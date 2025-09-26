Logo TVN24
Tech

Przejęcie chińskiej aplikacji. Jest podpis Trumpa

Donald Trump
Rafał Michalski o komikach, mediach, Donaldzie Trumpie i wolności słowa w USA
Źródło: TVN24
Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, które zatwierdza przetrwanie TikToka w USA - podał CNBC. Wiceprezydent USA J.D. Vance przekazał, że transakcja wyceniana jest na 14 miliardów dolarów, choć nie podano ceny zakupu.

Zgodnie z warunkami umowy, którą Chiny muszą jeszcze zatwierdzić, nowa spółka joint-venture będzie nadzorować działalność TikToka w USA, podczas gdy dotychczasowy właściciel, chiński ByteDance, będzie posiadał mniej niż 20 proc. akcji.

Przejęcie TikToka w USA

Umowa spełnia warunki ustawy o bezpieczeństwie narodowym, która wymaga od chińskiego ByteDance sprzedaż amerykańskich operacji TikTok lub stawienie czoła skutecznemu zakazowi w tym kraju.

Jak podał CNBC, gigant technologiczny Oracle, Silver Lake i fundusz inwestycyjny MGX z siedzibą w Abu Dhabi będą głównymi inwestorami w amerykańskim biznesie TikToka - z około 45 proc. udziałów w podmiocie, podczas gdy ByteDance i nowi posiadacze będą posiadać 35 proc.

Żaden przedstawiciel ByteDance nie był obecny przy podpisywaniu umowy, a firma nie przyznała, że transakcja ma miejsce. Nie podano ceny zakupu i - jak napisał CNBC - nic nie wskazuje na to, że chiński rząd wprowadził zmiany w przepisach, które byłyby konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku.

Prezydent Trump powiedział, że prezydent Chin Xi Jinping dał umowie zielone światło. Z kolei wiceprezydent Vance powiedział, że chiński rząd stawiał pewien opór przed zawarciem porozumienia.

TikTok a Ellison

Zgodnie z planowanym układem, Oracle będzie nadzorować operacje bezpieczeństwa aplikacji i kontynuować świadczenie usług przetwarzania w chmurze dla nowej amerykańskiej firmy TikTok, poinformowało CNBC, powołując się na źródła zaznajomione z umową.

Trump powiedział, że dyrektor generalny Oracle, Larry Ellison, jest zaangażowany w grupę właścicielską i że jego firma "odgrywa bardzo dużą rolę".

- Jest własnością Amerykanów i to bardzo wyrafinowanych Amerykanów – powiedział Trump podczas podpisywania umowy. Dodał też: - To będzie przez cały czas obsługiwane przez Amerykanów.

Oczekuje się, że inwestorzy ByteDance, tacy jak General Atlantic, Susquehanna i Sequoia, wniosą kapitał w amerykańskiego TikToka.

330 miliardów dolarów

ByteDance został podobno wyceniony na 330 miliardów dolarów w zeszłym miesiącu. Analitycy wcześniej szacowali, że działalność TikToka w USA może być warta od 30 do 35 miliardów dolarów.

Umowa nie wiąże się z przejęciem przez rząd federalny udziałów kapitałowych ani tzw. złotej akcji w amerykańskich operacjach TikToka - podało w poniedziałek CNBC.

Trump powiedział w weekend, że konserwatywny baron medialny Rupert Murdoch i jego syn Lachlan Murdoch mogą być zaangażowani w umowę TikTok, a także Ellison z Oracle i dyrektor generalny Michael Dell.

Prezydent w zeszłym tygodniu podpisał rozporządzenie wykonawcze, które przedłużyło termin ByteDance na zbycie działalności TikToka w USA lub objęcie go ustawą o bezpieczeństwie narodowym pierwotnie podpisaną przez byłego prezydenta Joe Bidena.

Nakaz uniemożliwia Departamentowi Sprawiedliwości egzekwowanie ustawy o bezpieczeństwie narodowym, która karałaby operatorów sklepów z aplikacjami, takich jak Apple i Google, oraz dostawców usług internetowych za świadczenie usług na rzecz operacji TikTok w USA.

pc

pc
Autorka/Autor: /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

