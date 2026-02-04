Awaria w popularnej sieci

Atak hakerski. Gdzie sprawdzić, czy padliśmy ofiarą wycieku? Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Z danych platformy Downdetector, która śledzi awarie internetowe, wynika, że awaria sieci Play rozpoczęła się jeszcze przed południem.

Użytkownicy zgłaszali głównie problemy z funkcjonowaniem usługi SMS, ale także z zasięgiem sieci komórkowej i internetem stacjonarnym.

Zgłoszone awarie sieci Play Źródło: downdetector.pl

Awaria sieci Play

"Infolinia nie działa, zgłoszenie przez apkę nie działa, czat z konsultantem nie działa, wysyłanie sms nie działa. Dobrze, ze jeszcze można gdziekolwiek zadzwonić", "sms-y nie działają. Sprawa dotyczy również premium", "w całej Polsce jest problem z sms-ami" - to tylko niektóre wpisy użytkowników Facebooka pod jednym z postów sieci.

W mediach społecznościowych Play potwierdził, że jego klienci mogą dziś odczuwać skutki awarii.

"Potwierdzamy, że obecnie występują trudności z usługą SMS/MMS. Intensywnie pracujemy nad przywróceniem jej działania. Bardzo prosimy o cierpliwość" - napisał operator na Facebooku.

Największe sieci w Polsce

Play informuje na swojej stronie internetowej, że obsługuje ponad 13,3 miliona klientów komórkowych i ponad 2 mln abonentów usług dla domu, w tym internetu stacjonarnego i telewizji.

Największymi sieciami komórkowymi w Polsce pod względem liczby klientów są Orange, Play, Plus i T-Mobile.

OGLĄDAJ: TVN24 HD