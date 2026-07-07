Tech "Czas żniw" dla oszustów. Uwaga na fałszywe noclegi Bartłomiej Ciepielewski |

Przekręt na pensjonat. Jak nie dać się oszukać? Źródło wideo: Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Planowanie wakacji coraz częściej odbywa się online - w kilka minut można porównać oferty, zarezerwować nocleg i zapłacić bez wychodzenia z domu. Niestety wygoda ta wiąże się z ryzykiem, a w sezonie urlopowym liczba cyberoszustw rośnie.

"Czas żniw" dla cyberprzestępców

- Wakacje to czas żniw nie tylko dla rolników, ale też dla cyberprzestępców. Rezerwacja noclegu ma być początkiem udanego odpoczynku, a nie prowadzić do stresu i utraty pieniędzy. Niestety w sezonie urlopowym oszuści wykorzystują pośpiech i emocje, by nakłonić użytkowników do podania swoich danych lub wykonania przelewu - przekazała Iwona Prószyńska, odpowiedzialna za zespół ds. strategicznej komunikacji cyberbezpieczeństwa w NASK.

Dodała, że przed podjęciem decyzji o rezerwacji warto się na chwilę zatrzymać i dokładnie sprawdzić z jaką stroną internetową oraz podmiotem mamy do czynienia. - Kilka minut ostrożności może uchronić nas przed utratą pieniędzy, ale też przed poważniejszymi konsekwencjami, takimi jak kradzież danych - wyjaśniła.

Trzy warianty oszustw noclegowych

Eksperci CERT Polska wskazują trzy najczęściej spotykane warianty oszustw "na nocleg".

Pierwszy z nich to fałszywe strony internetowe podszywające się pod znane serwisy rezerwacyjne, takie jak Booking.com, Expedia czy Hotels.com. Witryny te do złudzenia przypominają oryginały - mają podobny układ, kolorystykę i elementy graficzne. Różnica tkwi w adresie, który często zawiera literówkę, dodatkowy znak lub nietypową końcówkę. Nieświadomy użytkownik, przekonany, że znajduje się na prawdziwej stronie, podaje dane logowania lub karty płatniczej, które trafiają w ręce przestępców.

Drugi typ oszustwa polega na przejęciu konta gospodarza. Cyberprzestępcy uzyskują dostęp do prawdziwego profilu wynajmującego, a następnie kontaktują się z gośćmi, prosząc o "dopłatę" lub "ponowną weryfikację płatności". Wiadomości wyglądają wiarygodnie - zawierają dane obiektu, termin pobytu i podpis gospodarza - jednak każda prośba o płatność poza platformą powinna wzbudzić czujność.

Trzeci wariant to fałszywa oferta zamieszczona na autentycznej platformie. W tym przypadku konto użytkownika jest prawdziwe, lecz sama oferta - fikcyjna. Może zawierać zdjęcia wygenerowane przez sztuczną inteligencję lub przedstawiać nieistniejącą lokalizację.

Takie przypadki należy zgłaszać przede wszystkim administratorom danej platformy, a w razie utraty pieniędzy - również policji.

🏨 Rezerwujesz nocleg na wakacje? Uważaj na oszustów wykorzystujących wizerunki platform rezerwacyjnych i hoteli!



🔎 Sezon urlopowy to czas wzmożonej aktywności cyberprzestępców. Wykorzystują pośpiech i emocje związane z planowaniem wyjazdów, by wyłudzić pieniądze lub dane.… pic.twitter.com/zVVrvipTJT — CERT Polska (@CERT_Polska) July 6, 2026 Rozwiń

MC: pracujemy nad ograniczeniem procederu

Jak przekazało Ministerstwo Cyfryzacji redakcji biznesowej tvn24.pl, zgłoszenia dotyczące wyłudzeń związanych z rezerwacjami podpadają pod kategorię "oszustw komputerowych", przy czym większość z nich stanowią przypadki phishingu.

NASK - jak podkreślił resort - regularnie prowadzi kampanie edukacyjne w mediach, mające uchronić użytkowników internetu przed tego rodzaju zagrożeniami.

"Ministerstwo Cyfryzacji na stronie cyber.gov.pl udostępnia praktyczne porady, aktualne ostrzeżenia i informacje o cyberbezpieczeństwie. Dodatkowo organizowane są bezpłatne szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa, zarówno specjalistyczne, jak i ogólne, w tym dotyczące cyfrowej higieny i podstaw wiedzy o cyberzagrożeniach oraz zagrożeń wynikających ze stosowania AI" - przypomniało ministerstwo.

Resort cyfryzacji zaznaczył również, że w Sejmie trwają prace nad wdrożeniem unijnych aktów o usługach cyfrowych (DSA), które mają wzmocnić ochronę użytkowników w sieci.

Kolejne oszustwa internetowe

To nie jedyne tego typu działania w ostatnim czasie. Zespół CSIRT KNF informował o fałszywych stronach internetowych podszywających się pod e-TOLL.

"W okresie wakacyjnych wyjazdów częściej korzystamy z tras płatnych, planujemy podróże i działamy w pośpiechu. Właśnie na to liczą cyberprzestępcy. Tworzą fałszywe strony, które informują o rzekomo nieopłaconym przejeździe i wzywają do szybkiego uregulowania należności. Po przejściu dalej użytkownik proszony jest o podanie danych osobowych oraz informacji z karty płatniczej" - ostrzegł CSIRT KNF. To klasyczne oszustwo mające na celu kradzież danych i pieniędzy.

🚨 Uwaga na fałszywe strony podszywające się pod e-TOLL!



W okresie wakacyjnych wyjazdów częściej korzystamy z tras płatnych, planujemy podróże i działamy w pośpiechu. Właśnie na to liczą cyberprzestępcy.



Tworzą fałszywe strony, które informują o rzekomo nieopłaconym przejeździe… pic.twitter.com/XD79HI6rWe — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) July 7, 2026 Rozwiń

Podobne próby wyłudzeń dotyczą stron podszywających się pod Główny Urząd Statystyczny.

"Oszuści zachęcają użytkowników do wypełnienia krótkiej ankiety oraz pozostawienia swoich danych kontaktowych. W kolejnym kroku cyberprzestępcy nawiązują kontakt z użytkownikami, w trakcie którego zachęcają do zainwestowania oszczędności" - informował zespół.

🚨Uwaga na fałszywe inwestycje!



⚠️Cyberprzestępcy przygotowali niebezpieczne strony podszywające się pod @GUS_STAT, gdzie informują o rzekomym programie wsparcia finansowego dla społeczeństwa.



🔍Oszuści zachęcają użytkowników do wypełnienia krótkiej ankiety oraz pozostawienia… pic.twitter.com/WF98DEuQIw — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) July 6, 2026 Rozwiń