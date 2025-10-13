Liczba turystów w górę. Te państwa na czele

Zamieć śnieżna uwięziła turystów Himalajach Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Z danych agencji ONZ ds. turystyki wynika, że w okresie od stycznia do czerwca 2025 r. na całym świecie podróżowało prawie 690 milionów turystów, czyli o około 33 miliony więcej niż w tym samym okresie 2024 r.

Pierwsza połowa 2025 roku przyniosła wzrost liczby przyjazdów i przychodów dla większości destynacji na całym świecie.

Duży wzrost wyjazdów turystycznych do Afryki

Zgodnie z danymi ONZ Afryka odnotowała 12-proc. wzrost w okresie styczeń-czerwiec 2025 roku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

W pierwszej połowie 2025 roku Europę odwiedziło prawie 340 milionów turystów zagranicznych. To o około 4 proc. więcej niż w 2024 roku. Jak podała agencja, silny wzrost notowała Europa Środkowo-Wschodnia, gdzie liczba turystów była wyższa o 9 proc.

W Ameryce Północnej i Południowej odnotowano wzrost na poziomie 3 proc. Z kolei liczba przyjazdów do Azji i Pacyfiku wzrosła w tym okresie o 11 proc.

Państwa z największymi wzrostami

Jak wynika z danych agencji ONZ ds. turystyki, najwyższe wskaźniki wzrostu wśród dużych destynacji w pierwszej połowie 2025 roku odnotowały Japonia i Wietnam (+21 proc.), Republika Korei (+15 proc.), Maroko (+19 proc.).

Malezja i Indonezja odnotowały wzrost o 9 proc. Z kolei w przypadku Meksyku, Holandii i Hongkongu liczba odwiedzających była wyższa o 7 proc.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: Pkarp/dap Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock