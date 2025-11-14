Minister finansów o ochronie zdrowia: tych pieniędzy wciąż nie jest tyle, ile potrzeba

Logo TVN24
Źródło: TVN24
- Nakłady na ochronę zdrowia, na bezpieczeństwo zdrowotne Polaków z roku na rok naprawdę dynamicznie rosną. Ale zdajemy sobie oczywiście sprawę, że tych pieniędzy w systemie niestety wciąż nie jest tyle, ile potrzeba - mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w "Jeden na jeden" na antenie TVN24.

W programie "Jeden na jeden" w TVN24 minister finansów Andrzej Domański, pytany o adekwatność nakładów na ochronę zdrowia i likwidację deficytu w NFZ, podkreślił, że środki finansowe stale rosną.

- W tym roku zwiększyliśmy nakłady na ochronę zdrowia o ponad 20 miliardów złotych. W przyszłym roku zwiększamy je o kolejne ponad 25 miliardów złotych - powiedział minister.

Dodał, że mimo tych znaczących kwot system nadal boryka się z niedoborem środków, a rząd zdaje sobie sprawę, iż "tych pieniędzy wciąż nie jest tyle, ile potrzeba".

In vitro w Polsce

Domański odniósł się również do problemów finansowych szpitali, które z powodu braku środków ograniczają lub wstrzymują niektóre procedury medyczne, w tym in vitro.

- Nasz rząd stworzył nowy program finansowania in vitro. Dzięki niemu urodziło się już ponad 7 tysięcy dzieci - z niewielką, o ile pamiętam, przewagą chłopców. Pierwotnie przeznaczyliśmy na ten cel pół miliarda złotych, ale w tym roku zwiększyliśmy kwotę do 600 milionów. Na przyszły rok zabezpieczyliśmy tyle samo, a być może będzie nieco więcej - mówił minister.

Dodał, że kliniki nie powinny rozpoczynać procedury bez gwarancji finansowania pełnego cyklu. Podkreślił też, że publiczne dopłaty do in vitro nie są standardem - w wielu krajach taka procedura w ogóle nie jest refundowana.

- My zdecydowaliśmy, że ta procedura będzie dostępna. Przypomnę, że rząd PiS de facto z nią walczył. Jestem przekonany, że w kolejnych latach nakłady na ten program będą dalej rosły - stwierdził.

shutterstock_2641583929
Problemy z finansowaniem ochrony zdrowia narastały od lat. "Serce krwawi"
Piotr Wójcik
NFZ
NFZ otrzyma kolejne 3,5 mld zł. Czy to wystarczy?
Piotr Wójcik
Klatka kluczowa-5476
Budżet zdrowia się nie spina. Wiceminister: trwają ustalenia
Piotr Wójcik

"Nie chcę obwiniać żadnej strony"

Minister został zapytany także problemy konkretnych szpitali, które ograniczają przyjęcia pacjentów z powodu braku środków.

- Wiemy, że znacząca część dodatkowych pieniędzy trafiających do NFZ idzie na rosnące wynagrodzenia lekarzy – nie podam teraz dokładnego procentu. Naszym celem jest jednak, by te środki w coraz większym stopniu docierały do pacjentów i zwiększały dostępność świadczeń. Nad tym pracuje pani minister zdrowia - wyjaśnił.

Odnosząc się do słów prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, który stwierdził, że lekarze stają się "kozłami ofiarnymi", Domański zaznaczył, że "nie chce obwiniać żadnej strony".

- Cel jest jasny: rosnące nakłady na ochronę zdrowia muszą trafiać do pacjentów i skracać kolejki. Rozmawiałem o tym z panią minister zdrowia w ubiegłym tygodniu. Ma ona ogromne doświadczenie w sektorze i z pewnością przedstawi kolejne rozwiązania w zakresie efektywnego wydatkowania środków - podkreślił.

Domański o "stu dniach chaosu"

Szef resortu finansów odniósł się również do upływających sto dni prezydentury Karola Nawrockiego. - Faktycznie mija 100 dni prezydentury pana Karola Nawrockiego. To sto dni chaosu, sto dni niepotrzebnego wetowania dobrych, ważnych ustaw z punktu widzenia Polek, Polaków i gospodarki - stwierdził.

To w tej grupie Karol Nawrocki cieszy się największym poparciem
To w tej grupie Karol Nawrocki cieszy się największym poparciem

TVN24

- Zobaczymy, jak będzie przebiegała reszta tej prezydentury. My jako rząd jesteśmy gotowi na to, że pan prezydent będzie nadal zachowywał się w ten sposób, w szczególności mówię tutaj o gospodarce - dodał.

Minister zwrócił uwagę, że prezydent "z jednej strony wyraża troskę o stan finansów, a z drugiej strony przedstawia bardzo kosztowne i nieprzemyślane projekty ustaw". Zaznaczył, że takie propozycje nie tylko obciążają budżet, ale również zapewniają bardzo niesprawiedliwe finansowanie niektórych grup społecznych.

Pytany o prezydencki projekt "Tani prąd 33%" Domański uznał, że nie jest to rozwiązanie systemowe. - Pan prezydent Nawrocki proponuje w skrócie obniżenie VAT-u lub rezygnację z niektórych opłat - wyjaśnił.

100 dni "permanentnej kampanii". "Cel jest jeden"
100 dni "permanentnej kampanii". "Cel jest jeden"

TVN24

- My chcemy taniego prądu dla polskich rodzin i przedsiębiorstw. Wiemy, co trzeba zrobić, aby prąd był tańszy: inwestować w tanie źródła energii oraz w sieć, po to, aby ta energia była efektywnie transportowana - mówił.

Ostrzegł też, że obniżenie VAT-u oznaczałoby, że gdzie indziej trzeba byłoby podnieść opłaty, by zachować stabilność finansów publicznych. - Agencje ratingowe, które oceniają finanse polskie, bardzo wyraźnie wskazują, że propozycje ze strony pana prezydenta są elementem utrudniającym konsolidację, naprawę finansów państwa. Zatem jest to nieodpowiedzialne działanie ze strony prezydenta, wpisujące się w te 100 dni chaosu - ocenił.

pc

Andrzej Domański

pc
Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

