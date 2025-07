Klienci dostaną zwrot 150 procent opłat. Decyzja urzędu

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny zakwestionował niedozwolone praktyki stosowane przez serwis płatności internetowych PayPal. UOKiK wskazał, że polegały one na zmianie umów w oparciu o nieuczciwą klauzulę modyfikacyjną oraz niewłaściwe informowanie o zmianach opłat.

Spółka zobowiązała się do ich zaprzestania oraz zwrotu opłat związanych z ich stosowaniem wraz z rekompensatą.

Decyzje UOKiK w sprawie firmy PayPal

Za abuzywne Urząd uznał zawarte we wzorcu umowy stosowanej przez PayPal Europe postanowienie stosowane od 11 grudnia 2019 r., mówiące o tym, że spółka "może od czasu do czasu wprowadzać zmiany w niniejszej umowie z użytkownikiem oraz w innych dokumentach".

W ocenie UOKiK możliwość pobrania dokumentu ze strony internetowej lub aplikacji - które nie spełniają cech trwałego nośnika - nie daje pewności, że jest to ta sama wersja pliku, która została tam pierwotnie umieszczona.

"Przedsiębiorca ma wówczas techniczną możliwość dowolnej modyfikacji treści i zawartości swojej strony. Między wysłaniem wiadomości mailowej z linkiem a pobraniem dokumentu, plik może zostać zmieniony lub usunięty. Dlatego prawo wymaga dostarczenia konsumentom istotnych informacji na nośniku zabezpieczonym przed ingerencją ze strony nadawcy. Za trwały nośnik można uznać m.in. dokument papierowy, kartę pamięci, pendrive, wiadomość mailową lub załączony do niej plik, np. w formacie pdf. Samo hiperłącze przekierowujące na stronę internetową nie spełnia wymogów trwałego nośnika" - wskazał Urząd.

Umowy narażały na "przykre niespodzianki"

Według Chróstnego konsumenci nie powinni być zaskakiwani zmianami w umowach, zwłaszcza kiedy wiążą się one z koniecznością poniesienia wyższych kosztów. W przypadku usług płatniczych ponoszone przez konsumentów opłaty są jednym z podstawowych czynników warunkujących realizację transakcji.

- Postanowienia pozwalające na zmianę parametrów umowy są dozwolone, ale powinny być precyzyjne i powinny umożliwiać konsumentowi przewidzenie zmian kosztów czy zakresu usług już na etapie podpisywania kontraktu. Klauzula mówiąca o tym, że spółka "może od czasu do czasu wprowadzać zmiany w (…) umowie" dawała przedsiębiorcy pełną dowolność, a konsumentów narażała na przykre niespodzianki, w tym te natury finansowej - zaznaczył prezes UOKiK.

Zgodnie z wydaną decyzją zobowiązującą PayPal nie będzie już stosować wobec konsumentów klauzuli modyfikacyjnej oraz zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2019 r., wraz z którymi weszły nowe opłaty za brak aktywności i za wypłatę na rachunek w banku amerykańskim. To samo dotyczy wprowadzonych w tym samym czasie zmian zwiększających opłaty związane z przewalutowaniem.

Rekompensata dla użytkowników

Konsumenci dodatkowo uzyskają okresową obniżkę kursu wymiany walut. Obniżony kurs będzie obowiązywał do momentu, gdy łączna kwota wynikająca z tej obniżki osiągnie 150 proc. zakwestionowanych podwyżek.

UOKiK zaznaczył, że decyzje te nie są prawomocne i przysługuje od nich odwołanie do sądu.

Jak wskazał Urząd, to nie pierwsze decyzje prezesa UOKiK wobec PayPal Europe - w ubiegłym roku za stosowanie niedozwolonych klauzul nałożył on na spółkę blisko 106,7 mln zł kary.

PayPal to jeden z największych i najdłużej działających serwisów umożliwiających dokonywanie internetowych płatności. Konto PayPal jest rodzajem elektronicznego portfela zintegrowanego z rachunkiem bankowym, do którego można przypisać kartę płatniczą.

Portal tvn24.pl zwrócił się do firmy PayPal z prośbą o komentarz do decyzji prezesa UOKiK, ale do momentu publikacji nie otrzymał odpowiedzi.