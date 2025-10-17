Kumulacja w Eurojackpot rozbita. Wielka wygrana w Polsce

Kumulacja w loterii Powerball rozbita. Wygrana to 1,8 miliarda dolarów Źródło: TVN24

Wyniki Eurojackpot

W piątek, 17 października, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 18, 21, 34, 35, 46 oraz 2 i 3.

Taki zestaw liczb znalazł się na kuponie gracza z Niemiec. Oznacza to, że kumulacja została rozbita, a do zwycięzcy trafi 69 169 588,10 euro, czyli w przeliczeniu po obecnym kursie około 293 miliony złotych.

Eurojackpot. Wielka wygrana w Polsce

Jak podano na stronie Lotto, w piątek padły również dwie wygrane drugiego stopnia - po jednej w Niemczech i Polsce. Do graczy trafi nagroda o wartości 1 197 100 euro (do gracza z Polski ma trafić 5 924 932,70 zł).

Warto przypomnieć, że w Polsce od wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek. Jak informuje Totalizator Sportowy, podatek ten jest automatycznie potrącany przy wypłacie nagrody i odprowadzany do urzędu skarbowego.

W najbliższym losowaniu Eurojackpot, które odbędzie się we wtorek 21 października, do wygrania będzie 45 mln zł.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 i piątek między 20:00 a 21:00.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Autorka/Autor: BC/kris Źródło: tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: Longfin Media/Shutterstock