Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Marek Górski: to jest szansa dla Polski i Europy

Marek Górski
EFNI. Marek Górski o wyzwaniach dla gospodarki
Źródło: TVN24 BiS
To jest na pewno ciężar, bo widzimy go również w zadłużeniu Polski, ale to jest również szansa dla Polski i Europy - mówił w rozmowie z TVN24 BiS prezydent Konfederacji Lewiatan Marek Górski, pytany o skutki społeczno-gospodarcze zwiększonych wydatków na zbrojenia. Wskazał również, że Polska i Europa tracą na globalnej konkurencyjności wobec takich potęg jak USA czy Chiny, co wymaga pilnego zwiększenia innowacyjności oraz zapewnienia tańszej energii.

W Sopocie od środy odbywało się Europejskie Forum Nowych Idei, jedna z najważniejszych konferencji biznesowych w tej części Europy, służąca jako platforma wymiany myśli i dialogu.

Czego potrzebuje polska gospodarka?

Prezydent Konfederacji Lewiatan wskazał, że kluczowe wnioski płynące z tegorocznego EFNI dotyczą konieczności nadania polskiej gospodarce "dodatkowych silników", takich jak transformacja energetyczna.

- No i oczywiście potrzebuje też deregulacji, którą rozpoczęliśmy wiele lat temu. W ostatnich miesiącach udało nam się ją przyspieszyć, ale to nie jest koniec tego procesu, tylko początek - mówił.

Górski: Polska pilnie potrzebuje tańszej energii
Górski: Polska pilnie potrzebuje tańszej energii
Źródło: TVN24

Podkreślił, że zarówno Polska, jak i Europa tracą na konkurencyjności wobec Chin i Stanów Zjednoczonych. Jednym z kluczowych problemów jest wysoki koszt energii.

- W Polsce energia jest jedną z najdroższych w Europie - zauważył i wskazał na potrzebę pilnych zmian w tym sektorze. - Po to, żebyśmy my jako przedsiębiorcy, ale również ci, którzy będą w Polsce chcieli zainwestować i właśnie tutaj widzieli swoją przyszłość w dłuższym okresie - wyjaśnił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nagrody Lewiatana
Nagrody Lewiatana rozdane
motyka
"Koło zamachowe dla potężnego sektora polskiej gospodarki". Minister komentuje
szkola uczelnia wyklad studenci shutterstock_762977863
"Jeszcze niedawno mieliśmy wolne miejsca. Dziś sytuacja się odwróciła"

"Szansa dla Polski i Europy"

Odnosząc się do wpływu zwiększonych wydatków na zbrojenia na rozwój gospodarczy i społeczny, Górski ocenił je jako "ciężar", ale także "szansę dla Polski i Europy".

- Dla nas, jako dla przedsiębiorców, ważne jest, aby te 200 miliardów czy więcej niż 200 miliardów było wydawane w taki sposób, aby największą korzyść z tych wydatków miała polska gospodarka. Czyli jeśli kupujemy broń za granicą, to róbmy to w taki sposób, aby technologię transferować do Polski, aby tutaj był serwis, być może produkcja również części tego uzbrojenia - wyjaśnił.

Dodał, że wydatki zbrojeniowe to nie tylko zakup uzbrojenia, ale także inwestycje w obronność, infrastrukturę i projekty o charakterze dual-use, czyli służące zarówno celom wojskowym, jak i cywilnym.

- Staramy się również w Konfederacji Lewiatan ten obszar bardzo mocno podnosić, bo wydaje mi się, że to może być też istotne koło zamachowe polskiej gospodarki. Czyli te wydatki, które są również bardzo innowacyjne i mogą innowacje w Polsce również zwiększać - dodał.

Czytaj też: "Chciałabym, żeby ta świadomość dotyczyła też polityków"

Wyzwania demograficzne w Polsce

Górski poruszył również problem starzenia się polskiego społeczeństwa, które stanowi wyzwanie dla gospodarki.

- Dla polskich firm bardzo trudno byłoby poradzić sobie, zwłaszcza w niektórych sektorach gospodarki, tak, jak usługi, bez tej dużej rzeszy ukraińskich imigrantów. Także cieszmy się z tego, że oni są w Polsce, są zintegrowani i dobrze mówią w naszym języku, to jest bardzo ważne - stwierdził.

Na zakończenie prezydent Konfederacji Lewiatan odniósł się do wyzwań związanych z transformacją energetyczną, w tym budową elektrowni jądrowych.

- Inwestycje w energetykę jądrową to są inwestycje na 100 lat. Tego typu rozwiązań nie można planować bez konsensusu między różnymi siłami politycznymi i różnymi grupami społecznymi, bo to wykracza daleko poza jedną, czy dwie, czy nawet dziesięć kadencji parlamentu czy prezydenta - podsumował.

OGLĄDAJ: Tusk: żyjemy tu w Polsce, wbrew okolicznościom historii i geografii, wciąż w pokoju
Tusk

Tusk: żyjemy tu w Polsce, wbrew okolicznościom historii i geografii, wciąż w pokoju
NA ŻYWO

Tusk
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
Zobacz także:
Szymon Hołownia
Co z kilometrówkami posłów? Zapowiedź marszałka Sejmu
EFNI
"Te koncerny urosły na własności intelektualnej, która była w innych rękach"
Karol Nawrocki
Nawrocki podpisał inicjatywę ustawodawczą. "Morze Bałtyckie jest wielkim potencjałem"
biuro urzad dokumenty stempel shutterstock_2319031743
Krótszy czas pracy za te same pieniądze. Duże kontrowersje w sprawie listy
Dla pracownika
pap_20240725_188
Solorz odwołany z rady nadzorczej kolejnej spółki
Karol Nawrocki
Oświadczenie majątkowe prezydenta jest, ale jednej rzeczy brakuje
20250630
Konferencja "BCC For The Future. Liderzy Jutra 2025" już za kilka dni
shutterstock_2591794421
Największa akcja serwisowa w historii chińskiego giganta
Moto
shutterstock_2546899359
Aplikacja bije rekordy. Google reaguje
Tech
Bank budynek napis sign
Podatek w górę. Posłowie zdecydowali
shutterstock_2542040357
Rewolucja w przepisach drogowych. Decyzja Sejmu
Moto
shutterstock_1991234534
"To przerażające. Czujesz się, jakby samolot leciał prosto na ciebie"
Turystyka
Donald Trump
Aż sto tysięcy dolarów za wizę. Jest pozew w sprawie decyzji Trumpa
Dla pracownika
shutterstock_2605990009
"Obiecujące możliwości". Minister finansów o rozmowach w USA
Ze świata
emerytka emeryt kupon lotto senior shutterstock_1464157709
Kumulacja w Lotto rośnie
Nagrody Lewiatana
Nagrody Lewiatana rozdane
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
"Dobra wiadomość dla ciężko pracujących Polek i Polaków"
Dla pracownika
biuro, biura, budynek
Nowe zasady naliczania stażu pracy. Podpis prezydenta
Dla pracownika
Bochniarz
Bochniarz: chciałabym, żeby ta świadomość dotyczyła też polityków
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Polska w czołówce najczęściej atakowanych krajów
Tech
motyka
"Koło zamachowe dla potężnego sektora polskiej gospodarki". Minister komentuje
shutterstock_2599842065
Spór o fabrykę aut. Władze postawiły ultimatum
Moto
Urząd Imigracji i Punktów Kontrolnych
Złapał je wszystkie. 25-latek ma problemy przez kolekcję Pokémonów
TVN24
shutterstock_2355405907
Akcje polskiego giganta mocno w dół. Firma odpiera zarzuty
Rynki
szkola uczelnia wyklad studenci shutterstock_762977863
"Jeszcze niedawno mieliśmy wolne miejsca. Dziś sytuacja się odwróciła"
shutterstock_2312617935
Były prezes Intela: żyjemy w bańce AI. To pęknie
Tech
shutterstock_2183395155
Banki nie mają prawa tego robić. Wyrok sądu
Pieniądze
shutterstock_2348933015
Fuzja gigantów. Ministerstwo wysyła pismo
sklep ubrania odziez shutterstock_2610788259
Najnowsze dane o wzroście cen
Chey Tae-won
Miliardowy "rozwód stulecia". Jest decyzja sądu
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica