Rzym. Fontanna di Trevi Źródło: Reuters Archive

Jak podaje we wtorek "Corriere della Sera", wkrótce dostęp do fontanny di Trevi w Rzymie będzie płatny. Od 7 stycznia 2026 roku turyści będą musieli uiścić opłatę w wysokości dwa euro za osobę.

Gazeta podaje, że na miejscu będzie możliwość płatności kartą. Wydzielone będą dwie kolejki, jedna dla turystów, a druga dla mieszkańców. Z kosztów zwolnione będą bowiem osoby mieszkające w Rzymie. Doniesień gazety nie potwierdziły jeszcze rzymskie władze.

Opłaty za wstęp do zabytków w Rzymie

Według "Corriere della Sera" fontanna di Trevi jest drugim najczęściej odwiedzanym przez turystów miejscem w Rzymie. Tylko w pierwszych sześciu miesiącach tego roku odwiedziło ją ponad 5,3 mln turystów.

Rzym. Fontanna di Trevi Źródło: vvoe/Shutterstock

Decyzja o pobieraniu opłat ma na celu lepszą ochronę fontanny. Władze Rzymu podkreślały dotąd, że takie rozwiązanie mogłoby zaradzić ogromnemu napływowi turystów do miasta. Zebrane środki zdaniem "Corriere della Sera" mogłyby być przeznaczone na poprawę oferty i usług turystycznych we włoskiej stolicy. Szacuje się, że opłata mogłaby wygenerować dochód na poziomie co najmniej 20 mln euro.

W zeszłym roku fontanna di Trevi przeszła trzymiesięczne prace konserwacyjne. Od czasu jej ponownego otwarcia w grudniu 2024 roku obowiązuje limit osób, które mogą jednocześnie przed nią przebywać - wynosi 400 osób. Już wtedy zapowiadano możliwość wprowadzenia opłaty za dostęp do fontanny.

Latem 2023 roku bilet wstępu wprowadził rzymski Panteon. Turyści muszą zapłacić za jego zwiedzanie pięć euro. W tym przypadku także za darmo świątynię mogą odwiedzać osoby mieszkające w Rzymie. W całym 2024 roku Panteon przyciągnął ponad 4 mln turystów.

Panteon Rzym zabytek Włochy Źródło: Shutterstock