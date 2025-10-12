Logo TVN24
Turystyka

Oferują 20 tysięcy euro za przeprowadzkę

toskania wlochy shutterstock_315689663
Katarzyna Turosieńska o zagranicznych turystach w Polsce
Źródło: TVN24
Średniowieczna wioska Radicondoli w Toskanii, niegdyś zamieszkana przez około trzy tysiące osób, liczy obecnie zaledwie 966 mieszkańców. Około 100 z 450 domów stoi pustych. Lokalne władze starają się teraz odwrócić ten trend - za pomocą gotówki.

Ze swoimi wzgórzami, gajami oliwnymi i winnicami Radicondoli wygląda jak obraz Toskanii z pocztówek. Ale mała wioska niedaleko Sieny od lat traci mieszkańców.

Nawet 20 tysięcy euro za przeprowadzkę

W 2023 roku Radicondoli uruchomiło program oferujący do 20 tysięcy euro każdemu, kto zechce kupić i zamieszkać w jednym z pustych domów, a także dodatkowe 6 tysięcy euro na pokrycie kosztów takich jak ogrzewanie i transport. W tym roku miasto rozszerzyło program. Zamiast pomagać tylko kupującym, program pokryje teraz połowę czynszu za pierwsze dwa lata dla nowych najemców do początku 2026 roku.

- Program mieszkaniowy, uruchomiony pierwotnie dwa lata temu, jest rozwijany - mówi burmistrz Francesco Guarguaglini. - W tym roku przeznaczyliśmy ponad 400 tysięcy euro na wsparcie zakupu i wynajmu nowych mieszkań, a także na inne kluczowe działania, takie jak pomoc finansowa dla studentów, osób dojeżdżających do pracy komunikacją miejską i abonentów zielonej energii - dodaje.

Guarguaglini twierdzi, że takie podejście wyróżnia Radicondoli na tle lepiej znanych włoskich programów "dom za jedno euro". - Tutaj nasze domy mają wartość. Towarzyskość, gościnność i liczne inicjatywy kulturalne stanowią wartość dodaną, obok strategicznego położenia miejscowości - tłumaczy.

Mieszkanie w historycznym centrum lub dom na obrzeżach

Wśród pustych domów, dostępnych zarówno na wynajem, jak i do kupienia, znajdują się mieszkania jednopokojowe w historycznym centrum miejscowości, a także toskańskie domy wiejskie na obrzeżach.

Mieszkania w historycznym centrum to zazwyczaj mniejsze lokale z jedną lub dwiema sypialniami, podczas gdy nieruchomości na obrzeżach to przestronne domy wiejskie otoczone gajami oliwnymi i winnicami.

Ceny zaczynają się od około 50 tysięcy euro za mniejsze lokale i sięgają ponad 100 tysięcy euro za większe domy. Burmistrz twierdzi, że większość jest w dość dobrym stanie, ale niektóre mogą wymagać remontu za około 10 tysięcy euro.

Oznacza to, że nabywca, który wykorzysta pełną premię w wysokości 20 tysięcy euro, może nabyć małe mieszkanie za około 30 tysięcy euro. Najemcy również mogą na tym skorzystać. Czynsz za dom o powierzchni od 60 do 80 metrów kwadratowych, który normalnie kosztuje około 400 euro miesięcznie, spadłby do 200 euro dzięki dofinansowaniu.

"Wchodzą do ich domów, sikają do ogrodów". Władze mają dość

"Wchodzą do ich domów, sikają do ogrodów". Władze mają dość

"Już ich nie ma". Koniec popularnej atrakcji dla turystów

"Już ich nie ma". Koniec popularnej atrakcji dla turystów

Populacja Radicondoli zaczęła się kurczyć w latach 50. XX wieku, kiedy młodsi mieszkańcy wyjechali do pracy do większych miast. Guarguaglini twierdzi, że każdego roku umiera około 15 starszych mieszkańców, podczas gdy rodzi się tylko troje dzieci.

Burmistrz ma nadzieję, że nowy program przywróci choć część świetności i witalności, z których słynęła wioska, gdy w XIV wieku znajdowała się w centrum produkcji wełny.

- Odkąd uruchomiliśmy program w 2023 roku, sfinansowaliśmy 23 transakcje sprzedaży nieruchomości i przyciągnęliśmy około 60 nowych mieszkańców, głównie Włochów, ale też kilku obcokrajowców, w tym Belgów - mówi Guarguaglini. - Ale musimy zrobić więcej - podkreśla. Ma nadzieję zwiększyć liczbę mieszkańców do co najmniej tysiąca.

Osoby planujące przekształcenie zaniedbanego domu w Radicondoli w obiekt wakacyjny otrzymują dodatkowe wsparcie od gminy. Obejmuje ono pomoc finansową na remonty i pożyczki na wynajem dla najemców, co pomaga uczynić miejscowość bardziej atrakcyjną dla przedsiębiorców i turystyki sezonowej.

Nie brakuje atrakcji

Radicondoli leży około 40 minut od Sieny i ponad godzinę od Florencji. Choć spokojniejsza niż toskańskie centra turystyczne, ma swój urok: wino, oliwę z oliwek i jedzenie. Do lokalnych specjałów należą wędliny Cinta Senese, zupa ribollita oraz ręcznie robiony makaron pici z dziczyzną lub borowikami.

Miejsce oferuje również szereg atrakcji kulturalnych i rekreacyjnych. Mieszkańcy i turyści mogą wziąć udział w wycieczkach z przewodnikiem po historycznym centrum, zwiedzać warsztaty rzemieślnicze lub uczestniczyć w festiwalach i jarmarkach folklorystycznych przez cały rok. Miłośnicy przyrody mogą korzystać z tras trekkingowych, rowerowych i konnych. Latem w wiosce odbywają się okazjonalnie koncerty i zgromadzenia o zachodzie słońca na głównym placu.

pc

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

