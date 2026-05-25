Szef Anthropic w Watykanie: kontrola z zewnątrz jest niezbędna Oprac. Paulina Karpińska

Przemawiając w Watykanie podczas prezentacji pierwszej encykliki papieża Leona XIII na temat sztucznej inteligencji, Chris Olah powiedział, że istnieje "realna możliwość", że sztuczna inteligencja zastąpi pracę człowieka "na bardzo dużą skalę" - informuje Reuters.

- Jeśli do tego dojdzie, wsparcie dla osób, które tego doświadczą, stanie się moralnym obowiązkiem o historycznej skali - powiedział.

Chris Olah w Watykanie: badacze podlegają wpływom sił

Olah dodał, że "firmy takie jak jego działają pod silną presją handlową, geopolityczną i osobistą, która może być sprzeczna z szerszymi interesami społeczeństwa".

- Każde pionierskie laboratorium zajmujące się sztuczną inteligencją działa w ramach zestawu bodźców i ograniczeń, które czasami mogą utrudniać postępowanie właściwie - stwierdził, dodając, że nawet badacze z dobrymi intencjami nadal podlegają wpływom tych sił.

Dlatego - jego zdaniem - niezbędna stała się kontrola zewnętrzna.

Encyklika Leona XIV poświęcona epoce sztucznej inteligencji

W poniedziałek została opublikowana pierwsza encyklika papieża Leona XIV poświęcona człowiekowi w epoce sztucznej inteligencji. Dokument nawiązujący do dziedzictwa "Rerum Novarum" Leona XIII, ma wyznaczyć nowy kierunek katolickiego nauczania społecznego wobec wyzwań technologicznej rewolucji.

Encyklikę otwierają następujące słowa: "Wspaniałe człowieczeństwo stworzone przez Boga staje dziś wobec decydującego wyboru: wznieść nową wieżę Babel albo budować miasto, w którym Bóg i ludzkość zamieszkują razem".

