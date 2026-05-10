Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Trump Media pod kreską. Spółka traci setki milionów

|
Donald Trump
Trump: być może przeniosę żołnierzy z Niemiec do Polski
Źródło: Reuters
Spółka-matka platformy Truth Social, należącej do byłego prezydenta Donalda Trumpa, odnotowała w pierwszym kwartale 2026 roku stratę w wysokości blisko 406 milionów dolarów. Jednocześnie jej przychody wyniosły nieco ponad 870 tysięcy dolarów, mimo że sprzedaż netto wzrosła o 6 procent rok do roku - poinformował "The Guardian", powołując się na dokumenty finansowe spółki.

Trump Media & Technology Group (TMTG) wyjaśniła, że zdecydowana większość jej strat to tzw. pozycje niegotówkowe - w tym niezrealizowane straty na aktywach cyfrowych, zabezpieczeniach oraz papierach wartościowych - o łącznej wartości 368 mln dolarów.

Spółka poniosła ponadto 11,5 mln dolarów kosztów odsetkowych oraz 11,8 mln dolarów wydatków związanych z wynagrodzeniami rozliczanymi w akcjach. Pozostała część straty, szacowana na około 14 mln dolarów, prawdopodobnie wynika z kosztów operacyjnych.

Ryzykowna inwestycja w bitcoina

Znaczną część strat spółka tłumaczy inwestycjami w bitcoina o wartości 3,5 miliarda dolarów, dokonanymi w 2025 roku, gdy kryptowaluta gwałtownie zyskiwała na wartości. Wówczas TMTG zapowiedziała utworzenie tzw. bitcoinowego skarbca. Od tamtej pory wartość tej kryptowaluty spadła jednak o około jedną trzecią.

Tymczasowy dyrektor generalny Kevin McGurn podkreślił, że Trump Media wykorzystuje silny bilans oraz dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, aby rozwijać swoje przedsięwzięcia i infrastrukturę platformy. Zapewnił również, że Truth Social "pozostaje bastionem wolności słowa", a użytkownicy wkrótce mogą spodziewać się "nowych, innowacyjnych ulepszeń".

Plany inwestycji w fuzję jądrową

Straty ogłoszono pięć miesięcy po tym, jak spółka zapowiedziała plany fuzji o wartości 6 miliardów dolarów z kalifornijską firmą TAE Technologies, zajmującą się rozwojem technologii fuzji jądrowej. Celem połączenia ma być zasilanie centrów danych sztucznej inteligencji energią pozyskiwaną w przyszłości z reaktorów fuzyjnych.

Choć fuzja jądrowa od dawna uznawana jest za potencjalne źródło praktycznie nieograniczonej energii, technologia wciąż nie osiągnęła etapu, w którym produkowałaby więcej energii, niż potrzeba do jej wytworzenia.

Wizerunkowy upadek USA. Gorszy wynik od Rosji i Chin
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wizerunkowy upadek USA. Gorszy wynik od Rosji i Chin

Ze świata

McGurn zaznaczył, że TMTG dąży do jak najszybszego sfinalizowania planowanego połączenia z TAE Technologies, jednocześnie poszukując nowych możliwości rozwoju i sposobów zwiększenia wartości dla akcjonariuszy.

Trump Media została założona po tym, jak Donald Trump został zbablokowany na Twitterze (obecnie X) oraz Facebooku w 2021 roku, po ataku jego zwolenników na Kapitol USA. Choć platforma Truth Social stała się głównym kanałem komunikacji byłego prezydenta, nie zdołała zdobyć szerokiej popularności.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: The Guardian

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SALWAN GEORGES / POOL

Udostępnij:
Tagi:
USAMedia społecznościoweDonald Trump
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
norwegia oslo pociag dworzec
Od fiordów po Berlin. Rusza wyjątkowa trasa kolejowa
Turystyka
ciesnina ormuz
Saudi Aramco: wojna z Iranem kosztowała świat miliard baryłek ropy
Ze świata
nieruchomości, ceny mieszkań
Ponad pół miliona różnicy. Tyle wynosi dopłata za komfort
Nieruchomości
kryptowaluty shutterstock_2678921227
Banki kontra kryptowaluty. Przełomowa ustawa w USA coraz bliżej
Tech
statki, zatoka perska
Wybuch w Zatoce Perskiej. Statek handlowy zaatakowany
Ze świata
komputer dane haker shutterstock_1269857698
Tysiące studentów, setki uczelni i zakłócone egzaminy. Hakerzy zażądali okupu
Tech
lotto S shutterstock_275295956
Padła szóstka w Lotto Plus
Z kraju
buty nike shutterstock_2768575817
Klienci pozywają producenta obuwia. Chodzi o zwrot pieniędzy
Ze świata
kaucja automat system kaucyjny shutterstock_2740560899
System kaucyjny przynosi efekty. Nowe dane resortu
Z kraju
euro pieniadze shutterstock_2245025629
Europa coraz bogatsza. Polska z imponującym wynikiem
Ze świata
shutterstock_388256992
Ryanair tnie koszty. Mniej połączeń i zamknięcie bazy
Turystyka
shutterstock_2165479171
Miód z Chin zamiast polskiego? Pszczelarze martwią się o zbiory
Handel
Donald Tusk
Donald Tusk otworzy Impact'26 w Poznaniu
Z kraju
jemen shutterstock_2593425297
To nowy trend w turystyce. Ale niesie za sobą zagrożenie
Alicja Skiba
shutterstock_2629277511
Gigant traci miliardy. Wojna w Iranie uderza w branżę
Moto
shutterstock_2685805921
"Zajęło mi to może trzy sekundy". Dlaczego zakaz nie działa?
Maja Piotrowska
shutterstock_2657690103
Pułapka sztucznej inteligencji. 20-latka trafiła na terapię
Tech
Premier Donald Tusk oraz minister finansów Andrzej Domański
Ważna agencja potwierdza rating Polski. Domański: to dowód naszej odporności
Ze świata
temat paliwa
Ceny paliw w weekend. Tyle zapłacimy na stacjach
Moto
shutterstock_2239909941
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Emblemat tokena TMPL giełdy Zondacrypto na fasadzie Centrum Olimpijskiego (zdjęcie z 16.01.2026)
Zniknęła biała księga olimpijskiego tokena Zondacrypto. Estończycy ostrzegają
Piotr Szostak
Ian Brzezinski, członek Grupy Doradców Strategicznych Rady Atlantyckiej
Brzezinski: Polska odrobiła swoją pracę domową
Z kraju
Nowy Jork USA
Nastroje konsumentów na historycznie niskim poziomie. Wojna uderza w Amerykanów
Ze świata
Wojna w Iranie. Mural na ulicy w Teheranie
Irańskie tankowce wymknęły się USA. Napięcia w cieśninie Ormuz
Ze świata
Donald Trump
Wizerunkowy upadek USA. Gorszy wynik od Rosji i Chin
Ze świata
Kryptowaluty PLN
Kolejne podejście rządu do kryptowalut. "Prezydent już nie ma argumentów"
Z kraju
shutterstock_2722254235
To paliwo może wesprzeć europejskie lotnictwo
Ze świata
Teheran, Iran
Oni zyskali najwięcej na wojnie na Bliskim Wschodzie. Miliardowe zyski
Ze świata
Stacja paliw, benzyna
Dobra wiadomość dla kierowców. "Dalsze lekkie obniżki"
Moto
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pełnomocniczka ds. SAFE
Ile kosztuje program SAFE? Sobkowiak-Czarnecka wyjaśnia
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica