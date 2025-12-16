Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Turystyka

To jedna z najpopularniejszych atrakcji Rzymu. Od stycznia będzie płatna

Rzym. Fontanna di Trevi
Rzym. Fontanna di Trevi
Źródło: Reuters Archive
Dostęp do fontanny di Trevi w Rzymie będzie wkrótce płatny, informują włoskie media. Od stycznia turyści będą musieli zapłacić dwa euro, by podejść blisko zabytku. Od roku obowiązuje już limit osób, które jednocześnie mogą przebywać w tym miejscu.

Jak podaje we wtorek "Corriere della Sera", wkrótce dostęp do fontanny di Trevi w Rzymie będzie płatny. Od 7 stycznia 2026 roku turyści będą musieli uiścić opłatę w wysokości dwa euro za osobę.

Gazeta podaje, że na miejscu będzie możliwość płatności kartą. Wydzielone będą dwie kolejki, jedna dla turystów, a druga dla mieszkańców. Z kosztów zwolnione będą bowiem osoby mieszkające w Rzymie. Doniesień gazety nie potwierdziły jeszcze rzymskie władze.

Koniec po 265 latach. "Byliśmy gotowi płacić więcej, ale nie sześciokrotnie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Koniec po 265 latach. "Byliśmy gotowi płacić więcej, ale nie sześciokrotnie"

Ze świata

Opłaty za wstęp do zabytków w Rzymie

Według "Corriere della Sera" fontanna di Trevi jest drugim najczęściej odwiedzanym przez turystów miejscem w Rzymie. Tylko w pierwszych sześciu miesiącach tego roku odwiedziło ją ponad 5,3 mln turystów.

Rzym. Fontanna di Trevi
Rzym. Fontanna di Trevi
Źródło: vvoe/Shutterstock

Decyzja o pobieraniu opłat ma na celu lepszą ochronę fontanny. Władze Rzymu podkreślały dotąd, że takie rozwiązanie mogłoby zaradzić ogromnemu napływowi turystów do miasta. Zebrane środki zdaniem "Corriere della Sera" mogłyby być przeznaczone na poprawę oferty i usług turystycznych we włoskiej stolicy. Szacuje się, że opłata mogłaby wygenerować dochód na poziomie co najmniej 20 mln euro.

W zeszłym roku fontanna di Trevi przeszła trzymiesięczne prace konserwacyjne. Od czasu jej ponownego otwarcia w grudniu 2024 roku obowiązuje limit osób, które mogą jednocześnie przed nią przebywać - wynosi 400 osób. Już wtedy zapowiadano możliwość wprowadzenia opłaty za dostęp do fontanny.

Latem 2023 roku bilet wstępu wprowadził rzymski Panteon. Turyści muszą zapłacić za jego zwiedzanie pięć euro. W tym przypadku także za darmo świątynię mogą odwiedzać osoby mieszkające w Rzymie. W całym 2024 roku Panteon przyciągnął ponad 4 mln turystów.

Panteon Rzym zabytek Włochy
Panteon Rzym zabytek Włochy
Źródło: Shutterstock
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
To oszustwo się nasila. Policja ostrzega turystów

To oszustwo się nasila. Policja ostrzega turystów

Polscy turyści ofiarami kradzieży. Jest apel ambasady

Polscy turyści ofiarami kradzieży. Jest apel ambasady

TVN24

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: "Corriere della Sera", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: vvoe/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
RzymWłochyTurystyka
Zobacz także:
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Coraz bliżej do zatwierdzenia hamulca bezpieczeństwa do ważnej umowy handlowej
Ze świata
shutterstock_1087980230
Koniec fabryki. Pierwsza taka decyzja w historii niemieckiego giganta
Moto
Pożary szaleją w hrabstwie Los Angeles
Gigantyczny rachunek za zmiany klimatu. Ubezpieczyciele policzyli
Ze świata
Dziennie ok. 5-6 tys. ton polskich produktów z wieprzowiny nie przekracza wschodniej granicy ze względu na embargo
Chiny łagodzą cła na kluczowy produkt z UE
Ze świata
Były wiceminister aktywów państwowych, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Artur Soboń
Członek zarządu NBP o konflikcie: fantastyczne historie
Z kraju
Siedziba TikToka w LA
170 milionów użytkowników, umowa w zawieszeniu. "Czekamy, co się wydarzy"
Tech
Emilewicz o Małym ZUS plus: przedsiębiorca wybiera - niższe składki czy wyższa emerytura
Resorty nie nadążają za elektronicznymi fakturami
Dla firm
Nasdaq Composite poszedł w dół o 0,12 proc. do 5.432,1 pkt
Amerykańska giełda chce działać niemal całą dobę
Rynki
samochod auto elektryczne elektryk ladowanie shutterstock_2461534095
Amerykański koncern rezygnuje z całej serii modeli elektrycznych
Moto
Moskwa. Plac Czerwony
"To jest bardzo ważna decyzja, która może Rosję zaboleć"
Ze świata
Madryt zabudowania
Ogromna grzywna dla platformy oferującej najem krótkoterminowy
Turystyka
Ukraina, zboże, zboże z Ukrainy, kryzys zbożowy, Kijów
Media: kradzione zboże z Ukrainy trafia do Arabii Saudyjskiej
Ze świata
shutterstock_318226679_1
W branży wrze. "Tanio i szybko nie znaczy dobrze"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
koszyk sklep zakupy inflacja AdobeStock_493101486
Król i królowa podwyżek
Handel
Moskwa, Rosja, Władimir Putin
Rośnie presja na Rosję. Tak tanio nie było od pięciu lat
Ze świata
Karol Nawrocki
Prezydent podpisał 15 ustaw
Z kraju
Donald Trump
Postawili na Trumpa. Straty sięgają nawet 99 procent
Ze świata
tłum ludzie
Fala wzbiera w Europie. Duży wzrost
Ze świata
shutterstock_1817709632_1
Białoruś uwolniła więźniów, USA złagodziły restrykcje
Ze świata
Friedrich Merz
Merz o rosyjskich aktywach. "Okazanie siły"
Ze świata
ikea, katalog, sklep
Ikea wycofuje produkt
Z kraju
broker, giełda, wall street
USA robią zapasy. "Stratosferyczne maksima"
Ze świata
shutterstock_1202212432
Członek RPP: nie wykluczam cięć, może nawet kilku
Pieniądze
34-latka padłą ofiarą oszustów
Wicepremier: Atak hakerski. Trwają czynności operacyjne
Z kraju
tankowiec, Wenezuela
Paraliż eksportu. Statki zawracają
Ze świata
barcelona hiszpania shutterstock_2153597591
Rząd uderza w giganta. Jest decyzja w sprawie kary
Ze świata
shutterstock_2589304837_1
Gwałtowny wzrost. "Sprzyjające warunki"
Nieruchomości
Praca, biuro, firma, pracownicy, biurka
To najważniejszy benefit dla pracowników
Dla pracownika
shutterstock_2316860485
Wynajmują surogatki, by "stworzyć niepokonaną dynastię"
Ze świata
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Wyścig z czasem" i "szalony finiszowy sprint". Ministra komentuje
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica