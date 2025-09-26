Logo TVN24
Zielone światło dla projektu budżetu

Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie
Minister finansów o projekcie budżetu na 2026 rok
Źródło: TVN24
Rząd przyjął w piątek projekt budżetu na 2026 rok. Dokument trafi teraz do Sejmu.

"Budżet na 2026 rok zapewnia stabilność finansów publicznych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu rekordowych wydatków na bezpieczeństwo, zdrowie, edukację oraz inwestycje infrastrukturalne i energetyczne. W planie znalazły się także środki na kontynuację kluczowych programów społecznych. W przyszłym roku PKB wzrośnie o 3,5 proc., a inflacja średnioroczna wyniesie 3 proc." – podała w komunikacie kancelaria premiera.

Deficyt i poziom długu

Podano w nim, że wydatki budżetu państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie 271,7 mld zł.

Dodano, że przyszłoroczne dochody budżetu państwa zaplanowano na poziomie 647,2 mld zł. Z tego budżet ma pozyskać 341,5 mld zł z VAT, 103,3 mld zł z akcyzy 80,4 mld zł z podatku dochodowego od firm oraz 32 mld zł z podatku dochodowego od osób fizycznych.

"Relacja państwowego długu publicznego do PKB ukształtuje się na poziomie 53,8 proc., pozostając poniżej progu ostrożnościowego 55 proc. określonego w ustawie o finansach publicznych" – podkreślono.

800 plus, babciowe i podwyżki emerytur

Dodano, że w budżecie zaplanowane zostały rekordowe wydatki na obronę narodową przekraczające 200 mld zł, co odpowiada 4,81 proc. PKB. Środki te mają trafić na modernizację armii i wsparcie systemu bezpieczeństwa. Na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł, co stanowi 6,81 proc. PKB, a priorytetem dla rządu mają być inwestycje w infrastrukturę medyczną i kadry. Nakłady na drogi i kolei wyniosą 53,9 mld zł, w tym 20,1 mld zł z budżetu państwa. W budżecie zapisano dodatkowe środki na gospodarkę morską w wysokości 2,4 mld zł. Z kolei nakłady na edukację i naukę wzrosną o 1 mld zł w stosunku do 2025 r.

"W budżecie zabezpieczone zostały środki między innymi na: program Rodzina 800 plus – ok. 61,7 mld zł, wypłatę 13. i 14. emerytury – ok. 31,8 mld zł, program Aktywny Rodzic – 6 mld zł, program Dobry start – 1,4 mld zł, finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne, m.in. dla osób na urlopach wychowawczych i macierzyńskich – ok. 4,8 mld zł, program in-vitro – 600 mln zł (o 100 mln zł więcej niż w 2025 r.), telefon zaufania – 30 mln zł (wzrost z 10 mln zł)" – poinformowano w komunikacie.

Kancelaria premiera podała, że na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2026 r. zaplanowano ok. 22 mld zł. Na wypłatę renty wdowiej przewidziano ok. 7 mld zł, a na podwyższenie zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł zapisano w projekcie ustawy budżetowej 1,2 mld zł.

Poinformowano ponadto, że na mieszkalnictwo przewidziano 8,7 mld zł, w tym 6,7 mld zł z budżetu państwa.

W planie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)przewidziano 6 mld zł, głównie na realizacji programu antysmogowego "Czyste Powietrze".

Donald Tusk
Tusk: "podatek Morawieckiego" trafił do kosza
Kancelaria premiera podkreśliła, że projekt budżetu został przygotowany zgodnie ze stabilizującą regułą wydatkową, a deficyt będzie finansowany między innymi poprzez emisję obligacji krajowych i zagranicznych, a także środki UE.

W komunikacie dodano też, że "mechanizmy buforowe umożliwią reagowanie na zmiany w otoczeniu makroekonomicznym, takie jak ewentualne spowolnienie wzrostu gospodarczego czy wyższa inflacja".

Autorka/Autor: /dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

Budżet państwa
