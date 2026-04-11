Tech

Koniec sporu rządu USA z tech-gigantem. W grze miliony dolarów

Czy liderzy technologiczni szykują się na apokalipsę?
IBM zapłaci 17 milionów dolarów w ramach ugody z rządem USA, kończąc postępowanie dotyczące domniemanych nielegalnych praktyk w obszarze różnorodności, równości i inkluzywności (DEI) - podał portal stacji CNN. Sprawa wpisuje się w szerszą kampanię administracji Donalda Trumpa, która od początku jego drugiej kadencji konsekwentnie zwalcza programy DEI w sektorze publicznym i prywatnym.

Ugodę ogłoszono w piątek, a komunikat w tej sprawie wydał pełniący obowiązki prokuratora generalnego Todd Blanche.

- Dyskryminacja rasowa jest nielegalna, a wykonawcy rządowi nie mogą omijać prawa, przedstawiając ją jako inicjatywy DEI. Departament uruchomił Inicjatywę do spraw Oszustw w Zakresie Praw Obywatelskich, aby wykorzenić takie nadużycia, pociągnąć sprawców do odpowiedzialności i definitywnie zakończyć tę praktykę - powiedział w piątek.

Departament Sprawiedliwości (DOJ) zarzucał nowojorskiemu gigantowi technologicznemu, że "świadomie" składał "fałszywe oświadczenia" dotyczące praktyk zatrudnienia i polityki kadrowej w ramach kontraktów federalnych. Według ustaleń ugody IBM miała wyznaczać "zróżnicowanych kandydatów" do zatrudnienia lub awansu, ustalając jednocześnie cele demograficzne oparte na rasie i płci.

Ugoda bez przyznania się do winy

"IBM jest zadowolona z rozwiązania tej sprawy. Nasza strategia dotycząca siły roboczej opiera się na jednej zasadzie: zatrudnianiu odpowiednich osób z odpowiednimi umiejętnościami, na których polegają nasi klienci" - przekazał rzecznik IBM w oświadczeniu cytowanym przez CNN.

IBM zaprzeczyła, jakoby stosowała dyskryminujące i nielegalne praktyki DEI. Ugoda podkreśla, że porozumienie "nie stanowi ani przyznania się do odpowiedzialności przez IBM, ani ustępstwa ze strony Stanów Zjednoczonych, że ich roszczenia nie są uzasadnione".

Maciej Michałek

DEI na celowniku Donalda Trumpa

Administracja Donalda Trumpa w ostatnich latach zaostrzyła działania przeciwko inicjatywom DEI w sektorze publicznym i prywatnym, w tym w federalnych procesach zatrudniania i zamówieniach publicznych. Cztery dni po rozpoczęciu drugiej kadencji prezydenta Trumpa agencjom federalnym polecono zlikwidować wszystkie biura i stanowiska związane z polityką różnorodności.

W maju 2025 roku Departament Sprawiedliwości zaczął wykorzystywać ustawę o fałszywych roszczeniach (False Claims Act) do zwalczania niektórych programów DEI w instytucjach akademickich. IBM, jako kontrahent federalny, została oskarżona o naruszenie tej ustawy poprzez utrzymywanie "praktyk uznanych przez rząd USA za dyskryminujące polityki zatrudnieniowe".

Ustawa o fałszywych roszczeniach (False Claims Act) pochodzi jeszcze z czasów wojny secesyjnej. Dzięki niej rząd USA może odzyskać od oszustów nawet trzy razy więcej pieniędzy, niż stracił, plus dodatkowe kary. Prawo pozwala też zwykłym ludziom zgłaszać takie oszustwa do sądu. Jeśli rząd dzięki ich doniesieniu odzyska pieniądze, to osoba, która zgłosiła sprawę, dostaje część tej kwoty jako nagrodę.

IBM
