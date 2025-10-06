Gigant przed trybunałem. "Jeśli wygramy, damy ci twoje pieniądze"

Barbara Nowacka o zakazie używania smartfonów w szkołach

Proces rozpoczął się w poniedziałek przed Trybunałem Apelacyjnym ds. Konkurencji (Competition Appeal Tribunal) w Londynie i ma potrwać pięć tygodni. Jeśli Which? udowodni, że Qualcomm nadużywał pozycji rynkowej, konsumenci automatycznie otrzymają wypłaty - średnio około 17 funtów (około 83 zł) za każde urządzenie zakupione między październikiem 2015 a styczniem 2024.

Smartfony producentów Samsung oraz Apple Źródło: Shutterstock

Pozew Which? przeciw Qualcomm

Organizacja konsumencka Which? pozwała Qualcomm, jednego z największych na świecie producentów chipów do smartfonów. W pozwie skarżący napisali, że firma miała zmuszać Apple'a i Samsunga do zawyżonych opłat licencyjnych, co przekładało się na wyższe ceny dla klientów.

Pierwszy etap procesu ruszył w Londynie w poniedziałek, 6 października 2025 roku. Postępowanie potrwa około pięciu tygodni. Jeśli Qualcomm zostanie uznany za winnego nadużycia pozycji rynkowej, sprawa przejdzie do drugiej fazy: rozstrzygnięcia o wysokości rekompensat.

Łączna wartość roszczeń to 480 milionów funtów. Kwota miałaby zostać podzielona pomiędzy posiadaczy około 29 milionów iPhone’ów i smartfonów Samsunga zakupionych między 1 października 2015 a 9 stycznia 2024 roku.

Stanowisko organizacji Which?

Przedstawiciele organizacji Which? podkreślają, że sprawa ma nie tylko wymiar finansowy, ale również symboliczny - pokazuje rosnącą siłę konsumentów, którzy dzięki wspólnemu działaniu mogą realnie wpływać na decyzje i praktyki globalnych korporacji.

– Złożyliśmy ten pozew już w 2021 roku, a pierwszy proces rusza dopiero teraz, w 2025 – to oczywiście długi marsz – powiedziała cytowana przez BBC prawniczka Which? Lisa Webb. – Prawdziwą zaletą tego systemu jest to, że jako konsument nie musisz nic robić... jeśli wygramy, damy ci twoje pieniądze – dodała. – To bardzo ważny moment. Pokazuje, że siła konsumentów – wspieranych przez Which? – może być użyta, by pociągnąć największe firmy do odpowiedzialności, jeśli nadużywają pozycji dominującej – stwierdziła Anabel Hoult, dyrektor generalna Which?.

BBC poprosiło Qualcomm o komentarz, ale nie otrzymało odpowiedzi. Wcześnie producent chipów twierdził, że pozew jest "bezpodstawny".

Qualcomm pod ostrzałem

Amerykański gigant od lat mierzy się z oskarżeniami o praktyki monopolistyczne. Wcześniej został ukarany przez Unię Europejską, a w Kanadzie toczy się podobne postępowanie.

W USA z kolei Federalna Komisja Handlu (FTC) pozwała firmę w 2017 roku, jednak sprawa została oddalona trzy lata później.

