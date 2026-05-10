Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Szantaż zamiast egzaminów. Hakerzy uderzyli w setki uczelni na dwóch kontynentach

|
komputer dane haker shutterstock_1269857698
Jak zabezpieczyć się przed hakerami?
Źródło: TVN24
Setki uniwersytetów i szkół w USA, Kanadzie i Australii zmagają się ze skutkami poważnego ataku hakerskiego na platformę edukacyjną Canvas. W kluczowym momencie sesji egzaminacyjnej tysiące studentów utraciło dostęp do materiałów dydaktycznych i prac zaliczeniowych, a na ich ekranach pojawiły się żądania okupu - poinformował portal stacji BBC.

Do cyberataku, który uderzył w firmę Instructure, właściciela popularnego oprogramowania Canvas, przyznała się grupa hakerska ShinyHunters. Z usług tej platformy korzysta ok. 9  tysięcy instytucji edukacyjnych na całym świecie. Grupa ShinyHunters jest znana z wcześniejszych włamań m.in. na serwery koncernu Jaguar Land Rover.

Firma Instructure poinformowała w czwartek wieczorem, że większość użytkowników odzyskała już dostęp do platformy, jednak wiele uczelni wciąż zgłaszało problemy także w piątek.

Chaos na uczelniach i odwołane egzaminy

Zakłócenia nastąpiły w samym środku sesji egzaminacyjnej, co zmusiło władze wielu uczelni do odwoływania lub przesuwania egzaminów.

Mississippi State University przesunął piątkowe testy, by umożliwić studentom odzyskanie utraconych prac. Idaho State University odwołał egzaminy zaplanowane na popołudnie, a Penn State University ostrzegł, że problemy techniczne mogą potrwać co najmniej dobę.

Podobne komunikaty pojawiły się w Kanadzie i Australii. Uniwersytet w Sydney poinformował, że "Canvas pozostaje niedostępny" i zaapelował, by studenci unikali prób logowania. Uniwersytet Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver oraz Uniwersytet w Toronto potwierdziły, że awaria wynika z cyberataku na firmę macierzystą platformy.

"Zajęło mi to może trzy sekundy". Dlaczego zakaz nie działa?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Zajęło mi to może trzy sekundy". Dlaczego zakaz nie działa?

Maja Piotrowska

Panika wśród studentów

Dla wielu studentów informacja o cyberataku pojawiła się w trakcie zajęć lub egzaminów. Jak relacjonowała stacji BBC studentka meteorologii z Mississippi State University, w momencie kończenia eseju egzaminacyjnego na ekranach studentów i profesorów pojawiła się wiadomość z żądaniem okupu w bitcoinach.

- Moja pierwsza reakcja była taka, że to mnie zhakowano, bo tak to wyglądało. Potem przeczytałam wiadomość i zobaczyłam, że chodzi o Canvas - mówiła studentka.

Podobne wiadomości otrzymali studenci Uniwersytetu w Chicago i Northwestern University. W e‑mailach podszywających się pod administrację uczelni znajdował się link prowadzący do komunikatu z żądaniem okupu i groźbą ujawnienia danych.

Czytaj też: Jest porozumienie Pentagonu z gigantami technologicznymi

Ogólnokrajowa skala ataków

Władze uczelni apelują, by studenci ignorowali podejrzane wiadomości i nie klikali w nieznane linki. Uniwersytety przekładają egzaminy i informują, że trwają prace nad pełnym przywróceniem działania platformy. Na razie nie ma potwierdzonych informacji o wycieku danych osobowych.

Zdjęcia z ekranów użytkowników wskazują, że groźby grupy ShinyHunters pojawiły się już w niedzielę, z ultimatum wyznaczonym na czwartek i 12 maja. Według analityka zagrożeń Luke'a Connolly'ego z firmy Emisoft, negocjacje dotyczące ewentualnej zapłaty okupu mogą wciąż trwać. Grupa nie ujawniła, jakie dane posiada ani co zamierza z nimi zrobić.

Ataki zbiegły się w czasie z apelem lidera demokratycznej większości w Senacie USA, Chucka Schumera, który wezwał administrację do wzmocnienia krajowej obrony przed cyberzagrożeniami w dobie rozwoju sztucznej inteligencji. Schumer podkreślił, że Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego musi "natychmiast pomóc stanom i samorządom", zanim cyberataki doprowadzą do poważnych zakłóceń w życiu publicznym.

