Programu budowy 100 obwodnic. W realizacji jest 13

Sektor IT w Polsce się rozwija, wyraźnie wzrasta liczba zatrudnionych w nim pracowników, a także ich pensje. Branża informatyczna zatrudnia 525 tysięcy polskich pracowników, ich średnie wynagrodzenie to 174 procent średniej płacy krajowej - wynika z raportu serwisu Emerging Europe. Polska jest też drugim najbardziej atrakcyjnym rynkiem na świecie dla outsourcingu usług IT.