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Reklamy w ChatGPT napędzają przychody OpenAI. Padła kwota

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
OpenAI ChatGPT
Jacob Ward w CNN. Modele AI wydostały się z izolowanego środowiska
Źródło wideo: TVN24, CNN
Źródło zdj. gł.: Tada Images/Shutterstock
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Zaledwie 200 dni po uruchomieniu reklam OpenAI osiągnęło annualizowane tempo przychodów na poziomie miliarda dolarów. Firma dywersyfikuje model biznesowy i przygotowuje się do potencjalnego debiutu giełdowego.

Jak podał portal CNBC, OpenAI zaczęło testować reklamy w ChatGPT w Stanach Zjednoczonych w lutym. Obecnie są one dostępne w ponad 40 krajach.

W poniedziałek firma rozpoczęła udostępnianie reklamodawcom narzędzi do samodzielnego zakupu kampanii w Indiach, Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Reklamy pojawiają się na bezpłatnych kontach oraz w planie ChatGPT Go. Użytkownicy tych dwóch wersji stanowią zdecydowaną większość spośród miliarda osób korzystających z ChatGPT każdego tygodnia.

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Reklamy nie wpływają na odpowiedzi ChatGPT

OpenAI zapewniło, że materiały reklamowe są wyraźnie oznaczone i nie wpływają na odpowiedzi generowane przez ChatGPT. Reklamodawcy nie otrzymują też dostępu do prywatnych rozmów użytkowników.

Firma zapowiedziała dalsze rozwijanie tej części działalności.

"W kolejnej fazie wzrostu wprowadzimy reklamy w ChatGPT na następne rynki oraz udostępnimy dodatkowe formaty, cele, możliwości zakupu i narzędzia pomiarowe" - przekazało OpenAI w komunikacie.

Spółka dodała, że zamierza również szukać nowych sposobów, dzięki którym firmy będą mogły kontaktować się z konsumentami w bardziej naturalnej dla ChatGPT formie.

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OpenAI przygotowuje się do debiutu giełdowego

Rozwój działalności reklamowej następuje w czasie, gdy OpenAI przygotowuje się do potencjalnie dużego debiutu giełdowego. Według CNBC firma znajduje się pod presją, by uzasadnić przed inwestorami wycenę wynoszącą 852 miliardy dolarów.

OpenAI przedstawia przychody z reklam jako potwierdzenie, że rozwija zróżnicowany model biznesowy. Pozostałe źródła wpływów spółki to oferta dla firm, płatne subskrypcje dla użytkowników indywidualnych oraz opłaty za korzystanie z interfejsów programistycznych.

Reklamy od lat pozostają jednym z najważniejszych źródeł przychodów takich firm jak Google i Meta. Decyzję OpenAI krytykował konkurencyjny Anthropic, który uczynił reklamy w chatbotach głównym tematem swojej pierwszej kampanii przygotowanej na Super Bowl.

Źródło: CNBC
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Tagi:
OpenAIChatGPTTechnologia
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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