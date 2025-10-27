Sąd Najwyższy opublikował oświadczenie majątkowe prezydenta Karola Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki o wsparciu polskich portów Źródło: TVN24

Dokument, opublikowany na stronach internetowych Sądu Najwyższego, datowany jest na 6 sierpnia; do SN wpłynął 4 września.

Oświadczenie majątkowe prezydenta Nawrockiego

Prezydent oświadczył w nim, że posiada mieszkanie spółdzielcze własnościowe o powierzchni całkowitej 57 metrów kwadratowych z tytułem prawnym jako własność. Do tego punktu dodał adnotację o mieszkaniu własnościowym o powierzchni 58 metrów kwadratowych z tytułem prawnym – współwłasność, wielkość udziału 50 proc.

Prezydent zadeklarował ponadto, że posiada 130 tys. zł, a także kredyt hipoteczny z całkowitą kwotą do spłaty w wysokości 199 981 zł.

Dodał, że w ubiegłym roku z Programu Rodzina 800 plus osiągnął dochód w wysokości 11,2 tys. zł.

PEŁNA TREŚĆ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO PREZYDENTA KAROLA NAWROCKIEGO

Oświadczenie majątkowe Nawrockiego z czasów IPN

Karol Nawrocki od ponad dwóch miesięcy pełni funkcję prezydenta. Jak podał 16 października dziennik "Fakt", dokument został złożony do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, jednak brakowało kluczowego dodatku: zgody głowy państwa na jego ujawnienie.

Poprzednie ujawnione oświadczenie majątkowe Karola Nawrockiego pochodziło z czasów, gdy kierował Instytutem Pamięci Narodowej. Zostało udostępnione podczas kampanii po kontrowersjach dotyczących majątku Nawrockiego.

Wówczas deklarował m.in. 48 tys. zł oszczędności oraz mieszkanie o powierzchni 57 m kw. współposiadane z żoną oraz kawalerkę nabytą od Jerzego Ż.

Kawalerka Nawrockiego

W sprawie tego drugiego mieszkania narosło wiele kontrowersji. Wszystko zaczęło się, gdy 28 kwietnia podczas debaty prezydenckiej "Super Expressu" Nawrocki powiedział, że ma tylko jedno mieszkanie. 30 kwietnia dziennikarze Onetu ujawnili, że ma jeszcze jedno - to 28,5-metrowa kawalerka w Gdańsku.

Onet opisał, że Nawrocki wraz z żoną kupili kawalerkę za gotówkę w 2017 roku od Jerzego Ż. Wtedy w reakcji rzeczniczka sztabu Nawrockiego Emilia Wierzbicki zapewniała, że kawalerka jest od lat wykazywana w oświadczeniach majątkowych kandydata, które składał jako prezes IPN. Dodała: "Mieszkanie jest w dyspozycji osoby, którą od wielu lat, jeszcze jako działacz społeczny w gdańskiej dzielnicy Siedlce, jako jedyny opiekował się dr Karol Nawrocki".

Natomiast w kolejnym oświadczeniu, które ukazało się w mediach społecznościowych 4 maja wieczorem, Wierzbicki napisała: "pan Jerzy to sąsiad Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki jako społecznik przez wiele lat pomagał Panu Jerzemu, który jest osobą niepełnosprawną i samotną". Wierzbicki przyznała, że kontakt Nawrockiego z panem Jerzym urwał się w grudniu 2024 roku.

Tymczasem 5 maja, w kolejnej publikacji, Onet poinformował, że obecnie 80-letni pan Jerzy od kwietnia 2024 mieszka w domu pomocy społecznej. "Nie ulega wątpliwości, że w tej chwili Nawrocki panem Jerzym się nie opiekuje ani mu nie pomaga" - podał portal. Tego samego dnia portal ustalił, że to miasto Gdańsk płaci za opiekę nad 80-letnim mężczyzną niemal 100 tys. zł rocznie. Niewielką część kosztów pokrywa też sam potrzebujący.

W trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej Nawrocki informował o przekazaniu kawalerki - kupionej od Jerzego Ż. - na cele charytatywne.

Oświadczenia majątkowe. Co musi zrobić prezydent

Pierwsze oświadczenie majątkowe prezydent RP musi złożyć w terminie 30 dni od dnia objęcia urzędu, a kolejne - co roku do 31 marca, podając stan na 31 grudnia poprzedniego roku.

Oświadczenie prezydenta ma jednak klauzulę "zastrzeżone" i bez jego zgody nie można go upublicznić. W ustawie antykorupcyjnej zapisano jednak możliwość publikacji oświadczenia majątkowego bez zgody zainteresowanego. Może to zrobić "w szczególnych przypadkach" osoba uprawniona do przyjmowania oświadczenia majątkowego.

Jeśli chodzi o prezydenta, ale też np. o premiera, taką osobą jest I Prezes Sądu Najwyższego.

W przypadku oświadczeń majątkowych poprzedniego prezydenta, Andrzeja Dudy, na stronie internetowej Sądu Najwyższego widoczne są dokumenty, począwszy od deklaracji majątkowej za 2019 rok. To oświadczenie zostało upublicznione w ostatnim dniu kampanii prezydenckiej z 2020 roku m.in. pod naciskiem mediów.

