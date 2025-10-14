Premier: zrobimy wszystko, żeby ratować tę firmę

Premier Donald Tusk o ratowaniu JSW Źródło: TVN24

- Jedni będą krzyczeć, inni będą protestować, inni będą krytykować, a my zrobimy wszystko, żeby przekształcić JSW, żeby ratować tę firmę, a przynajmniej istotną jej część - powiedział we wtorek Donald Tusk.

Premier: plan jest precyzyjny

- Ten plan jest precyzyjny, to jest kwestia i finansów, i dobrowolnych odejść z pracy. Ten cały system będzie niedługo zaprezentowany przez ministrów odpowiedzialnych za te dziedziny. Jest minister (Wojciech) Balczun (minister aktywów państwowych - red.), minister (Miłosz) Motyka (minister energii - red.). Będą prezentować to wszystko, co da się zrobić z JSW - powiedział premier.

- I nie wykluczam, że także Polska Grupa Zbrojeniowa, czy szerzej polski przemysł obronny też będzie mógł tutaj odegrać pozytywną rolę, także w przypadku JSW, a przynajmniej części aktywności. Pewne działania zostały już podjęte, nie będę mówił o szczegółach, tak jak powiedziałem, ministrowie za to odpowiedzialni niedługo będą to prezentować - dodał.

Tusk wskazał, że JSW jako spółka jest ważna, biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych i rolę, jaką odgrywa dla polskiej gospodarki, polskiego przemysłu i być może także w przyszłości dla polskiej obronności.

Restrukturyzacja JSW

Minister energii Miłosz Motyka pytany kilka dni temu w programie "Fakty po Faktach" w TVN24 o dalsze losy państwowego giganta, odpowiedział: - Nie zbankrutuje.

Jak dodał, minister aktywów państwowych, który nadzoruje tę spółkę, też mówi o potrzebnej restrukturyzacji. - To jest tak strategiczna spółka z punktu widzenia Polski, ale i całego naszego regionu, że nie zbankrutuje, a państwo będzie tutaj aktywne w pomocy. Proszę być spokojnym - powiedział Motyka.

We wtorek w RMF FM wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki pytany był o zapowiedzianą restrukturyzację i rozmowy zarządu spółki z pracownikami dot. cięć wynagrodzeń "od 15 proc. w górę". - Myślę, że minimum to jest 15 procent, które powinno być redukowane - stwierdził wiceszef MAP.

JSW jest największym w Europie producentem węgla koksowego, wykorzystywanego do produkcji stali. Większościowym (55 proc.) akcjonariuszem spółki jest Skarb Państwa. Od końca 2024 r. spółka wdraża Plan Strategicznej Transformacji na rzecz m.in. zwiększania wydobycia i podnoszenia efektywności. Według władz spółki aktualny pozostaje plan wydobycia w tym roku ponad 13 mln ton węgla, wobec 12,5 mln w ubiegłym roku.

W pierwszej połowie 2025 r. JSW zanotowała 2,075 mld zł straty netto i spadek przychodów ze sprzedaży o 1,461 mld zł wobec tego samego okresu 2024 r. (do 4,715 mld zł). Największy negatywny wpływ miały na to spadki cen węgla koksowego i energetycznego.

Niedawno Jastrzębska Spółka Węglowa podała, że jej zarząd podjął uchwałę ws. rozpoczęcia przygotowań do procesu restrukturyzacji. Zgodnie z komunikatem JSW do 31 stycznia ma zostać wypracowane porozumienie ze stroną społeczną dot. dostosowania kosztów wynagrodzeń do obecnej sytuacji spółki, wypracowanie nowych warunków finansowania z instytucjami oraz opracowanie możliwych form wsparcia ze strony Skarbu Państwa. Zdaniem zarządu spółki te działania pozwolą ustalić kolejne kroki naprawcze lub restrukturyzacyjne oraz ramy funkcjonowania JSW w perspektywie długoterminowej.

