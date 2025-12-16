130 milionów do wygrania w Eurojackpot

We wtorek, 16 grudnia, w Eurojackpot padły następujące liczby: 12, 22, 28, 30, 31 oraz 4 i 11.
W żadnym z krajów biorących udział w grze nie padła wygrana pierwszego stopnia. Podczas najbliższego losowania, które odbędzie się w piątek, do wygrania będzie aż 130 mln zł.
Eurojackpot - wyniki losowania
Najbliższej rozbicia kumulacji byli dwaj gracze z Niemiec i Chorwacji. W ramach wygranych drugiego stopnia (5+1) otrzymają oni po 669 842,80 euro.
Najwyższa wygrana, jaka padła w Polsce to wygrana trzeciego stopnia (5+0). Jej wysokość to 1 424 381 zł.
Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.
Eurojackpot - zasady gry, losowania
Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.
Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.
Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.
