Chaos na lotniskach. Odwołane i opóźnione loty

Lotnisko Hollywood Burbank
Shutdown w USA. Kongres nie przyjął nowego budżetu przed nowym rokiem fiskalnym
Źródło: Reuters
Brak pełnej obsady kontrolerów ruchu lotniczego powoduje opóźnienia na amerykańskich lotniskach - przekazała Federalna Administracja Lotnictwa (FAA). Kłopoty to efekt shutdownu, czyli wstrzymania finansowania rządu od 1 października.

Strona śledząca loty FlightAware odnotowała we wtorek ponad 2,3 tys. opóźnionych lotów. FAA przekazała, że dotyczy to, między innymi, lotniska Newark w Nowym Jorku, gdzie z powodu problemów kadrowych przyloty i odloty były wstrzymywane na okres do 30 minut.

Odwołane i opóźnione loty w USA

Problemy kadrowe zgłoszono również w Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego w Atlancie, co skutkowało zmniejszeniem liczby przylotów na lotnisku O'Hare w Chicago.

W poniedziałek wieża kontroli ruchu lotniczego na lotnisku Hollywood Burbank była tymczasowo nieobsadzona z powodu braku kontrolerów. Odnotowano średnie opóźnienia startów wynoszące 2,5 godziny, a 12 lotów zostało odwołanych. Normalny ruch według rozkładu wznowiono we wtorek.

Lotnisko Hollywood Burbank
Lotnisko Hollywood Burbank
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Według Reutersa około 13 tys. kontrolerów ruchu lotniczego oraz około 50 tys. funkcjonariuszy Krajowej Administracji Bezpieczeństwa Transportu (NTSA) musi stawiać się do pracy również w sytuacji ogłoszonego tzw. shutdownu. Nie otrzymują oni wynagrodzenia, a kontrolerzy mają dostać częściową wypłatę 14 października.

Ruch na lotniskach spowolniony

Minister transportu Sean Duffy poinformował w poniedziałek, że FAA odnotowała niewielki wzrost liczby kontrolerów ruchu korzystających ze zwolnień lekarskich. Na niektórych lotniskach w zeszłym tygodniu brakowało nawet połowy personelu.

- Jeśli nie będziemy mieli kontrolerów, zadbamy inaczej o bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej. Spowolnimy ruch - wyjaśnił Duffy we wtorek na antenie telewizji Fox News.

lotnisko podrozny shutterstock_2332599155
Wracaj z urlopu! Kto za to zapłaci?
Maja Piotrowska
shutterstock_1987760900
Masz bilet, ale nie polecisz. "Tacy pasażerowie są wygodniejsi do usunięcia"
Maja Piotrowska
Tanie latanie nie takie tanie. Idzie rewolucja dla pasażerów
Mała walizka, duży spór. "Jak nie wiadomo, o co chodzi, zazwyczaj chodzi o pieniądze"
Maja Piotrowska

Reuters przypomina, że w 2019 roku, podczas 35-dniowego unieruchomienia pracy rządu, wrosła liczba nieobecnych w pracy kontrolerów i funkcjonariuszy NTSA, ponieważ nie otrzymywali oni wypłat.

Wydłużyło to czas oczekiwania na punktach kontroli pasażerów na niektórych lotniskach. Władze zostały zmuszone wówczas do spowolnienia ruchu lotniczego m.in. w Nowym Jorku.

Shutdown w USA

W związku z zablokowaniem w Senacie USA w ubiegłym tygodniu ustawy zapewniającej finansowanie rządu doszło do częściowego zawieszenia działalności administracji federalnej.

Senatowi USA w poniedziałek znów nie udało się przełamać impasu w sprawie finansowania działalności rządu. Od 1 października w Stanach Zjednoczonych trwa shutdown.

pc

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

