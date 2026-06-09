Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Wtorek na stacjach paliw. Ile zapłacimy za tankowanie?

|
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Andrzej Domański o przyszłości programu "Ceny Paliwa Niżej"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
We wtorek 9 czerwca na stacjach benzynowych obowiązują nowe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z wczorajszym obwieszczeniem ministra energii ceny benzyny i oleju napędowego będą niższe niż w poniedziałek.

Jak wynika z obwieszczenia ministra energii Miłosza Motyki, wszystkie podmioty sprzedające paliwa we wtorek, 9 czerwca, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż:

  • Pb95 - 5,93 za litr;
  • Pb98 - 6,57 zł za litr;
  • ON - 6,45 zł za litr.

Maksymalne ceny paliw wyliczane są na podstawie średnich cen hurtowych w kraju, powiększonych o akcyzę, opłatę paliwową, marżę detaliczną w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

>>> Rząd odsłania nowy plan transformacji. OZE przejmą większość systemu

Ceny paliw na stacjach w Polsce

W poniedziałek maksymalna cena litra benzyny 95 wynosiła 6,00 zł, benzyny 98 - 6,63 zł, a oleju napędowego - 6,48 zł.

Dla porównania, pierwszego dnia obowiązywania systemu maksymalnych cen, czyli 31 marca, wartości te kształtowały się następująco: 6,16 zł za litr Pb95, 6,76 zł za litr Pb98 oraz 7,60 zł za litr oleju napędowego.

Następne obwieszczenie ministra energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane dzisiaj i określi ceny na środę.

Worek z butelkami, frustracja klientów. "Pytanie brzmi: po co?"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Worek z butelkami, frustracja klientów. "Pytanie brzmi: po co?"

Maja Piotrowska

Program "CPN" przedłużony do 15 czerwca

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiadał, że pakiet "CPN" w razie potrzeby będzie przedłużany co dwa tygodnie, co ma wynikać z wysokich kosztów programu. Ostatnie rozporządzenie w tej sprawie przedłuża obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa do 15 czerwca.

- Program CPN został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić ministrowi finansów elastyczność w jego realizacji. Kosztuje on podatników około 1,6 miliarda złotych miesięcznie, co stanowi znaczące obciążenie dla budżetu. Dlatego program będzie przedłużany tak długo, jak będzie to konieczne, jednak musimy mieć na uwadze ograniczenia finansów publicznych - podkreślił Domański.

>>> Gwałtowny zwrot na rynku ropy

Maksymalne ceny paliw

Resort energii codziennie (z wyjątkiem weekendów i świąt) publikuje w Monitorze Polskim obwieszczenie z aktualnymi maksymalnymi cenami paliw. Nowe stawki zaczynają obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu. Jeśli publikacja przypada przed dniami wolnymi, ceny utrzymują ważność do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż dopuszczalna grozi karą finansową do 1 mln zł. Kontrole przestrzegania przepisów prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
45 min
2111_atak_bokser
Był na imprezie, gdy to się stało. "Strach, którego w życiu nie znałem"
TVN24
36 min
pc
Dalej pójdę sama
TVN24
57 min
pc
"Musiałam się pogodzić z tym, że już pewne rzeczy są niemożliwe"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
PaliwoStacje paliwCeny paliwsprzedaż paliw
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Teheran. Irańczycy przejeżdzają obok antyamerykańskiego billboardu przedstawiającego prezydenta USA Donalda Trumpa
Ropa tanieje po ostatnich informacjach z Bliskiego Wschodu
Brak paliwa na stacji w Sewastopolu (zdjęcie z 21 sierpnia 2025 roku)
Kupony na paliwo i puste półki. "Święcie wierzyli w potęgę Rosji"
Ze świata
jedzenie przyprawy pyłek kwiatowy kuchnia
Partia pyłku kwiatowego wycofana. Sanepid ostrzega
Z kraju
Sam Altman
OpenAI o krok od Wall Street. Może stać się jedną z najcenniejszych firm świata
Tech
Firma Apple potwierdziła doniesienia medialne o planowanej konferencji prasowej 12 września. Wśród prawdopodobnych premier wymieniane są nowy Apple Watch i 3 modele iPhone’a
Apple dogania rywali i odpowiada na ChatGPT i Gemini
Tech
shutterstock_2608876927
"Polacy mogą poczuć się bogatsi za granicą". Płace w górę
Z kraju
OZE fotowoltaika
Nowa strategia rządu. OZE zdominują system energetyczny
Z kraju
shutterstock_1224473188
Niespodziewany zwrot w walce o najstarszy bank świata
Ze świata
newark usa lotnisko - YES Market Media shutterstock_2163909087
Kosztowy szok w lotnictwie. Branża zapłaci miliardy
Ze świata
samolot smartfon czytnik shutterstock_1183257406
Wizz Air szykuje rewolucję. "Nie powinni musieć wybierać"
Turystyka
Tory kolejowe
Kolej pod lupą NIK. Opóźnienia i rosnące koszty na dużą skalę
Z kraju
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer
Brytyjski premier grozi zmianą prawa. Rośnie presja na Big Techy
Ze świata
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Nagły zwrot na rynku ropy po atakach Iran-Izrael
samochody import
Nielegalny handel autami do Rosji. Teraz zapłacą miliony złotych kary
Moto
Barcelona, Hiszpania
Ten kraj zyskał na konflikcie na Bliskim Wschodzie. "To będzie świetny rok"
Turystyka
lotnisko podrozny shutterstock_2332599155
Koszty wzrosną o 100 miliardów dolarów. Rachunek zapłacą podróżni
Turystyka
temat paliwa
Ceny paliw we wtorek. Najnowsze obwieszczenie
Z kraju
pap_20260601_02B
Krok bliżej robotów na ulicach. Nvidia zapowiada nową współpracę
Tech
robotnik budowa rusztowanie shutterstock_2759929047
Migranci pomagają polskiemu rynkowi pracy. Szczególnie w kilku branżach
Dla pracownika
Budowa bloku mieszkalnego na jednym z osiedli w Rzeszowie
Robyg zapowiada powrót na giełdę. Deweloper szuka środków na rozwój
pieniadze pln pit podatki shutterstock_2408059131
Domański: ta propozycja funkcjonuje tylko w przestrzeni medialnej
ROZMOWA PIASECKIEGO
ropa naftowa
Czwarte podniesienie limitu w ciągu czterech miesięcy. Ale to nie wystarcza
Ze świata
ChatGPT smartfon
Gruntowne zmiany w ChatGPT. OpenAI chce zbudować "superaplikację"
Tech
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Poniedziałek na stacjach paliw. Tyle zapłacimy za tankowanie
Z kraju
Wojna w Iranie. Mural na ulicy w Teheranie
Odbudowa za pieniądze Iranu. USA chcą rozdać zamrożone aktywa
Ze świata
konsole do gier, gry komputerowe, sklep
Gracze walczą z "zabijaniem" tytułów. "To był prawdziwy cios"
Tech
"Oresznik" w rosyjskim parku rozrywki
Militarna propaganda w lunaparku. "Atrakcja" nazwana na cześć pocisku
Ze świata
Nowa, bezpieczna kopuła nad czwartym blokiem energetycznym elektrowni w Czarnobylu
"Wyjątkowo podły". Rosyjski atak na składowisko paliwa w Czarnobylu
Ze świata
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Niebo tylko dla bogatych? Linie tną loty i podnoszą ceny
Turystyka
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Rośnie kumulacja w Lotto i Lotto Plus
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica