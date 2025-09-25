Polscy maszyniści ćwiczą w nowoczesnych symulatorach Źródło: TVN24

Nowy wagon produkowany przez Fabrykę Pojazdów Szynowych H. Cegielski dla PKP Intercity został zaprezentowany w trakcie trwających w Gdańsku Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2025.

Wzbudził on kontrowersje wśród gości targów. Na portalach branżowych najczęściej krytykowanym rozwiązaniem jest brak okien po stronie korytarza, co – zdaniem osób wypowiadających się – ogranicza dostęp naturalnego światła i obniża komfort podczas długich przejazdów. Innym zarzutem jest ciasnota wnętrza wagonów. Osoby wypowiadające się wskazują na ograniczoną przestronność, co może wpływać na komfort podróży, zwłaszcza podczas długich tras.

Prototyp wagonu FPS H. Cegielski Źródło: Piotr Matusewicz/East News

Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak w czwartek w Radio ZET podkreślił, że „nie ma zgody na te wagony”. - Nie zgodzimy się na te pociągi. Intercity wydał jasny komunikat w tej sprawie - powiedział.

Dodał, że firma (FPS H. Cegielski) podjęła nie najlepszą decyzję przedstawiając wagony, jednak jest to tylko prototyp, który na zlecenie resortu ma być remontowany.

Wagony "nie spełniają standardów PKP"

PKP Intercity oceniło, że "pojazd w obecnej formie nie spełnia naszych oczekiwań ani standardów, jakie chcemy zapewniać naszym pasażerom" i podkreśliło: "Naszym priorytetem jest dostarczanie nowoczesnych, komfortowych i niezawodnych wagonów"

"Oczekujemy, że H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych podejmie działania, które pozwolą jak najszybciej wyeliminować wskazane niedociągnięcia i udoskonalić projekt (...)".

Przyjęliśmy z uwagą opinie oraz krytyczne głosy na temat pierwszego wagonu wyprodukowanego przez H. Cegielski – Fabrykę... Posted by PKP Intercity. Pociąg do podróży on Wednesday, September 24, 2025 Rozwiń

Cegielski tłumaczy się z wagonów

Do sprawy odniósł się również producent wagonów FPS H. Cegielski. W przesłanym PAP oświadczeniu przekazano, że na targach wystawiono wagon klasy drugiej.

Wskazano natomiast, że "naturalne różnice w zakresie wyposażenia i materiałów wynikają zarówno z wymagań kontraktowych, jak i odmiennych standardów przewidzianych dla poszczególnych klas".

Podkreślono, że zastosowane rozwiązania oraz materiały zostały dobrane zgodnie z obowiązującymi normami, w uzgodnieniu z PKP Intercity, które aktywnie uczestniczyło w procesie konfiguracji pojazdu. "Wierzymy, że zapewnią one trwałość, bezpieczeństwo i komfort codziennej eksploatacji wagonów" - przekazano.

W dalszej części oświadczenia zapewniono, że producent wagonów wsłuchuje się w głosy pasażerów i ekspertów, które pojawiły się w trakcie targów i będą one cennym wsparciem także dla zamawiającego przy podejmowaniu decyzji o ewentualnych modyfikacjach.

Cegielski zwrócił ponadto uwagę, że ostateczny kształt produktu zawsze wynika z decyzji i akceptacji zamawiającego. "My, jako producent, realizujemy zamówienie zgodnie z wymaganiami klienta i pozostajemy gotowi do wdrożenia wszelkich zmian, które zostaną przez niego uznane za konieczne" - zaznaczono.

Producent napisał również, że dwa lata temu zaprezentowano makietę przedziału wagonu klasy I, i że przedstawione wówczas wizualizacje stanowiły koncepcję zabudowy przedziału zamawiającego, a niej finalny efekt.

W lipcu 2024 r. PKP Intercity podpisało z FPS kontrakt wart ponad 4,2 mld zł na 300 wagonów, z opcją rozszerzenia do 6,3 mld zł.

Teren Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski w Poznaniu Źródło: Jakub Kaczmarczyk/PAP

FPS jest jedną z najstarszych firm produkujących tabor kolejowy. Pierwsze wagony kolejowe ze znakiem Cegielskiego wyprodukowane zostały w 1921 r. W 1926 r. fabryka rozpoczęła produkcję parowozów. Po II wojnie światowej firma działała pod nazwami Fabryka Wagonów i Fabryka Lokomotyw i Wagonów. W wyniku prowadzonych przekształceń w 1997 r. na bazie Fabryki Lokomotyw i Wagonów powstało przedsiębiorstwo H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., które kontynuuje działalność produkcyjną i usługową w zakresie taboru szynowego. Od 2010 r. 100 proc. udziałów w FPS ma Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP).

