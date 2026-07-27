Logo TVN24
Biznes
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Tomczyk: program Ceny Paliwa Niżej będzie realizowany

|
tankowanie benzyna stacja paliwo
Cezary Tomczyk o cenach paliw i programie CPN
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Myślę, że to weto pokazuje, że mamy do czynienia z czymś nowym. Wydaje mi się, że możemy to nazwać doktryną Nawrockiego - powiedział wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk w "Jeden na Jeden", odnosząc się do skierowania ustawy w sprawie opodatkowania koncernów paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego.

W poniedziałek Cezary Tomczyk podkreślił, że decyzja głowy państwa to sytuacja bez precedensu.

- Myślę, że to pokazuje, że mamy do czynienia z czymś nowym. Wydaje mi się, że możemy to nazwać doktryną Nawrockiego. Dzisiaj polega na tym, że im gorzej dla Polski, tym lepiej dla PiS-u - powiedział Tomczyk.

Wiceminister zapewnił, że rząd nie zamierza rezygnować z działań na rzecz obniżania cen paliw. - Cały program, który został wymyślony przez premiera Tuska i rząd, czyli Ceny Paliwa Niżej, będzie w oczywisty sposób realizowany - zaznaczył.

Odnosząc się do sytuacji międzynarodowej, wiceminister wskazał, że obecne ceny paliw są efektem napięć na Bliskim Wschodzie. - To jest efekt tego, co się dzieje dzisiaj w cieśninie Ormuz i w Iranie - zaznaczył.

Koszt obniżki cen paliw

Wiceminister podał także konkretne dane dotyczące programu wsparcia dla kierowców. - Jeżeli chodzi o budżet państwa, cały program CPN do tej pory kosztował 4 miliardy złotych. To była suma dopłat do paliw, po to, żeby ludzie płacili mniej na stacjach. To jest oczywiście bardzo ważne narzędzie - powiedział.

Wyjaśnił, że rząd chciał opodatkować koncerny paliwowe, by podzieliły się zyskami z klientami. - Właśnie dlatego chcieliśmy opodatkować koncerny paliwowe, żeby te firmy, które dzisiaj czerpią ogromne zyski z sytuacji na rynkach paliwowych, mogły się nimi podzielić - tłumaczył.

Podsumowując, wiceminister zapewnił, że rząd będzie konsekwentnie dążyć do dalszego obniżania cen paliw. - W interesie każdego polskiego obywatela i polskiego rządu jest to, żeby ceny paliw były jak najniższe. To jest dla mnie oczywiste - podkreślił.

W piątek prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego (TK) w trybie kontroli prewencyjnej ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W ocenie Nawrockiego jej przepisy łamią zasadę, zgodnie z którą prawo nie działa wstecz.

Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
TVN24
30 min
pc
"Złapał mnie dwiema rękami w kroku. Wydałam z siebie przeraźliwy pisk"
TVN24
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Ceny paliwCezary TomczykPaliwoKarol Nawrocki
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
emeryt emerytka emeryci wiosna park AdobeStock_434984605
"To jest okrutne". Ministra krytykuje pomysł w sprawie wieku emerytalnego
Dla seniora
Wenecja
Walczą z nadmierną turystyką. Pokazano pierwsze wyniki
Turystyka
Kuba blackout
Większość kraju bez prądu. To szósty taki blackout
Ze świata
genewa szwajcaria sotheby shutterstock_2550287439
Powrót hossy. Wydają miliony na aukcjach
Ze świata
biurowiec shutterstock_2398225309
"To najtrudniejsze czasy". Tego boją się przedsiębiorcy
Dla firm
Czekolada
Tańsze kakao, droga czekolada. Czemu ceny słodyczy wciąż są wysokie?
Handel
normandia francja kosciol shutterstock_2700172839
Plaże, które przeszły do historii. Jest decyzja UNESCO
Turystyka
shutterstock_2413953977
OpenAI straciło kontrolę nad agentem AI. Są nowe ustalenia
Tech
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Oto ile lat pracy czeka przeciętnego Polaka
Dla pracownika
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła główna wygrana w Lotto
Z kraju
ai si sztuczna inteligencja shutterstock_2577110797
Umowa na 950 miliardów dolarów. Plan na dominację w AI
Tech
tesla norwegia - WonderKimber shutterstock_2642738475
Niemal każde nowe auto to elektryk. Jak to się stało?
Łukasz Figielski
Karol Nawrocki Nato
"Szokująca decyzja" prezydenta. Premier komentuje
Z kraju
Chey Tae-won
"Rozwód stulecia". Miliarder zapłaci fortunę byłej żonie
Ze świata
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
"Były bilioner". Trudny tydzień Elona Muska
Tech
google facebook amazon app store smartfon shutterstock_2430855381
Spór o cyfrowe miliardy. Trump ostrzega inne państwa
Tech
Donald Trump
"Dla Waszyngtonu byłby to potężny cios"
Maja Piotrowska
Donald Trump w Białym Domu
Trump ostrzega UE. "Zapłaci bardzo wysoką cenę"
Ze świata
Żabka
Nagły zwrot w sprawie Żabki. Właściciel 7-Eleven tłumaczy decyzję
Handel
chiny elektronika cyberbezpieczenstwo shutterstock_2171952485
Chińscy producenci pamięci rzucają wyzwanie Samsungowi i Micronowi
Tech
eurojackpot shutterstock_1603798027
Ogromna kumulacja w Eurojackpot rozbita. Ponad 308 milionów złotych
Pieniądze
Plaża w Alicante, Hiszpania
Za raj wakacyjny trzeba słono zapłacić. Ceny w górę
Turystyka
osiedle mieszkanie shutterstock_2389110245
Lewica nie składa broni w sprawie najmu krótkoterminowego. "Chcemy, żeby te przepisy wróciły
Nieruchomości
tankowiec
Realny koszt ropy przekroczył 140 dolarów za baryłkę. Noblista ostrzega: to nie koniec
Rynki
Władimir Putin
Dokąd zmierza rosyjska gospodarka? "To po prostu wisi w powietrzu"
Ze świata
laptop biuro praca komputer shutterstock_2699328825
AI i imprezy turystyczne. To podpisał prezydent
Tech
kanapka na talerzu
Sanepid ostrzega przed spożyciem tego produktu. Wykryto obecność bakterii
Z kraju
Flaga UE
Komisja Europejska uderza w TikToka. Chodzi o prywatność dzieci
Tech
Karol Nawrocki
"Prezydent Nawrocki zablokował kolejne cztery miliardy złotych dla budżetu Polski"
Z kraju
tankowanie benzyna stacja paliwo
Prognoza dla stacji. To paliwo zdrożeje najbardziej
Moto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica