Sztuczna inteligencja podbija ceny. "Nie da się zaoszczędzić na pamięci"

nvidia czip shutterstock_1060748543
Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI
Źródło: TVN24 BiS
Rosnące zapotrzebowanie na pamięć dla sztucznej inteligencji doprowadziło do dużego globalnego niedoboru chipów. Braki uderzają w producentów elektroniki i może zagrozić inwestycjom infrastrukturalnym wartym setki miliardów dolarów. Ceny podstawowych komponentów niezbędnych do przechowywania danych poszybowały w górę, a firmy technologiczne toczą walkę o ograniczone zasoby.

Z problemem mierzą się giganci tacy jak Google, Microsoft i ByteDance, ale również producenci smartfonów oraz sprzedawcy elektroniki detalicznej. W Japonii wprowadzono limity zakupów dysków twardych, a chińskie firmy już zapowiadają podwyżki cen urządzeń. Kryzys dotyka zarówno zaawansowanych układów HBM do centrów danych, jak i tradycyjnych pamięci DRAM stosowanych w komputerach i telefonach.

Tajpej, Tajwan
Boom na rynku, imponujący wzrost. "Może nie doceniano skali tego efektu"
laptop, telefon, komputer
Ceny pójdą ostro w górę. "Zatory w wielu obszarach"
Pamięć RAM
Ceny mogą wzrosnąć dwukrotnie. "Sejsmiczna zmiana"

"Rozbudowa infrastruktury AI zderza się z łańcuchem dostaw"

- Niedobór pamięci z problemu komponentów urósł do rangi zagrożenia makroekonomicznego – powiedział agencji Reuters Sanchit Vir Gogia, prezes Greyhound Research.

Rozbudowa infrastruktury AI zderza się z łańcuchem dostaw, który nie jest w stanie sprostać fizycznym wymaganiom. Południowokoreański producent SK Hynix prognozuje, że deficyt pamięci potrwa co najmniej do końca 2027 roku.

Średni poziom zapasów u dostawców pamięci DRAM spadł w październiku do dwóch–czterech tygodni, podczas gdy jeszcze w lipcu wynosił trzy–osiem tygodni, a pod koniec 2024 roku – aż 13–17 tygodni. W niektórych segmentach rynku ceny pamięci wzrosły już ponad dwukrotnie od lutego.

"Branża została zaskoczona"

Samsung już w maju 2024 roku poinformował klientów o planach zakończenia produkcji starszych układów DDR4, powszechnie stosowanych w komputerach i serwerach. Choć firma częściowo się z tego wycofała, również Micron i chiński ChangXin zdecydowały o wstrzymaniu dostaw pamięci DDR4 i LPDDR4.

Decyzje te zbiegły się z nieoczekiwanie silnym popytem na smartfony oraz cyklem wymiany sprzętu w centrach danych i komputerach PC.

- Można powiedzieć, że branża została zaskoczona – ocenił Dan Hutcheson z firmy TechInsights.

"Wszyscy błagają o dostawy"

W październiku i listopadzie giganci technologiczni Alibaba, ByteDance i Tencent wysłały swoich przedstawicieli do siedzib Samsunga i SK Hynix, by zapewnić sobie dostęp do produkcji. Wszyscy błagają o dostawy – przyznał jeden z rozmówców Reutersa. Microsoft, Google, Meta i Amazon złożyły w Micronie otwarte zamówienia bez określenia maksymalnej ceny.

W tokijskim centrum elektronicznym Akihabara sklepy ograniczają sprzedaż pamięci – np. PC shop Ark od 1 listopada pozwala na zakup tylko ośmiu sztuk produktów z kategorii pamięci i dysków. W niektórych sklepach wyprzedano już jedną trzecią asortymentu. Zestaw DDR5 32 GB, popularny wśród graczy, zdrożał z 17 tys. jenów do ponad 47 tys., a wariant 128 GB kosztuje już ok. 180 tys. jenów.

- Otrzymujemy tak wiele próśb o dostawy pamięci, że zaczynamy się martwić, czy w ogóle damy radę je obsłużyć. Jeśli zawiedziemy, niektóre firmy mogą w ogóle nie być w stanie prowadzić działalności - komentuje Chey Tae-won, prezes SK Group.

OpenAI podpisał w październiku wstępne umowy z Samsungiem i SK Hynix na dostawy układów do projektu Stargate – wymagającego nawet 900 tys. wafli miesięcznie do 2029 roku, czyli dwukrotnie więcej niż obecna globalna produkcja HBM.

"Nie da się zaoszczędzić na pamięci"

Chińscy producenci Realme i Xiaomi zapowiadają wzrost cen urządzeń z powodu drożejącej pamięci.

- To niespotykane od początku istnienia smartfonów. Możemy być zmuszeni podnieść ceny o 20–30 proc. do czerwca – powiedział Francis Wong, dyrektor marketingu Realme India.

- Nie da się zaoszczędzić na pamięci. Jej koszt musi zostać w pełni uwzględniony - dodał.

Tajwański ASUS przyznał, że ma zapasy pamięci na cztery miesiące, ale będzie zmieniać ceny w zależności od sytuacji. Na całym świecie wzrasta też popyt na pamięć z drugiej ręki – zarówno w Akihabarze, jak i w Kalifornii, gdzie sprzedawcy odzyskanych układów notują wzrosty sprzedaży z 500 tys. dolarów do nawet 900 tys. miesięcznie.

- Prawie wszystko trafia przez pośredników do klientów w Chinach – powiedział Paul Coronado z firmy Caramon.

Autorka/Autor: Jan Sowa/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Hairem / Shutterstock.com

Technologia Sztuczna inteligencja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica