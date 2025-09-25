Logo TVN24
Z kraju

Bruksela wszczęła trzy postępowania wobec Polski

Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Ursula von der Leyen: Europa jest po stronie Polski
Źródło: TVN24
W czwartek Komisja Europejska poinformowała o wszczęciu trzech postępowań przeciwko Polsce z powodu naruszeń unijnego prawa. Sprawy dotyczą między innymi przepisów dotyczący prania pieniędzy czy utworzenia systemu dostępu do danych o usługach finansowych.

Otwarcie postępowania przez KE oznacza, że Polska ma dwa miesiące na pełne wdrożenie przepisów unijnych. Jeśli do tego nie dojdzie, w następnym kroku KE może skierować do rządu uzasadnioną opinię, a na dalszym etapie - zwrócić się ze skargą do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Europejski pojedynczy punkt dostępu

Postępowanie w sprawie europejskiego pojedynczego punktu dostępu do informacji o usługach finansowych zostało wszczęte łącznie wobec 15 państw członkowskich. Chodzi o kwestię ustanowienia i działania europejskiego pojedynczego punktu dostępu (ESAP), który ma poprawić dostęp do danych dla potencjalnych inwestorów. ESAP ma gromadzić i udostępniać informacje na temat podmiotów i ich produktów, gdy informacje te mają znaczenie dla usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju.

Unijne przepisy przewidują trzy fazy rozwoju ESAP. Pierwszy etap rozpocznie się w lipcu 2026 r. Wówczas informacje, publikowane zgodnie z dyrektywą w sprawie przejrzystości, a także rozporządzeniem w sprawie prospektu emisyjnego i rozporządzeniem w sprawie krótkiej sprzedaży, zaczną być przekazywane właściwym organom krajowym w celu udostępnienia ich w ramach ESAP. W ramach tego pierwszego kroku państwa członkowskie musiały transponować zmiany wprowadzone w dyrektywie w sprawie przejrzystości do 10 lipca 2025 r.

Zapobieganie praniu pieniędzy

Z kolei postępowanie w odniesieniu do przepisów zapobiegających praniu brudnych pieniędzy KE wszczęła wobec 11 państw członkowskich. Chodzi o szóstą dyrektywę w tej sprawie, dotyczącą mechanizmów, które państwa członkowskie powinny wprowadzić w celu zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Przepisy tej dyrektywy są skierowane do państw członkowskich, ich organów nadzorczych oraz jednostek analityki finansowej.

Zasadniczo państwa członkowskie muszą transponować większą część dyrektywy do 10 lipca 2027 r. Do pierwszego terminu, który minął 10 lipca br., kraje musiały zagwarantować dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów prawnych, trustów lub podobnych porozumień (w tym dostęp osób mających uzasadniony interes w danej sprawie).

Oznakowanie broni a wymogi UE

Trzecie postępowanie uruchomione wobec Polski w czwartek dotyczy niewdrożenia dyrektywy wykonawczej KE w sprawie minimalnej głębokości oznakowania broni palnej i jej istotnych komponentów z 2024 r. Zmieniła ona poprzednią dyrektywę z 2019 r., która nie zawierała wymogu dotyczącego minimalnej głębokości oznakowań.

W nowej dyrektywie czytamy, że aby dostosować się do norm obowiązujących na najważniejszych rynkach wywozu broni palnej do użytku cywilnego (Stany Zjednoczone i Kanada), należy przyjąć specyfikację techniczną, przewidującą minimalną głębokość oznakowania wynoszącą 0,0762 milimetrów.

Łącznie postępowanie w sprawie oznakowania broni palnej KE wszczęła wobec pięciu państw.

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Komisja EuropejskaBruksela
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica