraktowych, jak i odmiennych standardów przewidzianych dla poszczególnych klas".

Podkreślono, że zastosowane rozwiązania oraz materiały zostały dobrane zgodnie z obowiązującymi normami, w uzgodnieniu z PKP Intercity, które aktywnie uczestniczyło w procesie konfiguracji pojazdu. "Wierzymy, że zapewnią one trwałość, bezpieczeństwo i komfort codziennej eksploatacji wagonów" - przekazano.

W dalszej części oświadczenia zapewniono, że producent wagonów wsłuchuje się w głosy pasażerów i ekspertów, które pojawiły się w trakcie targów i będą one cennym wsparciem także dla zamawiającego przy podejmowaniu decyzji o ewentualnych modyfikacjach.

Cegielski zwrócił ponadto uwagę, że ostateczny kształt produktu zawsze wynika z decyzji i akceptacji zamawiającego. "My, jako producent, realizujemy zamówienie zgodnie z wymaganiami klienta i pozostajemy gotowi do wdrożenia wszelkich zmian, które zostaną przez niego uznane za konieczne" - zaznaczono.

Producent napisał również, że dwa lata temu zaprezentowano makietę przedziału wagonu klasy I, i że przedstawione wówczas wizualizacje stanowiły koncepcję zabudowy przedziału zamawiającego, a niej finalny efekt.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2197733897 Widok z góry na pracownika rafinerii ropy naftowej idącego obok rur gazowych i sprawdzającego produkcję.
"Duży sukces" Polski. N-butany pogrążą Rosję?
Ze świata
Ukraina
"Duchy" niszczą rosyjski sprzęt na Krymie
TVN24
Jechał i zostawiał za sobą trwały ślad w jezdni
Jedzie na feldze, iskry lecą, w jezdni robi się dziura. "Wystąpimy o zwrot kosztów naprawy"
TVN24

W lipcu 2024 r. PKP Intercity podpisało z FPS kontrakt wart ponad 4,2 mld zł na 300 wagonów, z opcją rozszerzenia do 6,3 mld zł.

Teren Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski w Poznaniu
Teren Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski w Poznaniu
Źródło: Jakub Kaczmarczyk/PAP

FPS jest jedną z najstarszych firm produkujących tabor kolejowy. Pierwsze wagony kolejowe ze znakiem Cegielskiego wyprodukowane zostały w 1921 r. W 1926 r. fabryka rozpoczęła produkcję parowozów. Po II wojnie światowej firma działała pod nazwami Fabryka Wagonów i Fabryka Lokomotyw i Wagonów. W wyniku prowadzonych przekształceń w 1997 r. na bazie Fabryki Lokomotyw i Wagonów powstało przedsiębiorstwo H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., które kontynuuje działalność produkcyjną i usługową w zakresie taboru szynowego. Od 2010 r. 100 proc. udziałów w FPS ma Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP).

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: jjs/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Matusewicz/East News

Udostępnij:
TAGI:
PKP IntercitypociągiKolejDariusz Klimczak
Zobacz także:
Haker Pegasus
Używają wizerunków znanych i lubianych. "Ofiarą może być każdy"
Tech
kawiarnia woda shutterstock_1159226149
Pół litra wody za darmo. "Nie poprę tego typu rozwiązania"
Pieniądze
PZU
Połączenie PZU i Pekao. Ministerstwo chce "doprecyzować kwestie techniczne"
Rynki
shutterstock_2197733897 Widok z góry na pracownika rafinerii ropy naftowej idącego obok rur gazowych i sprawdzającego produkcję.
"Duży sukces" Polski. N-butany pogrążą Rosję?
Ze świata
range rower parking port Southampton - balipadma shutterstock_1521249581
Atak na znanego producenta aut. Tysiące miejsc pracy zagrożone
Moto
Poniemiecka łyżka znaleziona w ogrodzie domu w Witnicy
Łyżki z niebezpiecznymi aminami. Jest ostrzeżenie
Z kraju
dziecko smartfon telefon shutterstock_2532406609
Australia inspiruje inne kraje. Zakaz mediów społecznościowych już wkrótce
Tech
Karol Nawrocki
Szef kancelarii o decyzji prezydenta. "Tego się będzie trzymał"
Pieniądze
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Jak przygotować portfel na kryzys
Natalia Szostak
Recep Tayyip Erdogan
Turcja podpisuje kontrakt z USA. Nowych umów z Rosją brak
Ze świata
Policja w Kanadzie o najdziwniejszych zgłoszeniach na 911
Przeglądał konta bankowe premierów. Został aresztowany
Ze świata
shutterstock_1086036014
Pół litra wody za darmo. Nowa propozycja w Sejmie
Z kraju
shutterstock_2509644929
Nowy prezes polskiego giganta. Jest decyzja
Z kraju
Prezydent RP Karol Nawrocki
Co zrobi prezydent? "Ustawę poparli jego koledzy z PiS"
Z kraju
ludzie przejscie dla pieszych shutterstock_1420275392
Ogromne kontrowersje w sprawie pensji. "Coś tutaj nie gra"
Joanna Rubin-Sobolewska
shutterstock_2376208007
Plaga oszustw z wykorzystaniem wizerunku znanych osób. Urząd zabiera głos
Tech
TikTok
Śledztwo w sprawie TikToka. Władze o "szkodliwym wpływie"
Tech
moskwa rosja shutterstock_2630220953_1
Rosja potrzebuje pieniędzy. Padła propozycja
Ze świata
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Użyli AI. Odzyskali pół miliarda
Tech
praca biuro laptop komputer shutterstock_425351380
Bruksela skontroluje ciasteczka
Prawo
shutterstock_2629177967
Stawka podatku ostro w górę. Oto plan ministerstwa
Pieniądze
smartfon w ręce kobiety
Nowa kampania. "Oszuści zachęcają"
Pieniądze
Bolzano
Włoskie miasto wprowadza nowy podatek. Dotknie turystów
Turystyka
chiny pekin
Chiny rezygnują z przywilejów. Efekt nacisków USA
Ze świata
kawa ziarna kawy shutterstock_1398710591
Deszcze w Brazylii uderzyły w ceny kawy
Ze świata
Donald Trump
Tak wzbogacił się Trump i jego rodzina. Prawie dwukrotny wzrost
Ze świata
Zbliża się kolejna zmiana czasu
Zmiana czasu na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki?
Prawo
Pociąg z RegioJet
Nowy przewoźnik kolejowy w Polsce. "Będzie ciężko ich wypchnąć"
Z kraju
lotnisko podrozny shutterstock_2332599155
"Ten atak pokazuje, jak bezbronne mogą być silnie powiązane ze sobą branże"
Ze świata
shutterstock_2430693627
Chińczycy mają problem z samolotami. Drastyczne cięcia
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica