Zapowiedzieli zaskakującą inwestycję. Kurs ostro w górę

OpenAI rozszerza zaplecze sprzętowe i dywersyfikuje dostawców chipów. Współpraca z AMD to jeden z największych kontraktów na procesory graficzne (GPU) w historii branży sztucznej inteligencji i krok w stronę uniezależnienia się od jednego producenta.

OpenAI stawia na AMD

OpenAI i AMD zawarły umowę, na mocy której OpenAI wdroży łącznie 6 GW chipów AMD Instinct, z czego pierwsza faza (1 GW) ruszy w drugiej połowie 2026 roku.

W ramach porozumienia AMD przyznało OpenAI gwarancji na do 160 mln akcji, odblokowywanych etapami w miarę realizacji celów technicznych i biznesowych. Po wykorzystaniu wszystkich opcji OpenAI mogłoby objąć około 10 proc. udziałów AMD.

Milionowe inwestycje i strategiczne znaczenie

OpenAI potwierdziło zawarcie kontraktu wartego miliardy dolarów, stanowiącego część szerokiego planu infrastrukturalnego szefa firmy Sama Altmana, który w ciągu dwóch tygodni ogłosił inwestycje o łącznej wartości około biliona dolarów.

- Przewaga AMD w zakresie wysokowydajnych chipów pozwoli nam przyspieszyć postęp i szybciej zapewnić dostęp wszystkim do zaawansowanej sztucznej inteligencji – powiedział Sam Altman, CEO OpenAI.

Konkurencja i rynek chipów AI

Nowe porozumienie to również jasny sygnał dla konkurencji na rynku technologicznym.

Zaledwie dwa tygodnie wcześniej OpenAI podpisało rekordowy kontrakt z firmą Nvidia o wartości 100 miliardów dolarów, w ramach którego producent procesorów graficznych objął udziały w spółce Sama Altmana. Obecnie sytuacja się odwraca – to OpenAI inwestuje w AMD, stając się jednym z jej udziałowców.

Umowa to też krok w stronę uniezależnienia się od jednego dostawcy sprzętu. W tle toczą się rozmowy z Broadcomem, który może dostarczyć OpenAI własne chipy dostosowane do nowych modeli.

AMD łapie drugi oddech

Po latach pozostawania w cieniu Nvidii na rynku procesorów AI AMD zdobywa kluczowego klienta na froncie rewolucji generatywnej sztucznej inteligencji.

- To prawdziwa sytuacja win-win – umożliwia największe na świecie wdrożenie AI i przyspiesza rozwój całego ekosystemu sztucznej inteligencji – podkreśliła Lisa Su, CEO AMD.

AMD częścią ekosystemu OpenAI

Partnerstwo z AMD wpisuje się w szerokie plany OpenAI związane z projektem Stargate, obejmującym budowę ogromnych centrów danych zasilanych najnowszymi chipami. Pierwszy z nich już działa w Abilene w Teksasie i wykorzystuje procesory Nvidii.

OpenAI, we współpracy z takimi gigantami technologicznymi jak Oracle, Broadcom, Nvidia oraz najnowszym partnerem – AMD, buduje zamknięty ekosystem inwestycyjno-sprzętowy mający wspierać rozwój kolejnych generacji modeli sztucznej inteligencji.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że tak silna integracja między firmami może wiązać się z ryzykiem w przypadku zachwiania stabilności któregoś ogniwa.

