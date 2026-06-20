Tech Od podejrzeń do pochwał. Trump łagodzi stanowisko Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Nie zastanawiajmy się co zrobi z nami sztuczna inteligencja, zastanawiajmy co my z nią zrobimy Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MOHAMMED BADRA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak podał portal CNBC, zespół techniczny Anthropic miał spotkać się z przedstawicielami administracji Trumpa na początku tego tygodnia, aby omówić spór dotyczący dostępu obcokrajowców do najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji, Fable 5 i Mythos 5.

Firma w zeszłym tygodniu zablokowała dostęp do tych modeli wszystkim użytkownikom po tym, jak Trump nakazał Anthropic zablokowanie dostępu do nich obcokrajowcom.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Potężny model AI trafia do użytkowników. Wcześniej budził obawy

Trump łagodzi stanowisko wobec Anthropic

Zapytany, czy uważa Anthropic lub jego dyrektora generalnego Dario Amodei za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, Trump odpowiedział: "Cóż, teraz nie, ale tydzień temu, być może".

Trump powiedział portalowi Axios, że Amodei zareagowało na dyrektywę administracji w sprawie kontroli eksportu "bardzo szybko" i "odpowiedzialnie".

Dowiedz się więcej: Blady strach padł na banki. Oto powód

Trump i inni przywódcy G7 spotkali się z szefami firm technologicznych, w tym Amodeiem, na szczycie we Francji w tym tygodniu.

Czytaj też: USA zablokowały model AI Anthropic. Mythos nadal działa dla wybranych

Spór między Trumpem a Anthropic

Według portalu Axios Trump nie wykluczył wykorzystania uprawnień nadzwyczajnych przewidzianych w Ustawie o produkcji obronnej przeciwko firmie Anthropic.

- Mam możliwość korzystania z wielu rzeczy. Ale nie jestem pewien, czy muszę to robić - powiedział Trump o DPA.

Anthropic i Biały Dom od dłuższego czasu spierają się o wykorzystanie narzędzi AI tej firmy przez wojsko, co doprowadziło do bezprecedensowego uznania przez Pentagon, że firma stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Anthropic kwestionuje tę decyzję przed sądem.

Firma wcześniej zatrudniała też kilku byłych urzędników administracji Joe Bidena, a stojący na czele tego startupu Dario Amodei krytykował Trumpa i jego administrację.

OGLĄDAJ: TVN24