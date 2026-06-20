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Od podejrzeń do pochwał. Trump łagodzi stanowisko

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Donald Trump we Francji
Nie zastanawiajmy się co zrobi z nami sztuczna inteligencja, zastanawiajmy co my z nią zrobimy
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MOHAMMED BADRA
W piątkowym wywiadzie dla "The Axios Show" Donald Trump przyznał, że jeszcze niedawno postrzegał firmę Anthropic, zajmującą się rozwojem sztucznej inteligencji, jako potencjalne zagrożenie. Dodał, że obecnie nie podziela tego stanowiska, a spółka zareagowała "bardzo szybko" i "odpowiedzialnie" na dyrektywę jego administracji dotyczącą kontroli eksportu technologii AI.

Jak podał portal CNBC, zespół techniczny Anthropic miał spotkać się z przedstawicielami administracji Trumpa na początku tego tygodnia, aby omówić spór dotyczący dostępu obcokrajowców do najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji, Fable 5 i Mythos 5.

Firma w zeszłym tygodniu zablokowała dostęp do tych modeli wszystkim użytkownikom po tym, jak Trump nakazał Anthropic zablokowanie dostępu do nich obcokrajowcom.

Trump łagodzi stanowisko wobec Anthropic

Zapytany, czy uważa Anthropic lub jego dyrektora generalnego Dario Amodei za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, Trump odpowiedział: "Cóż, teraz nie, ale tydzień temu, być może".

Trump powiedział portalowi Axios, że Amodei zareagowało na dyrektywę administracji w sprawie kontroli eksportu "bardzo szybko" i "odpowiedzialnie".

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Trump i inni przywódcy G7 spotkali się z szefami firm technologicznych, w tym Amodeiem, na szczycie we Francji w tym tygodniu.

Czytaj też: USA zablokowały model AI Anthropic. Mythos nadal działa dla wybranych

Spór między Trumpem a Anthropic

Według portalu Axios Trump nie wykluczył wykorzystania uprawnień nadzwyczajnych przewidzianych w Ustawie o produkcji obronnej przeciwko firmie Anthropic.

- Mam możliwość korzystania z wielu rzeczy. Ale nie jestem pewien, czy muszę to robić - powiedział Trump o DPA.

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Anthropic i Biały Dom od dłuższego czasu spierają się o wykorzystanie narzędzi AI tej firmy przez wojsko, co doprowadziło do bezprecedensowego uznania przez Pentagon, że firma stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Anthropic kwestionuje tę decyzję przed sądem.

Firma wcześniej zatrudniała też kilku byłych urzędników administracji Joe Bidena, a stojący na czele tego startupu Dario Amodei krytykował Trumpa i jego administrację.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Sztuczna inteligencjaUSADonald Trump
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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