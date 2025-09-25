Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Pełczyńska-Nałęcz: to jest absurdalnie ustawiony podatek

25 1930 fpf gosc-0002
Pełczyńska-Nałęcz o "podatku Morawieckiego" od aut spalinowych
Źródło: TVN24
- Minister sprawiedliwości zwrócił się do Prokuratury Europejskiej, by przeprowadzić śledztwo i pokazać, że nie mamy nic do ukrycia, a wszystko jest legalne i transparentne - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pytana o sprawę dotacji z programu HoReCa. Odniosła się także do usunięcia "podatku Morawieckiego".

W sierpniu pojawiły się doniesienia dotyczące nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z KPO. Chodzi o wątpliwości wokół pieniędzy dla firm z branży HoReCa (hotelarstwo i gastronomia), które miały być przeznaczane na przykład na jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiadał 11 sierpnia, że śledztwo zostanie skierowane do Prokuratury Europejskiej (EPPO) i badaniem sprawy zajmą się jej niezależni prokuratorzy.

Czytaj też: Prokuratura Europejska bada nieprawidłowości w sprawie KPO

Ministra funduszy o KPO i HoReCa

Jak podkreśliła Pełczyńska-Nałęcz w "Faktach po Faktach" w TVN24, rząd sam zwrócił się o przeprowadzenie śledztwa, aby rozwiać wszelkie wątpliwości co do transparentności programu.

- Polska prokuratura wraz z ministrem sprawiedliwości zwrócili się, żeby Prokuratura Europejska pokazała, że wszystko jest jak należy. Wszystkie materiały, które od nas były potrzebne, zostały przekazane - mówiła ministra funduszy i polityki regionalnej.

- Każdy pieniądz publiczny, każda złotówka publiczna jest ważna i musi zostać sprawdzona. Ja obiecałam, że w połowie września przedstawię raport z kontroli. Ten raport przedstawiłam kilka dni temu - dodała.

Podkreśliła też, że nieprawidłowości nie mają podłoża politycznego, a uczciwi przedsiębiorcy, stanowiący większość, otrzymują należne finansowanie.

OGLĄDAJ: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Wacław Radziwinowicz, Marcin Wojciechowski
pc

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Wacław Radziwinowicz, Marcin Wojciechowski

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

"To jest absurdalnie ustawiony podatek"

W piątek rząd ma zająć się projektem uchwały ws. zmian w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) - wynika z opublikowanego na stronie KPRM porządku obrad. Rewizja KPO ma na celu redukcję o 5,1 mld euro części pożyczkowej programu i usunięcie podatku od samochodów spalinowych.

Ministra funduszy odniosła się do decyzji o usunięciu z KPO tzw. podatku Morawieckiego, czyli opłat od rejestracji pojazdów spalinowych ogłoszonych przez poprzedni rząd.

- To były dwa podatki wpisane przez poprzedni rząd do KPO, które tam zastaliśmy. To jest podatek od pojazdów spalinowych i podatek od pojazdów spalinowych dla przedsiębiorców. Oba usuwamy z KPO - powiedziała szefowa resortu.

- To karanie osób mniej zamożnych za to, że nie stać ich na nowy samochód elektryczny. To jest absurdalnie ustawiony podatek. On zostaje usunięty - stwierdziła.

- Zastępujemy to innymi reformami. Będziemy o tym z Komisją rozmawiać. Aczkolwiek nie przyjmujemy do wiadomości, żeby ten podatek mógł zostać. To jest nasza stuprocentowo asertywna pozycja wyjściowa - wyjaśniła.

Zamiast karania podatkiem rząd proponuje innowacyjne rozwiązania, takie jak inwestycje w biometan i biogaz. - To jest coś dla Polski naprawdę ważnego. Mamy tutaj potencjał i w tym kierunku chcemy iść. To rozwój, a nie karanie ludzi - podsumowała Pełczyńska-Nałęcz.

Wcześniej w czwartek premier Donald Tusk poinformował, że "'podatek Morawieckiego' od samochodów spalinowych, który miał obowiązywać już w przyszłym roku, trafił ostatecznie do kosza".

Czytaj też: Tusk: "podatek Morawieckiego" trafił do kosza

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Fakty po FaktachKatarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Zobacz także:
Siedziba firmy Bosch w niemieckim Gerlingen
Niemiecki gigant zwolni 13 tysięcy osób. "Nie ma innego wyjścia"
Moto
Tankowiec opuszcza rosyjski port w Soczi. Zdjęcie poglądowe
Nowa taktyka operatorów. "Ukrywają swoje działania"
Ze świata
Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Bruksela wszczęła trzy postępowania wobec Polski
Z kraju
Trump i Erdogan
Trump o Erdoganie: chciałbym, żeby przestał
Ze świata
kamera mikrofon shutterstock_157135019
Problem branży. "Środki wyczerpują się w przeciągu kilku minut"
Z kraju
pap_20250626_034
Orban rozmawiał z Trumpem. "Węgry są zainteresowane"
Ze świata
shutterstock_2523953007 Widok z lotu ptaka na Rijece, Chorwacja
"Niesamowita popularność". Jest zapowiedź w sprawie połączenia
Z kraju
Donald Tusk
Tusk: "podatek Morawieckiego" trafił do kosza
Pieniądze
shutterstock_2554919943
Lawina podróbek. "Wierzchołek góry lodowej"
Ze świata
Gdańsk, 23.09.2025, TRAKO 2025
"Nie ma zgody na te wagony". PKP nie chce ich, producent tłumaczy, że to druga klasa
Z kraju
Haker Pegasus
Używają wizerunków znanych i lubianych. "Ofiarą może być każdy"
Tech
kawiarnia woda shutterstock_1159226149
Pół litra wody za darmo. "Nie poprę tego typu rozwiązania"
Pieniądze
PZU
Połączenie PZU i Pekao. Ministerstwo chce "doprecyzować kwestie techniczne"
Rynki
shutterstock_2197733897 Widok z góry na pracownika rafinerii ropy naftowej idącego obok rur gazowych i sprawdzającego produkcję.
"Duży sukces" Polski. N-butany pogrążą Rosję?
Ze świata
range rower parking port Southampton - balipadma shutterstock_1521249581
Atak na znanego producenta aut. Tysiące miejsc pracy zagrożone
Moto
Poniemiecka łyżka znaleziona w ogrodzie domu w Witnicy
Łyżki z niebezpiecznymi aminami. Jest ostrzeżenie
Z kraju
dziecko smartfon telefon shutterstock_2532406609
Australia inspiruje inne kraje. Zakaz mediów społecznościowych już wkrótce
Tech
Karol Nawrocki
Szef kancelarii o decyzji prezydenta. "Tego się będzie trzymał"
Pieniądze
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Jak przygotować portfel na kryzys
Natalia Szostak
Recep Tayyip Erdogan
Turcja podpisuje kontrakt z USA. Nowych umów z Rosją brak
Ze świata
Policja w Kanadzie o najdziwniejszych zgłoszeniach na 911
Przeglądał konta bankowe premierów. Został aresztowany
Ze świata
shutterstock_1086036014
Pół litra wody za darmo. Nowa propozycja w Sejmie
Z kraju
shutterstock_2509644929
Nowy prezes polskiego giganta. Jest decyzja
Z kraju
Prezydent RP Karol Nawrocki
Co zrobi prezydent? "Ustawę poparli jego koledzy z PiS"
Z kraju
ludzie przejscie dla pieszych shutterstock_1420275392
Ogromne kontrowersje w sprawie pensji. "Coś tutaj nie gra"
Joanna Rubin-Sobolewska
shutterstock_2376208007
Plaga oszustw z wykorzystaniem wizerunku znanych osób. Urząd zabiera głos
Tech
TikTok
Śledztwo w sprawie TikToka. Władze o "szkodliwym wpływie"
Tech
moskwa rosja shutterstock_2630220953_1
Rosja potrzebuje pieniędzy. Padła propozycja
Ze świata
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Użyli AI. Odzyskali pół miliarda
Tech
praca biuro laptop komputer shutterstock_425351380
Bruksela skontroluje ciasteczka
Prawo

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica