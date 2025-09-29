Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

"Wchodzą do ich domów, sikają do ogrodów". Władze mają dość

Zaanse Schans Holandia shutterstock_2388824801
Zaanse Schans wprowadzi opłatę za wstęp
Źródło: Shutterstock
To jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Holandii. Wioska Zaanse Schans słynie przede wszystkim z wiatraków, które przyciągają mnóstwo turystów. W zeszłym roku odwiedziło ją 2,6 miliona osób - gigantyczna liczba jak na miejscowość, która liczy zaledwie 100 mieszkańców. Dlatego lokalne władze zdecydowały, że będą pobierać od turystów opłatę za wstęp.

Od przyszłej wiosny każdy turysta spoza regionu będzie musiał zapłacić za wstęp do wioski 17,50 euro.

- W 2017 roku mieliśmy 1,7 miliona odwiedzających. W tym roku zmierzamy do 2,8 miliona - mówi w rozmowie z reporterem BBC Marieke Verweij, dyrektorka muzeum w wiosce. - Ale to małe miejsce! Po prostu nie mamy miejsca dla wszystkich! - dodaje.

Co gorsza - mówi Marieke Verweij - odwiedzający często "nie wiedzą, że ludzie tu mieszkają, więc wchodzą do ich ogrodów, wchodzą do ich domów, sikają do ich ogrodów, pukają do drzwi, robią zdjęcia, używają kijków do selfie, żeby zajrzeć do domów". - Nie ma żadnej prywatności - zaznacza.

Wioska słynie z wiatraków. Jeden z nich jest drewniany i pomalowany na zielono. Drugi ma strzechę. Co jakiś czas zrywa się wiatr i wiatraki się obracają. "To piękny widok - taki, z którym większość ludzi chciałaby zrobić sobie zdjęcie" - opisuje reporter BBC. Do zdjęć ustawia się długa kolejka.

Zaanse Schans słynie z wiatraków
Zaanse Schans słynie z wiatraków
Źródło: Shutterstock

Plan zakłada, że ​​turyści będą musieli zarezerwować wizytę i zapłacić online. Za 17,50 euro otrzymają prawo wstępu do dwóch atrakcji - do muzeum oraz do wnętrza wiatraków.

W muzeum znajduje się obraz przedstawiający lokalne wiatraki, autorstwa francuskiego impresjonisty Claude'a Moneta, który odwiedził to miejsce w 1871 roku. W drugim miejscu można zobaczyć, jak w 17. wieku Holendrzy używali wiatraków nie tylko do mielenia ziarna, ale także do mielenia pigmentów do produkcji farb czy piłowania drewna.

Jeśli po wprowadzeniu opłaty za wstęp liczba odwiedzających będzie o połowę mniejsza, to roczne przychody wyniosą około 24,5 mln euro. Pieniądze z opłaty za wstęp mają być przeznaczone na konserwację wiatraków i nową infrastrukturę - na przykład na nowe toalety.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Włoskie miasto wprowadza nowy podatek. Dotknie turystów

Włoskie miasto wprowadza nowy podatek. Dotknie turystów

Opłata za wstęp do miasta. Jest zapowiedź

Opłata za wstęp do miasta. Jest zapowiedź

Właściciele sklepów kręcą nosem

Właściciele sklepów i restauracji nie są jednak zadowoleni. Sklepy znajdują się w starych i pięknych drewnianych domach. Jeden ze sklepów z antykami i pamiątkami pochodzi z 1623 roku.

- Planowana opłata za wstęp zagraża źródłom utrzymania sprzedawców detalicznych i właścicieli restauracji w Zaanse Schans, - mówi Sterre Schaap, współprowadząca sklep z pamiątkami o nazwie Trash and Treasures. - To okropne. To oznacza, że ​​osoby z mniejszym portfelem nie będą mogły tu przyjść. Stracimy wielu klientów - dodaje.

Wylicza, że czteroosobowa rodzina na wstęp i parking wyda około 100 euro. - Ludzie nie będą mieli zbyt dużego budżetu na inne rzeczy - podkreśla.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Zobacz także:
opec shutterstock_1704492601
Rynki obawiają się tej decyzji
Rynki
aarhus dania mcdonalds - Stoycho Stoychev shutterstock_2665687901
Zmieniają logo w obawie przed kibicami. "Bezprecedensowa decyzja"
Ze świata
Huajiang Canyon Bridge
Otwarto najwyższy most drogowy na świecie
Ze świata
shutterstock_1388249600 Columbus, Ohion 24 kwietnia 2019 Land Rover specjalizująca się w pojazdach z napędem na cztery koła, należąca do brytyjskiego międzynarodowego producenta samochodów Jaguar Land Rover
Gigant motoryzacyjny z potężnym wsparciem od rządu
Ze świata
starbucks shutterstock_2653763717
Setki lokali do zamknięcia, prawie tysiąc pracowników na bruk
Ze świata
portfel, pieniądze
Gdzie Polacy lokują oszczędności?
Pieniądze
Zanieczyszczona plaża w Kuta
Rajska wyspa, która staje się ofiarą własnego sukcesu
Turystyka
shutterstock_2150048301
Ekspertka o zmianach w sklepach: będzie nam się opłacało
Pieniądze
shutterstock_268930547
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
Miłosz Motyka
Minister: Polska może stać się skansenem Europy
Ulubionym sklepem Zamiry był Harrods
Atak hakerów na luksusowy sklep. Wyciekły dane klientów
Ze świata
gdansk shutterstock_2671158075
Ceny mieszkań. W tych miastach jest najdrożej
Nieruchomości
sklep kasa market - PhotoRK shutterstock_2009986085
Rewolucja w sklepach już od najbliższej środy. Co trzeba wiedzieć
Pieniądze
kijow
Niepokojące dane z ukraińskiej gospodarki
Ze świata
Donald Trump
Zielone światło dla Trumpa. "Poważne konsekwencje humanitarne"
Ze świata
Wall Street, giełda USA
Odbicie na nowojorskiej giełdzie
Rynki
shutterstock_2044480022
Bez głównej wygranej w Eurojackpot. Kumulacja w górę
Pieniądze
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Ministra: na to klienci muszą uważać
pap_20250626_034
Orban: nasza gospodarka natychmiast ucierpi
Ze świata
shutterstock_2475263265
Utrudnienia dla klientów. Banki ostrzegają
Pieniądze
pap_20250926_0Z7
Sejm wybrał nowego prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
bank pekao - Artem Stepanov shutterstock_2673599545_1
"Wszystko w imię zabezpieczenia interesów Zbigniewa Ziobry". Jest wyrok
Robert Zieliński
LITWA WILNO WIZYTA PREZYDENTA RP
Nowe świadczenie i ceny prądu. Decyzja prezydenta
Pieniądze
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie
Zielone światło dla projektu budżetu
Donald Tusk
Ostry komentarz premiera, prezydent dziękuje posłom
Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (L) i sekretarz stanu w MFiPR Jan Szyszko (P)
Ministra funduszy: rząd zgodził się na rewizję KPO
Moskwa, Rosja
Chodorkowski: zachodni przywódcy unikają tego kroku
Ze świata
sklep market wozek zakupy shutterstock_2271237519
"Młodzi ludzie doświadczają w ten sposób satysfakcji zakupowej"
shutterstock_2279613499
Bruksela proponuje 140 miliardów dla Ukrainy. Operacja "odwracalna po spełnieniu przesłanek"
Ze świata
Starbucks zamknie 8 tysięcy kawiarni na jedno popołudnie
Zapowiadają zamknięcie setek kawiarni i zwolnienia
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica