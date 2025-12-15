Ikea wycofuje produkt Źródło: Ikea

W komunikacie Ikea podała, że "na opakowaniach sprzedawanych w Irlandii, Polsce, Portugalii, Hiszpanii i Zjednoczonym Królestwie w informacji o alergenach nie ujęto pszenicy".

Sieć podkreśliła, że wycofuje produkt "w trosce o bezpieczeństwo". "Produktu nie powinny spożywać osoby uczulone na pszenicę lub gluten, osoby z nietolerancją pszenicy lub glutenu ani osoby z celiakią" - dodano.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa: ROSTAD LÖK, prażona cebulka, 100 g Numer artykułu: 302.371.76 Daty przydatności do spożycia: od 01-09-2026 do 22-11-2026 (DD-MM-RRRR). Partie produktu z innymi terminami przydatności do spożycia nie są objęte akcją. Kraje, w których wycofujemy produkty z rynku: Irlandia, Polska, Portugalia, Hiszpania i Zjednoczone Królestwo* (*dotyczy tylko produktów ze sklepu IKEA w Belfaście).

Apel sieci Ikea

Sieć przekazała, że "produkty te można zwrócić w dowolnym sklepie IKEA w celu uzyskania pełnego zwrotu kosztów zakupu", dodając, że "dowód zakupu (paragon) nie jest wymagany".

"IKEA zachęca klientów do rozpowszechniania informacji o wycofaniu produktów, szczególnie jeśli wiedzą, że produkty te zostały komuś przekazane lub sprzedane" - dodano w komunikacie.

Niedawne wycofania produktów

Ostatnio firma Nestle Polska poinformowała, że dobrowolne i prewencyjne wycofuje dwie partie mleka modyfikowanego NAN Optipro Plus 1.

Wcześniej Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące kubka szklanego sprzedawanego w sieci Sinsay. Jak przekazał GIS, importer i dystrybutor, po otrzymaniu informacji o zidentyfikowaniu zagrożenia, podjął decyzję o wycofaniu produktu ze sprzedaży.