OGLĄDAJ: Schetyna do PiS: bezpieczeństwo to sprawa nas wszystkich
pc

Schetyna do PiS: bezpieczeństwo to sprawa nas wszystkich
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
atak hakerówCyberbezpieczeństwoUSA
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
kryptowaluty shutterstock_2678921227
Banki kontra kryptowaluty. Przełomowa ustawa w USA coraz bliżej
Tech
Doha
Wybuch w Zatoce Perskiej. Statek handlowy zaatakowany
lotto S shutterstock_275295956
Padła szóstka w Lotto Plus
Z kraju
buty nike shutterstock_2768575817
Klienci pozywają producenta obuwia. Chodzi o zwrot pieniędzy
kaucja automat system kaucyjny shutterstock_2740560899
System kaucyjny przynosi efekty. Nowe dane resortu
Z kraju
euro pieniadze shutterstock_2245025629
Europa coraz bogatsza. Polska z imponującym wynikiem
shutterstock_388256992
Ryanair tnie koszty. Mniej połączeń i zamknięcie bazy
Turystyka
shutterstock_2165479171
Miód z Chin zamiast polskiego? Pszczelarze martwią się o zbiory
Handel
Donald Tusk
Donald Tusk otworzy Impact'26 w Poznaniu
Z kraju
jemen shutterstock_2593425297
To nowy trend w turystyce. Ale niesie za sobą zagrożenie
Alicja Skiba
shutterstock_2629277511
Gigant traci miliardy. Wojna w Iranie uderza w branżę
Moto
shutterstock_2685805921
"Zajęło mi to może trzy sekundy". Dlaczego zakaz nie działa?
Maja Piotrowska
shutterstock_2657690103
Pułapka sztucznej inteligencji. 20-latka trafiła na terapię
Tech
Premier Donald Tusk oraz minister finansów Andrzej Domański
Ważna agencja potwierdza rating Polski. Domański: to dowód naszej odporności
temat paliwa
Ceny paliw w weekend. Tyle zapłacimy na stacjach
Moto
shutterstock_2239909941
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Pieniądze
Emblemat tokena TMPL giełdy Zondacrypto na fasadzie Centrum Olimpijskiego (zdjęcie z 16.01.2026)
Zniknęła biała księga olimpijskiego tokena Zondacrypto. Estończycy ostrzegają
Piotr Szostak
Ian Brzezinski, członek Grupy Doradców Strategicznych Rady Atlantyckiej
Brzezinski: Polska odrobiła swoją pracę domową
Z kraju
Nowy Jork USA
Nastroje konsumentów na historycznie niskim poziomie. Wojna uderza w Amerykanów
Wojna w Iranie. Mural na ulicy w Teheranie
Irańskie tankowce wymknęły się USA. Napięcia w cieśninie Ormuz
Donald Trump
Wizerunkowy upadek USA. Gorszy wynik od Rosji i Chin
Kryptowaluty PLN
Kolejne podejście rządu do kryptowalut. "Prezydent już nie ma argumentów"
Z kraju
shutterstock_2722254235
To paliwo może wesprzeć europejskie lotnictwo
Teheran, Iran
Oni zyskali najwięcej na wojnie na Bliskim Wschodzie. Miliardowe zyski
Stacja paliw, benzyna
Dobra wiadomość dla kierowców. "Dalsze lekkie obniżki"
Moto
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pełnomocniczka ds. SAFE
Ile kosztuje program SAFE? Sobkowiak-Czarnecka wyjaśnia
Z kraju
SAFE
Premier po podpisaniu umowy SAFE: Polska dzisiaj realnie rządzi w Europie
Z kraju
Kryptowaluty bitcoin
"Sejm w trybie pilnym przyjmie tę ustawę"
Z kraju
borsuk - Mike Mareen shutterstock_2190493457
"Potwór z Tarnowa to duma polskiego przemysłu zbrojeniowego". Gdzie trafią środki z SAFE?
Z kraju
Truskawki
Tyle kosztują w tym roku polskie truskawki
Handel

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica