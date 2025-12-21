Skok o 700 procent. Taniej jest przez Kraków

W okresie wielkiego powrotu na święta mieszkańców południa, zwłaszcza Sycylii i Sardynii, z północnej części kraju, gdzie pracują lub studiują, ceny biletów lotniczych, także niskokosztowych linii, wzrastają kilkakrotnie w porównaniu ze standardowymi cenami.
Potężne wzrosty cen
To rezultat ogromnego popytu.
Dziennik "Il Messaggero" podał, że najdroższe są bilety powrotne na trasie Mediolan-Katania (437 euro - 1840 złotych) i Mediolan-Palermo (406 euro - 1709 złotych). Ceny biletów ze stolicy Lombardii do miast w Kalabrii przekraczają 300 euro (1263 złotych).
Taniej przez Kraków
Tańsze od połączeń krajowych są za to loty do wielu miast w innych krajach Europy, a nawet do Nowego Jorku - odnotowano.
Włoskie media informują, że ci, którzy nie chcą przepłacać, wybierają inne rozwiązania. Ustalono na przykład, że taniej z Mediolanu do Katanii można polecieć przez Kraków. Oszczędza się wtedy ponad 100 euro.
