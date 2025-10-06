Logo TVN24
Gigant przed trybunałem. "Jeśli wygramy, damy ci twoje pieniądze"

shutterstock_2410134973
Barbara Nowacka o zakazie używania smartfonów w szkołach
Blisko 30 milionów użytkowników smartfonów firm Apple i Samsung w Wielkiej Brytanii może liczyć na rekompensatę w wysokości nawet 480 milionów funtów (około 2,35 miliarda złotych). Taki może być efekt pozwu zbiorowego wniesionego przez organizację konsumencką Which? przeciwko amerykańskiej firmie technologicznej Qualcomm - podał portal BBC.

Proces rozpoczął się w poniedziałek przed Trybunałem Apelacyjnym ds. Konkurencji (Competition Appeal Tribunal) w Londynie i ma potrwać pięć tygodni. Jeśli Which? udowodni, że Qualcomm nadużywał pozycji rynkowej, konsumenci automatycznie otrzymają wypłaty - średnio około 17 funtów (około 83 zł) za każde urządzenie zakupione między październikiem 2015 a styczniem 2024.

Smartfony producentów Samsung oraz Apple
Smartfony producentów Samsung oraz Apple
Źródło: Shutterstock

Pozew Which? przeciw Qualcomm

Organizacja konsumencka Which? pozwała Qualcomm, jednego z największych na świecie producentów chipów do smartfonów. W pozwie skarżący napisali, że firma miała zmuszać Apple'a i Samsunga do zawyżonych opłat licencyjnych, co przekładało się na wyższe ceny dla klientów.

Pierwszy etap procesu ruszył w Londynie w poniedziałek, 6 października 2025 roku. Postępowanie potrwa około pięciu tygodni. Jeśli Qualcomm zostanie uznany za winnego nadużycia pozycji rynkowej, sprawa przejdzie do drugiej fazy: rozstrzygnięcia o wysokości rekompensat.

Łączna wartość roszczeń to 480 milionów funtów. Kwota miałaby zostać podzielona pomiędzy posiadaczy około 29 milionów iPhone’ów i smartfonów Samsunga zakupionych między 1 października 2015 a 9 stycznia 2024 roku.

Zakład w Grodzisku Mazowieckim
Co czwarty Polak ma dwa smartfony, z których nie korzysta. Czemu nie wyrzuci?
Jakub Wołosowski
Elon Musk zafascynowany grą
Mama Elona Muska: bronił mnie, gdy mąż mnie bił
TVN24
Najpopularniejsze filmiki na TikToku 2023
Wywracają stolik dzięki social mediom. Jesteście gotowi na politykę w czasach TikToka?
Cezary Paprzycki

Stanowisko organizacji Which?

Przedstawiciele organizacji Which? podkreślają, że sprawa ma nie tylko wymiar finansowy, ale również symboliczny - pokazuje rosnącą siłę konsumentów, którzy dzięki wspólnemu działaniu mogą realnie wpływać na decyzje i praktyki globalnych korporacji.

– Złożyliśmy ten pozew już w 2021 roku, a pierwszy proces rusza dopiero teraz, w 2025 – to oczywiście długi marsz – powiedziała cytowana przez BBC prawniczka Which? Lisa Webb. – Prawdziwą zaletą tego systemu jest to, że jako konsument nie musisz nic robić... jeśli wygramy, damy ci twoje pieniądze – dodała. – To bardzo ważny moment. Pokazuje, że siła konsumentów – wspieranych przez Which? – może być użyta, by pociągnąć największe firmy do odpowiedzialności, jeśli nadużywają pozycji dominującej – stwierdziła Anabel Hoult, dyrektor generalna Which?.

BBC poprosiło Qualcomm o komentarz, ale nie otrzymało odpowiedzi. Wcześnie producent chipów twierdził, że pozew jest "bezpodstawny".

Qualcomm pod ostrzałem

Amerykański gigant od lat mierzy się z oskarżeniami o praktyki monopolistyczne. Wcześniej został ukarany przez Unię Europejską, a w Kanadzie toczy się podobne postępowanie.

W USA z kolei Federalna Komisja Handlu (FTC) pozwała firmę w 2017 roku, jednak sprawa została oddalona trzy lata później.

Autorka/Autor: jjs/kris

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TechnologiaSmartfonSamsungAppleWielka BrytaniaUSA
