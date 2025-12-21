Logo TVN24
Turystyka

Skok o 700 procent. Taniej jest przez Kraków

shutterstock_2589520365_1
Turyści w Mediolanie. Dzielnica Naviglio nocą
Źródło: Reuters Archive
Nawet o 700 procent wzrosły we Włoszech ceny świątecznych lotów między północą a południem kraju. Bilet z Mediolanu do Katanii potrafi kosztować dziś więcej niż przelot z Rzymu do Nowego Jorku. Taniej bywa też… przez Kraków.

W okresie wielkiego powrotu na święta mieszkańców południa, zwłaszcza Sycylii i Sardynii, z północnej części kraju, gdzie pracują lub studiują, ceny biletów lotniczych, także niskokosztowych linii, wzrastają kilkakrotnie w porównaniu ze standardowymi cenami.

Wracaj z urlopu! Kto za to zapłaci?
Maja Piotrowska
Maja Piotrowska
shutterstock_2458693189
Maja Piotrowska
Maja Piotrowska
shutterstock_1987760900
Maja Piotrowska
Maja Piotrowska

Potężne wzrosty cen

To rezultat ogromnego popytu.

Dziennik "Il Messaggero" podał, że najdroższe są bilety powrotne na trasie Mediolan-Katania (437 euro - 1840 złotych) i Mediolan-Palermo (406 euro - 1709 złotych). Ceny biletów ze stolicy Lombardii do miast w Kalabrii przekraczają 300 euro (1263 złotych).

Lotnisko w Mediolanie
Lotnisko w Mediolanie
Źródło: pporiphotos/Shutterstock

Taniej przez Kraków

Tańsze od połączeń krajowych są za to loty do wielu miast w innych krajach Europy, a nawet do Nowego Jorku - odnotowano.

Włoskie media informują, że ci, którzy nie chcą przepłacać, wybierają inne rozwiązania. Ustalono na przykład, że taniej z Mediolanu do Katanii można polecieć przez Kraków. Oszczędza się wtedy ponad 100 euro.

Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: pporiphotos/Shutterstock

WłochyPodróżeTurystykaKraków
