Uderza w rynek pracy jak "tsunami". Niepokój rośnie

praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
Rynek pracy. Rok 2025 od strony pracownika
Źródło: TVN24
Sztuczna inteligencja coraz mocniej uderza w rynek pracy. Po fali zwolnień w 2025 roku światowi liderzy i menedżerowie ostrzegają, że w 2026 roku lęk związany z AI gwałtownie wzrośnie. Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówi wprost o "tsunami", na które większość państw i firm nie jest przygotowana.

Dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgieva oceniła, że sztuczna inteligencja jest "ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego". Podczas rozmowy na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos podkreśliła jednak, że jej wpływ na rynek pracy jest drastyczny.

- Widzimy potencjał wzrostu nawet o 0,8 proc. w nadchodzących latach, ale jednocześnie uderza to w rynek pracy jak tsunami, a większość krajów i firm nie jest na to przygotowana – powiedziała Georgieva.

Dodała, że rządy i przedsiębiorstwa muszą pilnie zająć się kwestią nowych kompetencji. - Muszą zastanowić się, jakie nowe umiejętności są już teraz potrzebne i w jaki sposób je zdobyć.

Zwolnienia i rosnące obawy

Według danych firmy Challenger, Gray & Christmas, AI była istotnym czynnikiem niemal 55 tysięcy zwolnień w USA w 2025 roku. Amazon zlikwidował 15 tysięcy miejsc pracy, a Salesforce zwolnił 4 tysiące pracowników obsługi klienta, ponieważ połowę ich zadań przejęła sztuczna inteligencja.

Z raportu Mercera wynika, że obawy pracowników przed utratą pracy z powodu AI wzrosły z 28 proc. w 2024 roku do 40 proc. w 2026 roku. Aż 62 procent badanych uważa, że liderzy nie doceniają emocjonalnych skutków tej zmiany.

Eksperci: niepokój będzie narastał

Analitycy Deutsche Banku przewidują, że "niepokój związany z AI zmieni się z cichego pomruku w głośny ryk", co przełoży się na spory prawne dotyczące m.in. praw autorskich, prywatności i bezpieczeństwa użytkowników.

Przywoływane badanie Uniwersytetu Stanforda wskazuje na 16-procentowy spadek zatrudnienia wśród absolwentów w zawodach narażonych na AI, przy stabilnej sytuacji bardziej doświadczonych pracowników. Autorzy zaznaczają jednak, że wyniki są niejednoznaczne.

Nie tylko AI jest winne

Deutsche Bank i część ekspertów podkreślają, że firmy często przypisują zwolnienia AI na wyrost. Prezes Randstad Sander van’t Noordende ocenił, że redukcje zatrudnienia wynikają głównie z niepewności gospodarczej, a nie bezpośrednio z wdrażania sztucznej inteligencji.

Jego zdaniem 2026 rok będzie "rokiem wielkiej adaptacji", w którym kluczowe stanie się łączenie pracy ludzi i AI oraz inwestowanie w podnoszenie kwalifikacji.

Inwestorzy stawiają warunki

Raport Mercera pokazuje, że 97 proc. inwestorów negatywnie ocenia firmy, które nie szkolą pracowników w zakresie AI, a ponad trzy czwarte chętniej inwestuje w spółki oferujące taką edukację.

Ekspert Mercera Ravin Jesuthasan podkreśla, że inwestorzy coraz częściej pytają, jak firmy łączą zespoły ludzi z technologią i zapowiadają wycofywanie kapitału z tych, które nie potrafią tego zrobić.

Autorka/Autor: Jan Sowa/ToL

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Rynek pracyAI
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica