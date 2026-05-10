Tech Trump Media pod kreską. Spółka traci setki milionów Oprac. Bartłomiej Ciepielewski

Trump Media & Technology Group (TMTG) wyjaśniła, że zdecydowana większość jej strat to tzw. pozycje niegotówkowe - w tym niezrealizowane straty na aktywach cyfrowych, zabezpieczeniach oraz papierach wartościowych - o łącznej wartości 368 mln dolarów.

Spółka poniosła ponadto 11,5 mln dolarów kosztów odsetkowych oraz 11,8 mln dolarów wydatków związanych z wynagrodzeniami rozliczanymi w akcjach. Pozostała część straty, szacowana na około 14 mln dolarów, prawdopodobnie wynika z kosztów operacyjnych.

Ryzykowna inwestycja w bitcoina

Znaczną część strat spółka tłumaczy inwestycjami w bitcoina o wartości 3,5 miliarda dolarów, dokonanymi w 2025 roku, gdy kryptowaluta gwałtownie zyskiwała na wartości. Wówczas TMTG zapowiedziała utworzenie tzw. bitcoinowego skarbca. Od tamtej pory wartość tej kryptowaluty spadła jednak o około jedną trzecią.

Tymczasowy dyrektor generalny Kevin McGurn podkreślił, że Trump Media wykorzystuje silny bilans oraz dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, aby rozwijać swoje przedsięwzięcia i infrastrukturę platformy. Zapewnił również, że Truth Social "pozostaje bastionem wolności słowa", a użytkownicy wkrótce mogą spodziewać się "nowych, innowacyjnych ulepszeń".

Plany inwestycji w fuzję jądrową

Straty ogłoszono pięć miesięcy po tym, jak spółka zapowiedziała plany fuzji o wartości 6 miliardów dolarów z kalifornijską firmą TAE Technologies, zajmującą się rozwojem technologii fuzji jądrowej. Celem połączenia ma być zasilanie centrów danych sztucznej inteligencji energią pozyskiwaną w przyszłości z reaktorów fuzyjnych.

Choć fuzja jądrowa od dawna uznawana jest za potencjalne źródło praktycznie nieograniczonej energii, technologia wciąż nie osiągnęła etapu, w którym produkowałaby więcej energii, niż potrzeba do jej wytworzenia.

McGurn zaznaczył, że TMTG dąży do jak najszybszego sfinalizowania planowanego połączenia z TAE Technologies, jednocześnie poszukując nowych możliwości rozwoju i sposobów zwiększenia wartości dla akcjonariuszy.

Trump Media została założona po tym, jak Donald Trump został zbablokowany na Twitterze (obecnie X) oraz Facebooku w 2021 roku, po ataku jego zwolenników na Kapitol USA. Choć platforma Truth Social stała się głównym kanałem komunikacji byłego prezydenta, nie zdołała zdobyć szerokiej popularności.

