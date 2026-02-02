To jedna z najpopularniejszych atrakcji Rzymu. Od dzisiaj jest płatna

Rzym. Fontanna di Trevi (wideo archiwalne z 2023 roku) Źródło: Reuters Archive

Władze Wiecznego Miasta ogłosiły, że wymóg opłaty za podejście do słynnego barokowego zabytku będzie obowiązywać w poniedziałki i piątki od 11.30 do 22.00, a w pozostałe dni od 9.00 do 22.00.

W pierwszym dniu funkcjonowania systemu biletów zaczął on działać o godzinie 9.00.

Fontanna di Trevi Źródło: vvoe/Shutterstock

Bilety za oglądanie fontanny di Trevi

Od rana, jak zawsze, zanotowano stały napływ turystów. Bilety, które można kupić na miejscu lub w internecie, są sprawdzane przez kontrolerów, zatrudnionych przez miasto. Zabytek otoczony jest barierkami.

Wielu cudzoziemców w wypowiedziach dla telewizji RAI przyznało, że chętnie płacą za bilet, bo dzięki temu mogą zobaczyć jeden z symboli Rzymu w zdecydowanie lepszych warunkach i nie muszą stać w tłoku daleko od fontanny.

- To mały wkład finansowy w piękno - powiedział włoskiej telewizji szef wydziału do spraw turystyki w zarządzie miasta Alessandro Onorato.

