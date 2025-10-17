Marek Górski: to jest szansa dla Polski i Europy

W Sopocie od środy odbywało się Europejskie Forum Nowych Idei, jedna z najważniejszych konferencji biznesowych w tej części Europy, służąca jako platforma wymiany myśli i dialogu.
Czego potrzebuje polska gospodarka?
Prezydent Konfederacji Lewiatan wskazał, że kluczowe wnioski płynące z tegorocznego EFNI dotyczą konieczności nadania polskiej gospodarce "dodatkowych silników", takich jak transformacja energetyczna.
- No i oczywiście potrzebuje też deregulacji, którą rozpoczęliśmy wiele lat temu. W ostatnich miesiącach udało nam się ją przyspieszyć, ale to nie jest koniec tego procesu, tylko początek - mówił.
Podkreślił, że zarówno Polska, jak i Europa tracą na konkurencyjności wobec Chin i Stanów Zjednoczonych. Jednym z kluczowych problemów jest wysoki koszt energii.
- W Polsce energia jest jedną z najdroższych w Europie - zauważył i wskazał na potrzebę pilnych zmian w tym sektorze. - Po to, żebyśmy my jako przedsiębiorcy, ale również ci, którzy będą w Polsce chcieli zainwestować i właśnie tutaj widzieli swoją przyszłość w dłuższym okresie - wyjaśnił.
"Szansa dla Polski i Europy"
Odnosząc się do wpływu zwiększonych wydatków na zbrojenia na rozwój gospodarczy i społeczny, Górski ocenił je jako "ciężar", ale także "szansę dla Polski i Europy".
- Dla nas, jako dla przedsiębiorców, ważne jest, aby te 200 miliardów czy więcej niż 200 miliardów było wydawane w taki sposób, aby największą korzyść z tych wydatków miała polska gospodarka. Czyli jeśli kupujemy broń za granicą, to róbmy to w taki sposób, aby technologię transferować do Polski, aby tutaj był serwis, być może produkcja również części tego uzbrojenia - wyjaśnił.
Dodał, że wydatki zbrojeniowe to nie tylko zakup uzbrojenia, ale także inwestycje w obronność, infrastrukturę i projekty o charakterze dual-use, czyli służące zarówno celom wojskowym, jak i cywilnym.
- Staramy się również w Konfederacji Lewiatan ten obszar bardzo mocno podnosić, bo wydaje mi się, że to może być też istotne koło zamachowe polskiej gospodarki. Czyli te wydatki, które są również bardzo innowacyjne i mogą innowacje w Polsce również zwiększać - dodał.
Czytaj też: "Chciałabym, żeby ta świadomość dotyczyła też polityków"
Wyzwania demograficzne w Polsce
Górski poruszył również problem starzenia się polskiego społeczeństwa, które stanowi wyzwanie dla gospodarki.
- Dla polskich firm bardzo trudno byłoby poradzić sobie, zwłaszcza w niektórych sektorach gospodarki, tak, jak usługi, bez tej dużej rzeszy ukraińskich imigrantów. Także cieszmy się z tego, że oni są w Polsce, są zintegrowani i dobrze mówią w naszym języku, to jest bardzo ważne - stwierdził.
Na zakończenie prezydent Konfederacji Lewiatan odniósł się do wyzwań związanych z transformacją energetyczną, w tym budową elektrowni jądrowych.
- Inwestycje w energetykę jądrową to są inwestycje na 100 lat. Tego typu rozwiązań nie można planować bez konsensusu między różnymi siłami politycznymi i różnymi grupami społecznymi, bo to wykracza daleko poza jedną, czy dwie, czy nawet dziesięć kadencji parlamentu czy prezydenta - podsumował.
Autorka/Autor: BC/kris
Źródło: TVN24 BiS
Źródło zdjęcia głównego: TVN24