Skok o 700 procent. Taniej jest przez Kraków

Turyści w Mediolanie. Dzielnica Naviglio nocą Źródło: Reuters Archive

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W okresie wielkiego powrotu na święta mieszkańców południa, zwłaszcza Sycylii i Sardynii, z północnej części kraju, gdzie pracują lub studiują, ceny biletów lotniczych, także niskokosztowych linii, wzrastają kilkakrotnie w porównaniu ze standardowymi cenami.

Potężne wzrosty cen

To rezultat ogromnego popytu.

Dziennik "Il Messaggero" podał, że najdroższe są bilety powrotne na trasie Mediolan-Katania (437 euro - 1840 złotych) i Mediolan-Palermo (406 euro - 1709 złotych). Ceny biletów ze stolicy Lombardii do miast w Kalabrii przekraczają 300 euro (1263 złotych).

Lotnisko w Mediolanie Źródło: pporiphotos/Shutterstock

Taniej przez Kraków

Tańsze od połączeń krajowych są za to loty do wielu miast w innych krajach Europy, a nawet do Nowego Jorku - odnotowano.

Włoskie media informują, że ci, którzy nie chcą przepłacać, wybierają inne rozwiązania. Ustalono na przykład, że taniej z Mediolanu do Katanii można polecieć przez Kraków. Oszczędza się wtedy ponad 100 euro.

OGLĄDAJ: TVN24 HD