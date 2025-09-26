Zielone światło dla projektu budżetu

Minister finansów o projekcie budżetu na 2026 rok Źródło: TVN24

"Budżet na 2026 rok zapewnia stabilność finansów publicznych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu rekordowych wydatków na bezpieczeństwo, zdrowie, edukację oraz inwestycje infrastrukturalne i energetyczne. W planie znalazły się także środki na kontynuację kluczowych programów społecznych. W przyszłym roku PKB wzrośnie o 3,5 proc., a inflacja średnioroczna wyniesie 3 proc." – podała w komunikacie kancelaria premiera.

Deficyt i poziom długu

Podano w nim, że wydatki budżetu państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie 271,7 mld zł.

Dodano, że przyszłoroczne dochody budżetu państwa zaplanowano na poziomie 647,2 mld zł. Z tego budżet ma pozyskać 341,5 mld zł z VAT, 103,3 mld zł z akcyzy 80,4 mld zł z podatku dochodowego od firm oraz 32 mld zł z podatku dochodowego od osób fizycznych.

"Relacja państwowego długu publicznego do PKB ukształtuje się na poziomie 53,8 proc., pozostając poniżej progu ostrożnościowego 55 proc. określonego w ustawie o finansach publicznych" – podkreślono.

800 plus, babciowe i podwyżki emerytur

Dodano, że w budżecie zaplanowane zostały rekordowe wydatki na obronę narodową przekraczające 200 mld zł, co odpowiada 4,81 proc. PKB. Środki te mają trafić na modernizację armii i wsparcie systemu bezpieczeństwa. Na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł, co stanowi 6,81 proc. PKB, a priorytetem dla rządu mają być inwestycje w infrastrukturę medyczną i kadry. Nakłady na drogi i kolei wyniosą 53,9 mld zł, w tym 20,1 mld zł z budżetu państwa. W budżecie zapisano dodatkowe środki na gospodarkę morską w wysokości 2,4 mld zł. Z kolei nakłady na edukację i naukę wzrosną o 1 mld zł w stosunku do 2025 r.

"W budżecie zabezpieczone zostały środki między innymi na: program Rodzina 800 plus – ok. 61,7 mld zł, wypłatę 13. i 14. emerytury – ok. 31,8 mld zł, program Aktywny Rodzic – 6 mld zł, program Dobry start – 1,4 mld zł, finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne, m.in. dla osób na urlopach wychowawczych i macierzyńskich – ok. 4,8 mld zł, program in-vitro – 600 mln zł (o 100 mln zł więcej niż w 2025 r.), telefon zaufania – 30 mln zł (wzrost z 10 mln zł)" – poinformowano w komunikacie.

Kancelaria premiera podała, że na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2026 r. zaplanowano ok. 22 mld zł. Na wypłatę renty wdowiej przewidziano ok. 7 mld zł, a na podwyższenie zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł zapisano w projekcie ustawy budżetowej 1,2 mld zł.

Poinformowano ponadto, że na mieszkalnictwo przewidziano 8,7 mld zł, w tym 6,7 mld zł z budżetu państwa.

W planie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)przewidziano 6 mld zł, głównie na realizacji programu antysmogowego "Czyste Powietrze".

Kancelaria premiera podkreśliła, że projekt budżetu został przygotowany zgodnie ze stabilizującą regułą wydatkową, a deficyt będzie finansowany między innymi poprzez emisję obligacji krajowych i zagranicznych, a także środki UE.

W komunikacie dodano też, że "mechanizmy buforowe umożliwią reagowanie na zmiany w otoczeniu makroekonomicznym, takie jak ewentualne spowolnienie wzrostu gospodarczego czy wyższa inflacja".

