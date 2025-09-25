Pełczyńska-Nałęcz: to jest absurdalnie ustawiony podatek

Pełczyńska-Nałęcz o "podatku Morawieckiego" od aut spalinowych Źródło: TVN24

W sierpniu pojawiły się doniesienia dotyczące nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z KPO. Chodzi o wątpliwości wokół pieniędzy dla firm z branży HoReCa (hotelarstwo i gastronomia), które miały być przeznaczane na przykład na jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiadał 11 sierpnia, że śledztwo zostanie skierowane do Prokuratury Europejskiej (EPPO) i badaniem sprawy zajmą się jej niezależni prokuratorzy.

Ministra funduszy o KPO i HoReCa

Jak podkreśliła Pełczyńska-Nałęcz w "Faktach po Faktach" w TVN24, rząd sam zwrócił się o przeprowadzenie śledztwa, aby rozwiać wszelkie wątpliwości co do transparentności programu.

- Polska prokuratura wraz z ministrem sprawiedliwości zwrócili się, żeby Prokuratura Europejska pokazała, że wszystko jest jak należy. Wszystkie materiały, które od nas były potrzebne, zostały przekazane - mówiła ministra funduszy i polityki regionalnej.

- Każdy pieniądz publiczny, każda złotówka publiczna jest ważna i musi zostać sprawdzona. Ja obiecałam, że w połowie września przedstawię raport z kontroli. Ten raport przedstawiłam kilka dni temu - dodała.

Podkreśliła też, że nieprawidłowości nie mają podłoża politycznego, a uczciwi przedsiębiorcy, stanowiący większość, otrzymują należne finansowanie.

"To jest absurdalnie ustawiony podatek"

W piątek rząd ma zająć się projektem uchwały ws. zmian w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) - wynika z opublikowanego na stronie KPRM porządku obrad. Rewizja KPO ma na celu redukcję o 5,1 mld euro części pożyczkowej programu i usunięcie podatku od samochodów spalinowych.

Ministra funduszy odniosła się do decyzji o usunięciu z KPO tzw. podatku Morawieckiego, czyli opłat od rejestracji pojazdów spalinowych ogłoszonych przez poprzedni rząd.

- To były dwa podatki wpisane przez poprzedni rząd do KPO, które tam zastaliśmy. To jest podatek od pojazdów spalinowych i podatek od pojazdów spalinowych dla przedsiębiorców. Oba usuwamy z KPO - powiedziała szefowa resortu.

- To karanie osób mniej zamożnych za to, że nie stać ich na nowy samochód elektryczny. To jest absurdalnie ustawiony podatek. On zostaje usunięty - stwierdziła.

- Zastępujemy to innymi reformami. Będziemy o tym z Komisją rozmawiać. Aczkolwiek nie przyjmujemy do wiadomości, żeby ten podatek mógł zostać. To jest nasza stuprocentowo asertywna pozycja wyjściowa - wyjaśniła.

Zamiast karania podatkiem rząd proponuje innowacyjne rozwiązania, takie jak inwestycje w biometan i biogaz. - To jest coś dla Polski naprawdę ważnego. Mamy tutaj potencjał i w tym kierunku chcemy iść. To rozwój, a nie karanie ludzi - podsumowała Pełczyńska-Nałęcz.

Wcześniej w czwartek premier Donald Tusk poinformował, że "'podatek Morawieckiego' od samochodów spalinowych, który miał obowiązywać już w przyszłym roku, trafił ostatecznie do kosza".

