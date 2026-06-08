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Nvidia łączy siły z LG. Chcą zbudować humanoidalne roboty przyszłości

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Robot Stewie na pokładzie samolotu linii Southwest Airlines
Źródło zdj. gł.: RITCHIE B. TONGO/PAP/EPA
Nvidia, najdroższa firma na świecie będzie współpracować z południowokoreańskim konglomeratem LG Group - przekazał dyrektor generalny spółki Jensen Huang. Wesprze on Nvidię przy budowie robotów humanoidalnych i centrów danych - poinformował Reuters.

- Współpracujemy z nimi zarówno w dziedzinie technologii silnikowej, jak i systemów mechanicznych, aby połączyć robotykę humanoidalną z przyszłością tej branży - powiedział Huang dziennikarzom po spotkaniu z prezesem LG Group, Koo Kwang-mo, które odbyło się w Seulu.

- Pracujemy z LG również nad projektowaniem architektury dla centrów danych przyszłości - dodał.

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Maciej Michałek

Humanoidalne roboty wokół nas

W trakcie ubiegłorocznej konferencji firmy Jensen Huang zapowiadał, że "humanoidalne roboty będą się dosłownie przechadzały wokół nas, co nastąpi w ciągu paru lat, na pewno mniej niż pięciu".

- Myślę, że powinny najpierw trafić do fabryk. Powodem jest to, że środowisko jest znacznie bardziej uporządkowane, a przypadki użycia są bardziej konkretne - powiedział prezes Nvidii cytowany przez Business Insider.

Edward Warchocki w Sejmie
Edward Warchocki w Sejmie
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Już teraz widzimy pierwsze przykłady wykorzystywania humanoidalnych robotów fabrykach. Pod koniec ubiegłego miesiąca firma BMW jako pierwszy producent w Europie wprowadził je na linię montażową samochodów.

- Jeszcze niedawno, gdy robot kosztował 17 milionów dolarów, to fabrykę dostosowywano do niego. Dziś jest odwrotnie, dopasowujemy robota do istniejących procesów - wyjaśnił Bill Ray, wiceprezes ds. analiz w Gartnerze.

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Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
RobotykaNvidiaJensen Huang
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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