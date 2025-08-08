Dwie wizje CPK. Co chce zmienić prezydent?

- Lokalizacja i nazwa spółki pozostają bez zmian, ale różnice dotyczą terminów i szczegółów technicznych - mówił na antenie TVN24 Artur Molenda, odnosząc się do propozycji Karola Nawrockiego w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego jest niemal pewna, jednak nadal kluczowe pozostaje pytanie: w jakiej formie inwestycja zostanie zrealizowana? Obecnie rząd prowadzi intensywne prace nad projektem, jednak temat przyciągnął też uwagę nowego prezydenta.

Karol Nawrocki w pierwszych dniach prezydentury przedstawił swoją inicjatywę ustawodawczą dotyczącą CPK. Propozycja głowy państwa zakłada powrót do pierwotnej koncepcji inwestycji, kładąc nacisk na rozbudowę sieci kolejowych "szprych" i włączenie mniejszych miast do systemu komunikacyjnego.

Artur Molenda na antenie TVN24 zwrócił uwagę, że w propozycji nowego prezydenta "lokalizacja i nazwa spółki pozostają bez zmian, ale różnice dotyczą terminów i szczegółów technicznych". - Aby prezydencka koncepcja została przyjęta, musiałby ją zatwierdzić parlament - wyjaśnił.

Większa prędkość KDP

Molenda zwrócił uwagę na różnice w harmonogramie i parametrach kolei, które przewiduje projekt rządowy i ten proponowany przez PiS. - Według Prawa i Sprawiedliwości CPK miałby rozpocząć działalność w 2028 roku, natomiast Koalicja Obywatelska, po przeliczeniu, uznała, że realny termin to 2032 rok. Kolej dużych prędkości w projekcie PiS miała jechać z prędkością 250 km/h, a Koalicja Obywatelska przyspieszyła ją do 320 km/h, zmieniając też trasy kolejowe - mówił.

Jak zauważył Molenda, różnice dotyczą także organizacji inwestycji. - W wizji PiS tabor dla Kolei Dużych Prędkości miałby kupować spółka-córka CPK, a terminal cargo budować sama spółka CPK. Koalicja Obywatelska chce, by tabor kupowało PKP Intercity, a terminal cargo realizowały firmy zewnętrzne, jak LS Service, co ma ograniczyć zależność od cen narzucanych przez CPK - przekazał dziennikarz.

Projekt PiS to realizacja "nierealnych wizji"

W centrum uwagi znalazła się także kwestia Kalisza, który w projekcie obecnego rządu został pominięty na trasie KDP, co ma skrócić czas przejazdu. - Prezydencka mapa pokazuje sieć kolejową obejmującą Kalisz, który w planie PiS miał być na trasie kolei dużych prędkości jadącej 250 kilometrów na godzinę. Koalicja Obywatelska zmieniła trasę na szybszą, 320 kilometrów na godzinę, z bypassem omijającym Kalisz, ale zapewniającym dobre połączenia z Poznaniem i Warszawą - wyjaśnił.

Na koniec dziennikarz odniósł się do stanowiska rządu. - Ze strony chociażby Macieja Laska, który w rządzie odpowiada za projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, słyszeliśmy, że ten prezydencki projekt to tak naprawdę w dużym skrócie realizacja politycznych, nierealnych wizji i spowolnienie kolei, natomiast te działania, które podejmuje obecny rząd, to są działania realne - podsumował.

CPK - na jakim etapie jest projekt?

W środę spółka CPK poinformowała o odebraniu projektu terminala lotniska i dworca kolejowego od master architekta. Obecnie trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do wniosków o wydanie pozwoleń na budowę, które - jak informował wiceminister infrastruktury Maciej Lasek - mają zostać złożone w 2025 r.

Obecnie trwa również przygotowanie dokumentacji projektowej, m.in. dróg startowych, dróg kołowania, płyt postojowych i części dróg okołolotniskowych w ramach prac generalnego projektanta inżynierii lądowej CPK oraz dokumentacja projektowa dla tzw. obiektów wspierających lotnisko. Chodzi m.in. o budynki administracji, bazy utrzymania, budynki dla służby meteorologicznej, kontroli zagrożeń środowiskowych, straży pożarnej oraz dla wieży kontroli ruchu lotniczego.

CPK - schemat Ministerstwo Infrastruktury

W czwartek spółka przekazała informację o złożeniu kompletu wniosków o decyzje lokalizacyjne dla szybkiej kolei na odcinku między Warszawą a CPK oraz trzech z siedmiu dla odcinka CPK-Łódź.

Decyzję lokalizacyjną dla lotniska CPK Wojewoda Mazowiecki wydał w styczniu br. W maju spółka CPK ogłosiła z kolei postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór generalnego wykonawcy terminala pasażerskiego lotniska, a w lipcu zostały otwarte oferty w postępowaniu na system obsługi bagażu. Do końca 2025 r. spółka CPK zamierza ogłosić kolejne przetargi na łączną sumę około 30 mld zł.

W ramach obecnie obowiązującego Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Linia KDP na odcinku Warszawa – Łódź przez CPK skróci czas przejazdu na tym odcinku z ok. 70 do 40 minut, a z Warszawy do lotniska w Baranowie podróż potrwa mniej niż 20 minut. Po wybudowaniu całej kolei Y podróż z Poznania do Warszawy potrwa ok. 1 godz. 40 minut zamiast 2 godz. 20 min., jak obecnie.

Lotnisko CPK ma zostać uruchomione do końca 2032 r. W tym terminie planowane jest też otwarcie linii KDP Warszawa - Łódź. Odcinki z Łodzi do Wrocławia i Poznania mają być gotowe trzy lata później. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

