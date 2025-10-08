Chaos na lotniskach. Odwołane i opóźnione loty

Shutdown w USA. Kongres nie przyjął nowego budżetu przed nowym rokiem fiskalnym Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Strona śledząca loty FlightAware odnotowała we wtorek ponad 2,3 tys. opóźnionych lotów. FAA przekazała, że dotyczy to, między innymi, lotniska Newark w Nowym Jorku, gdzie z powodu problemów kadrowych przyloty i odloty były wstrzymywane na okres do 30 minut.

Odwołane i opóźnione loty w USA

Problemy kadrowe zgłoszono również w Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego w Atlancie, co skutkowało zmniejszeniem liczby przylotów na lotnisku O'Hare w Chicago.

W poniedziałek wieża kontroli ruchu lotniczego na lotnisku Hollywood Burbank była tymczasowo nieobsadzona z powodu braku kontrolerów. Odnotowano średnie opóźnienia startów wynoszące 2,5 godziny, a 12 lotów zostało odwołanych. Normalny ruch według rozkładu wznowiono we wtorek.

Lotnisko Hollywood Burbank Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Według Reutersa około 13 tys. kontrolerów ruchu lotniczego oraz około 50 tys. funkcjonariuszy Krajowej Administracji Bezpieczeństwa Transportu (NTSA) musi stawiać się do pracy również w sytuacji ogłoszonego tzw. shutdownu. Nie otrzymują oni wynagrodzenia, a kontrolerzy mają dostać częściową wypłatę 14 października.

Ruch na lotniskach spowolniony

Minister transportu Sean Duffy poinformował w poniedziałek, że FAA odnotowała niewielki wzrost liczby kontrolerów ruchu korzystających ze zwolnień lekarskich. Na niektórych lotniskach w zeszłym tygodniu brakowało nawet połowy personelu.

- Jeśli nie będziemy mieli kontrolerów, zadbamy inaczej o bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej. Spowolnimy ruch - wyjaśnił Duffy we wtorek na antenie telewizji Fox News.

Reuters przypomina, że w 2019 roku, podczas 35-dniowego unieruchomienia pracy rządu, wrosła liczba nieobecnych w pracy kontrolerów i funkcjonariuszy NTSA, ponieważ nie otrzymywali oni wypłat.

Wydłużyło to czas oczekiwania na punktach kontroli pasażerów na niektórych lotniskach. Władze zostały zmuszone wówczas do spowolnienia ruchu lotniczego m.in. w Nowym Jorku.

Shutdown w USA

W związku z zablokowaniem w Senacie USA w ubiegłym tygodniu ustawy zapewniającej finansowanie rządu doszło do częściowego zawieszenia działalności administracji federalnej.

Senatowi USA w poniedziałek znów nie udało się przełamać impasu w sprawie finansowania działalności rządu. Od 1 października w Stanach Zjednoczonych trwa shutdown.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: BC/kris Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN